1 чел. По популярности Пешая 2 часа 22 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Роттердам по максимуму Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre €280 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 37 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: стеклянные небоскребы, историческая Ратуша, футуристический рынок и знаменитые кубические дома от €215 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 17 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Роттердам - поразительный город будущего Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке Начало: По договоренности от €260 за всё до 10 чел. Пешая 5.5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Два города - два мира: Роттердам и Делфт За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора €700 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Роттердама

