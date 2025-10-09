Индивидуальная
до 6 чел.
Роттердам по максимуму
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Завтра в 11:30
10 окт в 11:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: стеклянные небоскребы, историческая Ратуша, футуристический рынок и знаменитые кубические дома
11 окт в 10:00
12 окт в 15:00
от €215 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
€700 за всё до 8 чел.
