Два города - два мира: Роттердам и Делфт

От футуристической архитектуры до уютных пейзажей из 17 века

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Предлагаю за один день посетить не просто два города, а две разных вселенных! Город будущего Роттердам с его архитектурой, которая часто кидает вызов законам физики, и старинный Делфт.

За 20 минут езды вы переместитесь из одной эпохи в другую: сначала увидите знаменитые кубические дома, «дом-утюг» и «Лебедь-мост», а затем окунётесь в атмосферу 17 века под мои рассказы о прошлом.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город будущего

Роттердам — второй по величине город Королевства Нидерландов, самый большой порт Европы и финансовая столица. Мы прогуляемся по комплексу кубических домов, рассмотрим «дом-утюг» с выступом крыши в 5 метров и полюбуемся сногсшибательными видами на Ньиве-Маас и самый дорогой и сложный мост Европы 90-х. А вкусным завершением нашего путешествия по Роттердаму будут традиционные голландские деликатесы — селёдочка и копчёный угорь — на одном из самых красивых рынков мира.

Город прошлого

Затем мы отправимся в Делфт, который так и «застыл» в 17 веке. Колыбель правящей Оранской династии, родной город Вермеера и изобретателя микроскопа. Я покажу вам голландскую «Пизанскую башню» и раскрою секреты девушки с жемчужной серёжкой. Расскажу, где можно было купить дефицитные товары 17 века и как выглядели богатые бюргеры. И конечно, вы узнаете о королевской фабрике бело-голубого фарфора, ведь это визитная карточка страны!

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии, включая дорогу и остановку на ланч, — 6 часов
  • Обычно мы добираемся из Роттердама до Делфта на поезде. В таком случае вам нужно оплатить билет туда-обратно — 10€/чел.
  • Также я могу организовать для вас трансфер из Амстердама с доплатой 100€

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
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