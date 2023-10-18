Предлагаю за один день посетить не просто два города, а две разных вселенных! Город будущего Роттердам с его архитектурой, которая часто кидает вызов законам физики, и старинный Делфт. За 20 минут езды вы переместитесь из одной эпохи в другую: сначала увидите знаменитые кубические дома, «дом-утюг» и «Лебедь-мост», а затем окунётесь в атмосферу 17 века под мои рассказы о прошлом.

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Описание

Что вас ожидает

Город будущего

Роттердам — второй по величине город Королевства Нидерландов, самый большой порт Европы и финансовая столица. Мы прогуляемся по комплексу кубических домов, рассмотрим «дом-утюг» с выступом крыши в 5 метров и полюбуемся сногсшибательными видами на Ньиве-Маас и самый дорогой и сложный мост Европы 90-х. А вкусным завершением нашего путешествия по Роттердаму будут традиционные голландские деликатесы — селёдочка и копчёный угорь — на одном из самых красивых рынков мира.

Город прошлого

Затем мы отправимся в Делфт, который так и «застыл» в 17 веке. Колыбель правящей Оранской династии, родной город Вермеера и изобретателя микроскопа. Я покажу вам голландскую «Пизанскую башню» и раскрою секреты девушки с жемчужной серёжкой. Расскажу, где можно было купить дефицитные товары 17 века и как выглядели богатые бюргеры. И конечно, вы узнаете о королевской фабрике бело-голубого фарфора, ведь это визитная карточка страны!

Организационные детали