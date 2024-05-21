За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
Предлагается уникальная возможность за один день посетить два совершенно разных города: современный Роттердам и исторический Делфт. В Роттердаме вас ждут знаменитые кубические дома, "дом-утюг" и мост "Лебедь".
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в Делфт, где окунётесь в атмосферу 17 века, узнаете о правящей Оранской династии и посетите королевскую фабрику бело-голубого фарфора. Путешествие включает остановку на ланч и длится 6 часов. Добраться из Роттердама до Делфта можно на поезде, билет оплачивается отдельно
Роттердам — второй по величине город Королевства Нидерландов, самый большой порт Европы и финансовая столица. Мы прогуляемся по комплексу кубических домов, рассмотрим «дом-утюг» с выступом крыши в 5 метров и полюбуемся сногсшибательными видами на Ньиве-Маас и самый дорогой и сложный мост Европы 90-х. А вкусным завершением нашего путешествия по Роттердаму будут традиционные голландские деликатесы — селёдочка и копчёный угорь — на одном из самых красивых рынков мира.
Город прошлого
Затем мы отправимся в Делфт, который так и «застыл» в 17 веке. Колыбель правящей Оранской династии, родной город Вермеера и изобретателя микроскопа. Я покажу вам голландскую «Пизанскую башню» и раскрою секреты девушки с жемчужной серёжкой. Расскажу, где можно было купить дефицитные товары 17 века и как выглядели богатые бюргеры. И конечно, вы узнаете о королевской фабрике бело-голубого фарфора, ведь это визитная карточка страны!
Организационные детали
Продолжительность экскурсии, включая дорогу и остановку на ланч, — 6 часов
Обычно мы добираемся из Роттердама до Делфта на поезде. В таком случае вам нужно оплатить билет туда-обратно — 10€/чел.
Также я могу организовать для вас трансфер из Амстердама с доплатой 100€
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Роттердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим читать дальшеуменьшить
с гостями.
Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам.
С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Sergey
Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.
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