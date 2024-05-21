Предлагается уникальная возможность за один день посетить два совершенно разных города: современный Роттердам и исторический Делфт. В Роттердаме вас ждут знаменитые кубические дома, "дом-утюг" и мост "Лебедь".После этого вы отправитесь

в Делфт, где окунётесь в атмосферу 17 века, узнаете о правящей Оранской династии и посетите королевскую фабрику бело-голубого фарфора. Путешествие включает остановку на ланч и длится 6 часов. Добраться из Роттердама до Делфта можно на поезде, билет оплачивается отдельно

Описание экскурсии

Город будущего

Роттердам — второй по величине город Королевства Нидерландов, самый большой порт Европы и финансовая столица. Мы прогуляемся по комплексу кубических домов, рассмотрим «дом-утюг» с выступом крыши в 5 метров и полюбуемся сногсшибательными видами на Ньиве-Маас и самый дорогой и сложный мост Европы 90-х. А вкусным завершением нашего путешествия по Роттердаму будут традиционные голландские деликатесы — селёдочка и копчёный угорь — на одном из самых красивых рынков мира.

Город прошлого

Затем мы отправимся в Делфт, который так и «застыл» в 17 веке. Колыбель правящей Оранской династии, родной город Вермеера и изобретателя микроскопа. Я покажу вам голландскую «Пизанскую башню» и раскрою секреты девушки с жемчужной серёжкой. Расскажу, где можно было купить дефицитные товары 17 века и как выглядели богатые бюргеры. И конечно, вы узнаете о королевской фабрике бело-голубого фарфора, ведь это визитная карточка страны!

Организационные детали