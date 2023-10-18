От футуристической архитектуры до уютных пейзажей из 17 века
За 20 минут езды вы переместитесь из одной эпохи в другую: сначала увидите знаменитые кубические дома, «дом-утюг» и «Лебедь-мост», а затем окунётесь в атмосферу 17 века под мои рассказы о прошлом.
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Описание
Что вас ожидает
Город будущего
Роттердам — второй по величине город Королевства Нидерландов, самый большой порт Европы и финансовая столица. Мы прогуляемся по комплексу кубических домов, рассмотрим «дом-утюг» с выступом крыши в 5 метров и полюбуемся сногсшибательными видами на Ньиве-Маас и самый дорогой и сложный мост Европы 90-х. А вкусным завершением нашего путешествия по Роттердаму будут традиционные голландские деликатесы — селёдочка и копчёный угорь — на одном из самых красивых рынков мира.
Город прошлого
Затем мы отправимся в Делфт, который так и «застыл» в 17 веке. Колыбель правящей Оранской династии, родной город Вермеера и изобретателя микроскопа. Я покажу вам голландскую «Пизанскую башню» и раскрою секреты девушки с жемчужной серёжкой. Расскажу, где можно было купить дефицитные товары 17 века и как выглядели богатые бюргеры. И конечно, вы узнаете о королевской фабрике бело-голубого фарфора, ведь это визитная карточка страны!
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии, включая дорогу и остановку на ланч, — 6 часов
- Обычно мы добираемся из Роттердама до Делфта на поезде. В таком случае вам нужно оплатить билет туда-обратно — 10€/чел.
- Также я могу организовать для вас трансфер из Амстердама с доплатой 100€
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.