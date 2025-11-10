Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Роттердам - город, где современная архитектура встречается с историей. Прогулка по Марктхалу, осмотр кубических домов и Белого дома - это лишь часть того, что вас ждет. Узнайте, как город пережил войну и стал символом многонациональности. Погрузитесь в атмосферу местной жизни, узнав о привычках и традициях роттердамцев. Эта экскурсия подарит вам уникальный взгляд на один из самых интересных городов Европы