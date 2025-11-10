Роттердам - город, где современная архитектура встречается с историей. Прогулка по Марктхалу, осмотр кубических домов и Белого дома - это лишь часть того, что вас ждет. Узнайте, как город пережил войну и стал символом многонациональности. Погрузитесь в атмосферу местной жизни, узнав о привычках и традициях роттердамцев. Эта экскурсия подарит вам уникальный взгляд на один из самых интересных городов Европы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальная архитектура
- 🕍 Исторические памятники
- 🌉 Величественные мосты
- 🎨 Современное искусство
- 🌍 Многонациональная культура
Время начала: 00:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Марктхал
- Кубические дома
- Церковь Святого Лаврентия
- Белый дом
- Мост Эразма Роттердамского
- Арт-депо
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Марктхал — крытый рынок с произведениями современного искусства.
- Кубические дома — пример необычного жилого комплекса.
- Церковь Святого Лаврентия, устоявшую при бомбардировке Роттердама в войну.
- Белый дом — первый небоскрёб Европы.
- Школу сёрфинга под открытым небом.
- Мост Эразма Роттердамского — самый большой в Европе разводной мост.
- Арт-депо в виде семиэтажного зеркального ведра.
Вы узнаете:
- Как появился Роттердам и как он конкурирует с Амстердамом.
- Каким город был до 1940 года и что с ним случилось после.
- Как в городе уживаются почти двести национальностей.
- Почему здесь работает самый лучший мэр Европы.
- Что едят роттердамцы, как отдыхают, что покупают и о чём шутят.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального вокзала Роттердама
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Людмила — ваш гид в Роттердаме
Меня зовут Людмила. Я родилась в Киеве, а с 2013 года проживаю в Роттердаме. Полюбив Нидерланды всем сердцем, я знакомлю своих гостей c городами, которые постоянно изучаю. Так я сталаЗадать вопрос
