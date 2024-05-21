Главные экскурсионные места в Роттердаме

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Роттердаме на русском языке, цены от €215. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роттердам по максимуму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Роттердам по максимуму
Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
220 за всё до 6 чел.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Знакомство с городом будущего и инноваций
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 215 за всё до 6 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
От футуристической архитектуры до уютных пейзажей из 17 века
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
450 за всё до 8 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
🚢 На пароме
Индивидуальная
4.5 часа
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Увидеть кубические дома, научиться делать кломпы и съездить на пароме к мельницам
Начало: в Роттердаме
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    21 мая 2024
    Два города - два мира: Роттердам и Делфт
    Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.
    Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуемТаня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуемТаня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуемТаня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуемТаня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем
  • O
    Oleg
    21 мая 2024
    Роттердам по максимуму
    Мы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности Роттердама. Очень рекомендую всем!
    Мы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности РоттердамаМы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности РоттердамаМы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности РоттердамаМы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности Роттердама
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия и прогулка по ключевым местам города, очень интересно было посмотреть на Роттердам с точки зрения архитектора 😊 Мария замечательный и понимающий гид, спасибо!
  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
    Добрый день. Опыт экскурсий - 10. Были на экскурсии с Марией, изначально понимая, что идем на экскурсию с архитектором. Получили знания и впечатления о современном Роттердаме. Затронули связь старины и современности. Хотелось бы больше информации о прошлом города. Экскурсию могу порекомендовать.
  • Н
    Надежда
    25 апреля 2024
    Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
    16.04.2024года были на экскурсии с Марией,погода была отвратительная, дождь, ветер. Через 15 минут после начала экскурсии мы уже не обращали
    читать дальше

    внимание ни на что. Благодаря Марии влюбились в Роттердам. Вместо 3 часов были на экскурсии более 4 х часов. Очень рекомендуем. Надежда

  • E
    Eduard
    31 марта 2024
    Роттердам по максимуму
    Большое спасибо Ирине. Несмотря на довольно дождливую погоду, экскурсия получилась отличная. Центр Роттердама оказался таким разным, очень неожиданно. Ирина отличный рассказчик, учитывает интересы группы. Плюс получили советы, чем ещё можно заняться в ближайшие дни. В общем - однозначно рекомендуем.
  • н
    николай
    19 марта 2024
    Роттердам по максимуму
    Татьяна очень душевный экскурсовод. С первого раза влюбила нас в этот замечательный город))

Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «Популярные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Роттердам по максимуму
  2. Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
  3. Два города - два мира: Роттердам и Делфт
  4. Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в июне 2024
Сейчас в Роттердаме в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 215 до 450. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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