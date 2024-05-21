1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Роттердам по максимуму
Впечатлиться футуристической архитектурой и посетить «кубическую» квартиру на обзорной экскурсии
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Знакомство с городом будущего и инноваций
«Полюбоваться красивыми видами вы сможете и с расположенной неподалёку обзорной площадки»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €215 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роттердам - поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Начало: По договоренности
«Познакомитесь с кварталом архитектора-хулигана Уилла Олсопа Калипсо и концепцией его нетривиальной часовни Nieuwe Pauluskerk»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg21 мая 2024Мы провели чудесный день с Ириной. Ознакомились со многими интересными фактами и увидели интересные достопримечательности Роттердама. Очень рекомендую всем!
- ТТатьяна17 мая 2024Прекрасная, познавательная, совершенно небанальная экскурсия с Катериной, человеком, влюбленным в Нидерланды, культуру, архитектуру и искусство. Спасибо!
- ААнастасия16 мая 2024Отличная экскурсия и прогулка по ключевым местам города, очень интересно было посмотреть на Роттердам с точки зрения архитектора 😊 Мария замечательный и понимающий гид, спасибо!
- ННаталья6 мая 2024Добрый день. Опыт экскурсий - 10. Были на экскурсии с Марией, изначально понимая, что идем на экскурсию с архитектором. Получили знания и впечатления о современном Роттердаме. Затронули связь старины и современности. Хотелось бы больше информации о прошлом города. Экскурсию могу порекомендовать.
- ННадежда25 апреля 202416.04.2024года были на экскурсии с Марией,погода была отвратительная, дождь, ветер. Через 15 минут после начала экскурсии мы уже не обращали
- EEduard31 марта 2024Большое спасибо Ирине. Несмотря на довольно дождливую погоду, экскурсия получилась отличная. Центр Роттердама оказался таким разным, очень неожиданно. Ирина отличный рассказчик, учитывает интересы группы. Плюс получили советы, чем ещё можно заняться в ближайшие дни. В общем - однозначно рекомендуем.
- нниколай19 марта 2024Татьяна очень душевный экскурсовод. С первого раза влюбила нас в этот замечательный город))
- ГГалина10 октября 2022Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были
- ССергей1 августа 2021Хорошая экскурсия, интересный и необычный для Нидерландов город. Таня провела по всем значимым местам, все было интересно и хорошо. Однозначно рекомендуем посмотреть Роттердам и Татьяну как гида:)
Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в июне 2024
Сейчас в Роттердаме в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 260. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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