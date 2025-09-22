Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Утрехте на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 12 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Влюбиться в волшебный Утрехт Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе Начало: По договоренности от €340 за всё до 8 чел. На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Утрехт и замок Де Хаар Погрузитесь в историю Утрехта и атмосферу замка Де Хаар. Увлекательное путешествие в мир средневековья и тайн. Подходит для всей семьи €700 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Утрехт: пешком по Средневековью Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу €250 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Утрехта

