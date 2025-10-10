Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Утрехте на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 12 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Влюбиться в волшебный Утрехт Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе Начало: По договоренности от €340 за всё до 8 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм Прогуляйтесь по улицам Утрехта, где сохранились следы римлян и рыцарей. Узнайте о Святом Мартине и средневековых легендах Начало: У вокзала Утрехта (Utrecht Centraal) €240 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Утрехт: пешком по Средневековью Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу €250 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Утрехта

Ответы на вопросы от путешественников по Утрехту в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Утрехте Влюбиться в волшебный Утрехт Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм Утрехт: пешком по Средневековью В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Утрехту в октябре 2025 Сейчас в Утрехте в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 340. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Утрехте (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 16 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь