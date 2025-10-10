Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в волшебный Утрехт
Погрузитесь в атмосферу Утрехта: величественные соборы, уютные каналы и вкуснейшие блюда ждут вас в этом чарующем городе
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €340 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утрехт - по следам римлян, рыцарей и ведьм
Прогуляйтесь по улицам Утрехта, где сохранились следы римлян и рыцарей. Узнайте о Святом Мартине и средневековых легендах
Начало: У вокзала Утрехта (Utrecht Centraal)
Завтра в 10:00
12 окт в 10:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Утрехт: пешком по Средневековью
Уютный Утрехт в получасе от Амстердама - это город, где история оживает. Узнайте, чем гордится Утрехт, и погрузитесь в его уникальную атмосферу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
