Как добраться до Ниамея на самолёте
В Ниамее 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Niamey Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ниамея
- Ниамей NIMNiamey Airport
Самые дешёвые билеты в Ниамей из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из Уагадугу
|16 155
|1ч 5м
|25.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|23 814
|23ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|25 786
|22ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|26 619
|12ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇩Хартума
|32 706
|27ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇱Бамако
|35 665
|7ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|36 272
|21ч 45м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|38 573
|30ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|44 318
|15ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇧🇯Котону
|44 763
|5ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|44 944
|12ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇬🇦Либревиля
|45 101
|7ч 50м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇸🇦Джидды
|50 259
|21ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|55 401
|32ч 40м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|84 541
|25ч 30м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|102 142
|30ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|228 967
|35ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ниамея
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ниамея, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Киншаса, Либревиль и Занзибар
- 31.10.202030.04.2021
- 01.11.202009.11.2020
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