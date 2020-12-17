Как добраться до Уагадугу на самолёте
В Уагадугу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ouagadougou International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Уагадугу
- Уагадугу OUAOuagadougou International Airport
Самые дешёвые билеты в Уагадугу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|22 523
|9ч 35м (⇵1)
|30.11.2020
|из Абиджана
|22 917
|1ч 35м
|11.11.2020
|из 🇬🇭Аккры
|24 034
|4ч 40м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|25 313
|18ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|25 973
|23ч 15м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|28 505
|18ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|28 700
|23ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|30 331
|17ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|30 699
|33ч (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇱🇧Бейрута
|31 480
|15ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|32 025
|29ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|34 694
|9ч 40м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|34 966
|52ч (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|35 147
|29ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇱Бамако
|37 506
|28ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|39 868
|16ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|47 432
|18ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|59 115
|24ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇯🇵Токио
|97 084
|47ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇯🇵Осаки
|100 102
|41ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|161 737
|41ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Уагадугу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Уагадугу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра, Каир, Дакар, Дуала и Лос-Анджелес
- 17.10.202026.10.2020
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