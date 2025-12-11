Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Осло
Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми
Начало: ЖД вокзал в Осло
Завтра в 14:00
14 дек в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Завтра в 15:00
13 дек в 10:00
€189 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Исследуйте Осло с новым взглядом: война оставила следы, которые расскажут вам о прошлом города. Уникальная возможность увидеть знакомые улицы иначе
Начало: На площади перед королевским дворцом
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
€193 за всё до 7 чел.
