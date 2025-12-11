Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Осло на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 24 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Осло Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми Начало: ЖД вокзал в Осло €174 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 32 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Мифы и легенды Осло: индивидуальная экскурсия по старому городу Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора Начало: площадь Кристиания Торв €189 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 7 чел. По следам Второй мировой. Осло в годы войны Исследуйте Осло с новым взглядом: война оставила следы, которые расскажут вам о прошлом города. Уникальная возможность увидеть знакомые улицы иначе Начало: На площади перед королевским дворцом €193 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Осло

