читать дальше рассказал не найти так просто в сети, так как он является непосредственным владельцем некоторых артефактов связанных с повествованием экскурсии. Некоторые факты и мелочи рассказа пробирают до мурашек. После нашей встречи действительно начинаешь смотреть на Осло «под другим углом» Очень рекомендую!

Рами, очень талантливый экскурсовод и историк. Он оперирует фактами и своими наблюдениями которые он собирал очень долго. То что он