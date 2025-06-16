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Экскурсии Осло об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Осло на русском языке, цены от €174, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
1000 лет за 1000 метров
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Осло
Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми
Начало: ЖД вокзал в Осло
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Пройти по центру норвежской столицы и увидеть её другими глазами
Начало: На площади перед королевским дворцом
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
€193 за всё до 7 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
На машине
5 часов
-
30%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Увидеть архитектурные чудеса, грандиозные скульптуры и знаменитый трамплин в горах
Начало: Y центрального вокзала
€315€450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    16 июня 2025
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Рами, очень талантливый экскурсовод и историк. Он оперирует фактами и своими наблюдениями которые он собирал очень долго. То что он
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    рассказал не найти так просто в сети, так как он является непосредственным владельцем некоторых артефактов связанных с повествованием экскурсии. Некоторые факты и мелочи рассказа пробирают до мурашек. После нашей встречи действительно начинаешь смотреть на Осло «под другим углом» Очень рекомендую!

  • M
    Maya
    13 июня 2025
    1000 лет за 1000 метров
    Наш гид Инна провела очень интересную и информативную экскурсию. Отступления в историю Норвегии, искусство и литературу, сделали ее рассказ живым
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    и многогранным. Нам очень понравился Осло и мы благодарны Инне за то что она познакомила нас с этим замечательным городом. Спасибо!

  • O
    Olga
    17 августа 2024
    1000 лет за 1000 метров
    Экскурсия нам очень понравилась. Погода была не очень и гид поэтому чуть чуть изменил маршрут, но успели посмотреть всё, что было запланировано. Гид рассказывал очень интересно.
  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    1000 лет за 1000 метров
    Мы были в Осло на длинной пересадке. В городе первый раз. Для нас была отличная экскурсия по скорости движения и наполненности. Благодарим и всячески рекомендуем.
  • T
    Tatiana
    19 августа 2019
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы прошли по Осло, полностью окунувшись в историю города времен Второй мировой войны. Узнали очень
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    много интересного о людях, их жизни и истории Норвегии в те годы. Было очень приятно слушать и общаться с Рами, как с увлеченным человеком и знающим историю.

  • K
    Kristina
    16 июня 2019
    По следам Второй мировой. Осло в годы войны
    Было безумно интересно и познавательно! Огромная благодарность Трипстеру за такую находку и Рами за такую любовь к своему делу. Экскурсия
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    действительно интересна сама по себе, а когда экскурсовод увлечён своим делом, время пролетает незаметно и мечтаешь лишь, чтобы это путешествие не заканчивалось! От всей души спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Осло в июле 2025
Сейчас в Осло в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 315 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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