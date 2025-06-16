Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Осло
Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми
Начало: ЖД вокзал в Осло
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Пройти по центру норвежской столицы и увидеть её другими глазами
Начало: На площади перед королевским дворцом
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
€193 за всё до 7 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Увидеть архитектурные чудеса, грандиозные скульптуры и знаменитый трамплин в горах
Начало: Y центрального вокзала
€315
€450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур16 июня 2025Рами, очень талантливый экскурсовод и историк. Он оперирует фактами и своими наблюдениями которые он собирал очень долго. То что он
- MMaya13 июня 2025Наш гид Инна провела очень интересную и информативную экскурсию. Отступления в историю Норвегии, искусство и литературу, сделали ее рассказ живым
- OOlga17 августа 2024Экскурсия нам очень понравилась. Погода была не очень и гид поэтому чуть чуть изменил маршрут, но успели посмотреть всё, что было запланировано. Гид рассказывал очень интересно.
- ООльга19 июля 2024Мы были в Осло на длинной пересадке. В городе первый раз. Для нас была отличная экскурсия по скорости движения и наполненности. Благодарим и всячески рекомендуем.
- TTatiana19 августа 2019Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы прошли по Осло, полностью окунувшись в историю города времен Второй мировой войны. Узнали очень
- KKristina16 июня 2019Было безумно интересно и познавательно! Огромная благодарность Трипстеру за такую находку и Рами за такую любовь к своему делу. Экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «История и архитектура»
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