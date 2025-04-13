Мои заказы

Один день в Абу-Даби: главные достопримечательности

Проведите незабываемый день в Абу-Даби, открывая для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища столицы ОАЭ
Столица ОАЭ предлагает уникальную возможность насладиться её спокойной атмосферой и богатым культурным наследием.

Туристы увидят знаменитые достопримечательности, такие как Лувр, где можно оценить современную архитектуру и мировые артефакты.

Визит в Каср аль-Ватан поразит роскошью, а мечеть Шейха Зайда впечатлит своими масштабами и изысканным декором. Прогулка по набережной Корниш и посещение финикового рынка добавят восточного колорита
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура Лувра
  • 🌟 Роскошный Каср аль-Ватан
  • 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
  • 🏖️ Прогулка по набережной Корниш
  • 🍃 Восточный колорит финикового рынка

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В апреле и октябре также можно насладиться достопримечательностями, хотя температура может быть выше. В летние месяцы жара достигает пика, но экскурсии в помещениях остаются доступными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Один день в Абу-Даби: главные достопримечательности
Один день в Абу-Даби: главные достопримечательности
Один день в Абу-Даби: главные достопримечательности
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Лувр
  • Каср аль-Ватан
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Отель Emirates Palace
  • Финиковый рынок

Описание экскурсии

В программе:

  • Лувр. Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм. При желании зайдёте внутрь, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций. Музей объединяет мировые культуры, чтобы пролить свет на историю человечества;
  • Каср аль-Ватан — следующая точка нашего маршрута, и какая! Этот президентский дворец поразит вас роскошью своего убранства;
  • Мечеть Шейха Зайда — кульминация путешествия. Это самая большая мечеть Эмиратов — у неё целых 82 купола. Внутри её украшают невероятные люстры с полудрагоценными камнями и персидские ковры;
  • Отель Emirates Palace. Вы познакомитесь с настоящим дворцом, выполненным в арабском стиле и отделанным двумя тоннами золота;
  • Финиковый рынок. Вы окунётесь в гостеприимство Востока, разнообразие видов фиников и арабского кофе.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лувр
  • Каср аль-Ватан
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Отель Emirates Palace
  • Финиковый рынок
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
13 апр 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии! Гид Шухрат оказался очень приятным человеком, с глубокими знаниями истории ОАЭ, политического устройства и местных традиций.
Посетили все, что хотели. Гид купил заранее билеты, показал прекрасные места для фото, приготовил женские национальные костюмы, подсказал, что еще можно посетить в другие дни нашего отдыха.
Всем очень рекомендуем

Входит в следующие категории Абу-Даби

Похожие экскурсии из Абу-Даби

Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
На машине
9 часов
-
15%
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Один день в восточной сказке
Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$238$280 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
На автобусе
6 часов
8 отзывов
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
11 ноя в 13:00
14 ноя в 13:00
$85 за человека
Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Абу-Даби