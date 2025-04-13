Столица ОАЭ предлагает уникальную возможность насладиться её спокойной атмосферой и богатым культурным наследием.
Туристы увидят знаменитые достопримечательности, такие как Лувр, где можно оценить современную архитектуру и мировые артефакты.
Визит в Каср аль-Ватан поразит роскошью, а мечеть Шейха Зайда впечатлит своими масштабами и изысканным декором. Прогулка по набережной Корниш и посещение финикового рынка добавят восточного колорита
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура Лувра
- 🌟 Роскошный Каср аль-Ватан
- 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
- 🏖️ Прогулка по набережной Корниш
- 🍃 Восточный колорит финикового рынка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В апреле и октябре также можно насладиться достопримечательностями, хотя температура может быть выше. В летние месяцы жара достигает пика, но экскурсии в помещениях остаются доступными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лувр
- Каср аль-Ватан
- Мечеть Шейха Зайда
- Отель Emirates Palace
- Финиковый рынок
Описание экскурсии
В программе:
- Лувр. Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм. При желании зайдёте внутрь, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций. Музей объединяет мировые культуры, чтобы пролить свет на историю человечества;
- Каср аль-Ватан — следующая точка нашего маршрута, и какая! Этот президентский дворец поразит вас роскошью своего убранства;
- Мечеть Шейха Зайда — кульминация путешествия. Это самая большая мечеть Эмиратов — у неё целых 82 купола. Внутри её украшают невероятные люстры с полудрагоценными камнями и персидские ковры;
- Отель Emirates Palace. Вы познакомитесь с настоящим дворцом, выполненным в арабском стиле и отделанным двумя тоннами золота;
- Финиковый рынок. Вы окунётесь в гостеприимство Востока, разнообразие видов фиников и арабского кофе.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
13 апр 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии! Гид Шухрат оказался очень приятным человеком, с глубокими знаниями истории ОАЭ, политического устройства и местных традиций.
Посетили все, что хотели. Гид купил заранее билеты, показал прекрасные места для фото, приготовил женские национальные костюмы, подсказал, что еще можно посетить в другие дни нашего отдыха.
Всем очень рекомендуем
Входит в следующие категории Абу-Даби
