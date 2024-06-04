за всё до 4 чел.

$ 300 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле

за всё до 4 чел.

$ 257 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида

за всё до 4 чел.

$ 500 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом

за всё до 4 чел.

280 $ 196 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке

за всё до 7 чел.

$ 350 за всё до 7 чел.

Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом

за всё до 4 чел.

$ 420 за всё до 4 чел.

Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби

Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса

за всё до 4 чел.

$ 304 за всё до 4 чел.

Начало: От вашего отеля или из аэропорта

Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ

за всё до 6 чел.

300 $ 255 за всё до 6 чел.

Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби

Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии

за всё до 6 чел.

250 $ 200 за всё до 6 чел.

Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00

Начало: Встречу где вам будет удобно

за всё до 4 чел.

$ 250 за всё до 4 чел.

Расписание: любой день в любое время

Начало: Заберу вас из вашего отеля

Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест

за всё до 4 чел.

$ 220 за всё до 4 чел.

Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности

Начало: Ваш отель в Дубае

Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства

за всё до 4 чел.

$ 320 за всё до 4 чел.

Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности

Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби

Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас

Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы

Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места

Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке

Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке

за всё до 6 чел.

от $ 400 за всё до 6 чел.

Погрузитесь в мир восточной культуры с эксклюзивным туром по Абу-Даби. Уникальные достопримечательности и неповторимые впечатления ждут вас

Индивидуальная

8 часов

Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля

Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время