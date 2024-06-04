Обзорные и познавательные экскурсии Абу-Даби

Найдено 23 экскурсии в категории «Обзорные» в Абу-Даби на русском языке, цены от $95, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
90 отзывов
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
«Захватывающие панорамы, блистательные дворцы, необъятные пространства мечетей — всё это на обзорной экскурсии по Абу-Даби»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
«Посещение обзорной площадки — 24$ (сервировка чая или кофе включена в стоимость)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь с культурой и религией ОАЭ»
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
280$196 за всё до 4 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Самое главное в роскошном Абу-Даби: Лувр, мечети, дворцы
Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Начало: От места проживания гостей
«Увидите более 600 экспонатов со всего мира и познакомитесь с картинами великих художников»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 7 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
«На комфортабельном автомобиле гид покажет вам все главные достопримечательности, расскажет о прошлом и настоящем эмирата»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
35 отзывов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250$200 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
«Обзорная экскурсия в столицу Абу Даби, индивидуальная экскурсия»
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Великолепие и очарование Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
«погрузитесь в аутентичный мир в Деревне наследия, где сможете ознакомиться с традиционным стилем жизни, искусством и ремеслами этого региона до появления нефти»
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места
Начало: Отель в Абу-Даби
«Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, о которых говорят как о самых впечатляющих»
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
$100 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
«Во время данной программы вы познакомитесь с главными достопримечательностями самого шикарного и ультрасовременного города Ближнего Востока, туристическим бриллиантом – Дубай»
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби: культура, история и современность
Погрузитесь в мир восточной культуры с эксклюзивным туром по Абу-Даби. Уникальные достопримечательности и неповторимые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $400 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомитесь со всеми знаковыми достопримечательностями Абу-Даби, услышите о богатом культурном наследии Эмиратов, оцените традиционную кухню и отдохнёте в лучших развлекательных парках города»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
Начало: Ваш отель
«Во время экскурсии мы осмотрим главные достопримечательности города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
«Наша обзорная экскурсия по Абу-Даби создана специально для тех, кто впервые в ОАЭ»
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • Н
    Наоми
    28 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию! У нас был конекшен в аэропорту Абу Даби 8 часов. Отличным решением было
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    взять экскурсию со Светланой на несколько часов. Мечеть вечером выглядит просто прекрасно. Очень понравилась гостиница Эмиратс Палас. За несколько часов мы увидели основные достопримечательности города, узнали много интересного об ОАЭ и получили рекомендации что стоит посетить по дороге назад домой во время следующего конекшена. Рекомендуем от души экскурсию со Светланой.

  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
  • Г
    Галина
    22 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!
  • А
    Ангелина
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
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    остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не смогла. Огромное спасибо за организацию экскурсии Эмиру! Рассказал обо всех локациях экскурсии, объяснил и показал все возможности для комфортного их прохождения, ответил на все вопросы, отметил интересные факты. Это первая очень понятная и последовательная экскурсия. За время поездки убедилась в правильности своего решения взять индивидуальную экскурсию👍 это круто, это больше возможностей и больше локаций! Еще раз спасибо огромное моему гиду водителю за этот день, за эти виды и просто за отличную компанию👍

    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу ДабиМоя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
    Оформляла экскурсию по достопримечательным местам Абу-Даби 14 мая! Всё прошло великолепно! Очень приятная и доброжелательная гид Зара! 🌷🌷🌷Всё объясняла и
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    рассказывала доходчиво, интересно и со знанием этой прекрасной страны! ❤️Комфортабельный автобус с кондиционером, всё чётко и спокойно с учётом тайминга! Агент Анна бронировала тур - всегда на связи, на все вопросы очень чёткие, тактичные ответы! 👍🏻👍🏻👍🏻Очень рекомендую! Спасибо! 👏🏻👏🏻🎉

  • S
    Svetlana
    15 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Мы посетили Абу-Даби 8го мая. Поездка была для нас очень позновательна. Особенно хотелось отметить работу нашего гида Зохи. Это очень
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    эрудированный молодой человек,время проведённое в дороге прошло для нас незаметно,Зоха удевил нас своими знаниями было очень интересно. Билеты в Дворец и Мечеть приобрёл для нас Зоха,что оказалось очень удобно. Рекомендуем!!!!!

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Чётко, пунктуально, организовано, познавательно. Рекомендую. Есть возможность корректировать маршрут. Из моих ощущений- золотой отель заменила бы на что-то.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
  2. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  3. Все грани Абу-Даби
  4. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  5. Самое главное в роскошном Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Обзорные" можно забронировать 23 экскурсии от 95 до 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Изучение достопримечательностей города Абу-Даби нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Абу-Даби много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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