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длилась целый день с утра до вечера. Пулат приехал за нами прямо в аэропорт на комфортной машине и мы поехали в основные места смотреть город. Несмотря на знойную июльскую жару, все прошло идеально! Мы посетили мечеть, президентский отель, президентский дворец, набережную и парк, а также по нашей просьбе заехали на территорию Лувра, чтобы сделать фото. Все сопровождалось интересными рассказами об истории Эмиратов. Везде проходили быстро и без очередей, билеты нам покупали заранее. В машине вода для комфортных путешествий — сервис на высшем уровне! Также Пулат предлагал интересные локации для фото и фотографировал всю нашу компанию вместе — так здорово иметь такие фото! День получился очень насыщенным, скрасил нашу длинную пересадку и поселил желание вернуться вновь на более долгий срок. Во всех местах мы находились столько, сколько нам было необходимо. Все в спокойном темпе, без спешки. Очень понравилось! Мы в восторге!