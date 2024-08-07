Экскурсии на 1 день в Абу-Даби

Найдено 39 экскурсий в категории «На весь день» в Абу-Даби на русском языке, цены от $57, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
На машине
скидка
10%
122 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 авг в 10:00
15 авг в 10:00
63$57 за человека
Абу-Даби - столица для всех
На машине
скидка
15%
9 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Абу-Даби - столица для всех: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
300$255 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
На машине
скидка
5%
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Ferrari World
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
290$276 за всё до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
На машине
25 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
На машине
27 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
На машине
127 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай из Абу-Даби
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:30
11 авг в 10:00
$400 за всё до 6 чел.
По Абу-Даби - на кабриолете
На машине
На кабриолете
скидка
25%
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
520$390 за всё до 3 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
На машине
скидка
25%
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом Ближнего Востока. Увидите Лувр, финиковый рынок, этнографическую деревню и многое другое в сопровождении опытного гида
Начало: От места проживания гостей
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
350$263 за всё до 7 чел.
Все грани Абу-Даби
На машине
51 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
9 окт в 10:00
10 окт в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
На автобусе
7 отзывов
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
$95 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
Пешая
скидка
17%
36 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
300$249 за всё до 6 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби
7 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби: приключение жизни, которое нельзя пропустить
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего арабского приключения с драйвом по песчаным барханам и культурным вечером
Начало: Отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день, выезд ориентировочно 15:00-15:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 15:00
11 авг в 15:00
$75 за человека
Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
103 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: от мечети Шейха Заеда до Феррари-парка
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
9 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
14 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом: Белая мечеть, Дворец Президента и не только
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, наслаждаясь великолепием Белой мечети и красотой Дворца Президента
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: Все дни с 11:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
7 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби: путешествие по столице ОАЭ
Погрузитесь в атмосферу великолепного Абу-Даби, где современность переплетается с традициями
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: Каждый день 12:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Великолепие и очарование Абу-Даби
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
Пешая
скидка
25%
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
350$263 за всё до 7 чел.
По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
На машине
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер в Дубай из Абу-Даби: комфорт и уникальные виды
Погрузитесь в мир роскоши и восточной экзотики с индивидуальным туром в Дубай из Абу-Даби. Откройте для себя главные достопримечательности города
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби
Пешая
На автобусе
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
6 часов
Водная прогулка
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
На автобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места
Начало: Отель в Абу-Даби
Завтра в 12:30
14 авг в 12:30
$100 за человека
Незабываемый Абу-Даби
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
6 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Пустынное сафари с премиум кемпингом
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
11 авг в 12:30
12 авг в 12:30
$95 за человека
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Посещение Бурж Халифа и танцующих фонтанов в Дубае
Погрузитесь в мир современной архитектуры Дубая: Бурж Халифа, танцующие фонтаны, аквариум Дубай молла и круиз на арабском кораблике-доу в Дубай Марине
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Фототур на кабриолете из Абу-Даби
На кабриолете
8 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур на кабриолете по Абу-Даби: эксклюзивное приключение и незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир роскоши и скорости с индивидуальной фото-прогулкой на кабриолете по Абу-Даби. Сделайте ваш день незабываемым
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
от $550 за всё до 3 чел.
Орнаменты Абу-Даби
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия Орнаменты Абу-Даби: Путешествие по сокровищам города
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Абу-Даби, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современности
Начало: Договоримся с гостем откуда удобно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:00
11 авг в 11:00
$230 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби, от глубокой древности до наших дней
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: роскошь и величие эмирата
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ, и узнайте о его богатой истории и современной архитектуре
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле
Расписание: Вы можете выбрать время начало экскурсии по Вашему желанию.
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
200$160 за всё до 4 чел.
Раскрой тайны Абу-Даби: жемчужина пустыни и футуристический мегаполис
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Раскрой тайны Абу-Даби: жемчужина пустыни и футуристический мегаполис
Начало: Заберу Вас из отеля
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$264 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeny
    7 августа 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Было интересно)
  • А
    Астемир
    6 августа 2024
    Абу-Даби - столица для всех
    Фарид очень грамотный, умный парень. Сразу нашли общий язык👌🏼. День пролетел очень комфортно, интересно и познавательно. Мы увидели все лучшие места Абу-Даби, Фарид нам рассказал всю основную историю, ответил на все вопросы. Было очень круто 👍🏼👍🏼👍🏼. Рекомендую всем!
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Экскурсия была замечательная. Спасибо Амиру и его команде за то, что они старались сделать моё пребывание в Эмиратах приятным. А вот погода, к сожалению, подвела. Над городом стоял смог и вид с Бурж Халифы не оправдал ожидания.
  • Ю
    Юлия
    2 августа 2024
    Абу-Даби - столица для всех
    Отличная экскурсия! За один день на комфортном автомобиле проехали и посмотрели все главные достопримечательности эмирата Абу-Даби! С нами был гид Умар, который рассказал об истории страны и местных традициях. Маршрут был построен с учетом наших пожеланий и максимального комфорта! Спасибо!
    Отличная экскурсия! За один день на комфортном автомобиле проехали и посмотрели все главные достопримечательности эмирата Абу-Даби!Отличная экскурсия! За один день на комфортном автомобиле проехали и посмотрели все главные достопримечательности эмирата Абу-Даби!Отличная экскурсия! За один день на комфортном автомобиле проехали и посмотрели все главные достопримечательности эмирата Абу-Даби!Отличная экскурсия! За один день на комфортном автомобиле проехали и посмотрели все главные достопримечательности эмирата Абу-Даби!
  • М
    Марьяна
    1 августа 2024
    Абу-Даби - столица для всех
    Экскурсия была отличная, все очень хорошо организовано. По нашей просьбе отвез нас на обед в аутентичное место и там была просто великолепная еда. Нам очень понравилось. Спасибо
  • Е
    Евгения
    31 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Нашим персональным гидом был Амир. Все было легко и непринужденно. Информации было достаточно, чтобы вникнуть в нее. Была оказана помощь в организации фото. Всем рекомендую!
  • М
    Марисоль
    30 июля 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Отличная экскурсия, спасибо Рауф за заботу и общение!
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Потрясающая экскурсия, которая оставила яркие эмоции и познакомила с эмиратом! Были впервые в ОАЭ, а именно в Абу-Даби транзитом, пересадка
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    длилась целый день с утра до вечера. Пулат приехал за нами прямо в аэропорт на комфортной машине и мы поехали в основные места смотреть город. Несмотря на знойную июльскую жару, все прошло идеально! Мы посетили мечеть, президентский отель, президентский дворец, набережную и парк, а также по нашей просьбе заехали на территорию Лувра, чтобы сделать фото. Все сопровождалось интересными рассказами об истории Эмиратов. Везде проходили быстро и без очередей, билеты нам покупали заранее. В машине вода для комфортных путешествий — сервис на высшем уровне! Также Пулат предлагал интересные локации для фото и фотографировал всю нашу компанию вместе — так здорово иметь такие фото! День получился очень насыщенным, скрасил нашу длинную пересадку и поселил желание вернуться вновь на более долгий срок. Во всех местах мы находились столько, сколько нам было необходимо. Все в спокойном темпе, без спешки. Очень понравилось! Мы в восторге!

  • Н
    Надежда
    23 июля 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Спасибо огромное Кириллу за прекрасную экскурсию по Абу-Даби!!!
  • И
    Ирина
    16 июля 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    С Абу-Даби нас знакомил Дильшод. Прекрасный рассказчик🤗 и фотограф😃 Ответил на все наши вопросы, включая о других эмиратах. Маршрут был скорректирован,
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    исходя из наших пожеланий🫶🏻 Отдельная благодарность за совет посетить Президентский дворец (сомневались, надо ли нам прям внутрь) - это восторг🤩 Авто предоставили удобное для компании из 4х человек, с учетом высокорослого большинства👍🏻 Организатора смело рекомендуем😉

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Абу-Даби - столица для всех
  3. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  4. Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
  5. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Эмирейтс Палас
  5. Лувр
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в августе 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "На весь день" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 57 до 650 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 608 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Абу-Даби на 1 день, гиды Абу-Даби подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Абу-Даби так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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