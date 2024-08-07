скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
13 авг в 10:00
15 авг в 10:00
63$57 за человека
скидка
15%
8 часов
Водная прогулка
Абу-Даби - столица для всех: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
300$255 за всё до 6 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Ferrari World
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
290$276 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:30
11 авг в 10:00
$400 за всё до 6 чел.
скидка
25%
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
520$390 за всё до 3 чел.
скидка
25%
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом Ближнего Востока. Увидите Лувр, финиковый рынок, этнографическую деревню и многое другое в сопровождении опытного гида
Начало: От места проживания гостей
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
350$263 за всё до 7 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
9 окт в 10:00
10 окт в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
$95 за человека
скидка
17%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
300$249 за всё до 6 чел.
7 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби: приключение жизни, которое нельзя пропустить
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего арабского приключения с драйвом по песчаным барханам и культурным вечером
Начало: Отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день, выезд ориентировочно 15:00-15:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 15:00
11 авг в 15:00
$75 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: от мечети Шейха Заеда до Феррари-парка
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
$300 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом: Белая мечеть, Дворец Президента и не только
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, наслаждаясь великолепием Белой мечети и красотой Дворца Президента
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: Все дни с 11:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби: путешествие по столице ОАЭ
Погрузитесь в атмосферу великолепного Абу-Даби, где современность переплетается с традициями
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: Каждый день 12:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
скидка
25%
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
350$263 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер в Дубай из Абу-Даби: комфорт и уникальные виды
Погрузитесь в мир роскоши и восточной экзотики с индивидуальным туром в Дубай из Абу-Даби. Откройте для себя главные достопримечательности города
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
6 часов
Водная прогулка
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места
Начало: Отель в Абу-Даби
Завтра в 12:30
14 авг в 12:30
$100 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
6 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
11 авг в 12:30
12 авг в 12:30
$95 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Посещение Бурж Халифа и танцующих фонтанов в Дубае
Погрузитесь в мир современной архитектуры Дубая: Бурж Халифа, танцующие фонтаны, аквариум Дубай молла и круиз на арабском кораблике-доу в Дубай Марине
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
8 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур на кабриолете по Абу-Даби: эксклюзивное приключение и незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир роскоши и скорости с индивидуальной фото-прогулкой на кабриолете по Абу-Даби. Сделайте ваш день незабываемым
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
от $550 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия Орнаменты Абу-Даби: Путешествие по сокровищам города
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Абу-Даби, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современности
Начало: Договоримся с гостем откуда удобно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:00
11 авг в 11:00
$230 за всё до 4 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: роскошь и величие эмирата
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ, и узнайте о его богатой истории и современной архитектуре
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле
Расписание: Вы можете выбрать время начало экскурсии по Вашему желанию.
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
200$160 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Раскрой тайны Абу-Даби: жемчужина пустыни и футуристический мегаполис
Начало: Заберу Вас из отеля
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
$264 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeny7 августа 2024Было интересно)
- ААстемир6 августа 2024Фарид очень грамотный, умный парень. Сразу нашли общий язык👌🏼. День пролетел очень комфортно, интересно и познавательно. Мы увидели все лучшие места Абу-Даби, Фарид нам рассказал всю основную историю, ответил на все вопросы. Было очень круто 👍🏼👍🏼👍🏼. Рекомендую всем!
- ЕЕлена6 августа 2024Экскурсия была замечательная. Спасибо Амиру и его команде за то, что они старались сделать моё пребывание в Эмиратах приятным. А вот погода, к сожалению, подвела. Над городом стоял смог и вид с Бурж Халифы не оправдал ожидания.
- ЮЮлия2 августа 2024Отличная экскурсия! За один день на комфортном автомобиле проехали и посмотрели все главные достопримечательности эмирата Абу-Даби! С нами был гид Умар, который рассказал об истории страны и местных традициях. Маршрут был построен с учетом наших пожеланий и максимального комфорта! Спасибо!
- ММарьяна1 августа 2024Экскурсия была отличная, все очень хорошо организовано. По нашей просьбе отвез нас на обед в аутентичное место и там была просто великолепная еда. Нам очень понравилось. Спасибо
- ЕЕвгения31 июля 2024Нашим персональным гидом был Амир. Все было легко и непринужденно. Информации было достаточно, чтобы вникнуть в нее. Была оказана помощь в организации фото. Всем рекомендую!
- ММарисоль30 июля 2024Отличная экскурсия, спасибо Рауф за заботу и общение!
- ООльга24 июля 2024Потрясающая экскурсия, которая оставила яркие эмоции и познакомила с эмиратом! Были впервые в ОАЭ, а именно в Абу-Даби транзитом, пересадка
- ННадежда23 июля 2024Спасибо огромное Кириллу за прекрасную экскурсию по Абу-Даби!!!
- ИИрина16 июля 2024С Абу-Даби нас знакомил Дильшод. Прекрасный рассказчик🤗 и фотограф😃 Ответил на все наши вопросы, включая о других эмиратах. Маршрут был скорректирован,
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в августе 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "На весь день" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 57 до 650 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 608 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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