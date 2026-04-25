Описание экскурсииОткройте для себя величественную столицу ОАЭ всего за один день! Вас ждёт Белоснежная мечеть шейха Зайда — символ духовности и красоты, грандиозный отель Emirates Palace — олицетворение роскоши, набережная Корниш с её видами на Персидский залив, остров Саадият с культурными проектами будущего и многое другое. Вы увидите, как гармонично в Абу-Даби сочетаются традиции бедуинов и амбиции 21 века. Комфортный трансфер, насыщенный маршрут и душевное сопровождение сделают эту поездку по-настоящему незабываемой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут экскурсии: Абу-Даби за 1 день из Дубая
- 🚗 1. Безумный Макс в реальности - дорога через пустыню
- По пути в Абу-Даби вы проедете по ландшафтам, напоминающим кадры из фильма «Безумный Макс» - голая пустыня, пылающий горизонт и редкие верблюжьи фермы. Настоящее дорожное кино с рассказами гида об истории страны и её будущем
- 🏎 2. Фото-стоп у Ferrari World (по желанию - вход за дополнительную плату)
- Остановка у знаменитого парка Ferrari World на острове Яс
- Гигантская крыша в форме логотипа Ferrari - идеальный фон для яркого фото
- Любителям скорости - возможность зайти внутрь (билеты приобретаются отдельно)
- 🕌 3. Мечеть шейха Зайда
- Визитная карточка Абу-Даби и одна из красивейших мечетей мира. Белоснежные купола, золотые мозаики и сверкающий мрамор - вдохновляющее место, где архитектура говорит языком величия
- Обязательно: закрытая одежда. Абайи предоставляются
- 🐫 4. Парк бедуинов и прогулка по набережной
- Остановимся в районе, где традиции встречаются с природой
- Короткая прогулка вдоль берега, возможность увидеть бедуинские палатки, верблюдов и почувствовать ритм местной жизни
- 🏰 5. Emirates Palace - президентский отель (внешний осмотр, возможно зайти внутрь)
- Роскошный отель-дворец, где золото - это буквально элемент декора
- По желанию - кофе с золотом в одном из кафе отеля (оплачивается отдельно)
- 🏛 6. Дворец шейха - Qasr Al Watan (по желанию - вход за дополнительную плату)
- Архитектурное чудо, наполненное арабским светом и символикой
- Можно зайти внутрь и увидеть залы, где принимают президентов и королей (входной билет по желанию)
- 🍇 7. Восточный базар фиников и фруктов
- Короткая остановка для знакомства с традиционными вкусами
- Дегустация фиников, кофе с кардамоном, орешки, сладости - отличные сувениры домой
- 🏙 8. Башни Эттихад и смотровая площадка (фото-стоп, по желанию - вход на 74-й этаж за доп. плату)
- Футуристичные небоскрёбы, среди которых снимали «Форсаж 7»
- Желающие могут подняться на 74-й этаж (оплачивается отдельно) и насладиться панорамой Абу-Даби
- 🖼 9. Лувр Абу-Даби - фото-стоп (по желанию - вход внутрь за отдельную плату)
- Завершаем день у знаменитого музея под куполом-солнцем
- Идеальное место для фото на фоне архитектуры будущего
- По желанию - посещение экспозиции с билетами
- 🚘 Возвращение в Дубай
- После насыщенного и яркого дня - комфортный трансфер обратно с коротким отдыхом в пути. Время для вопросов, фото и обмена впечатлениями
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
