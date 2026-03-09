Вы осмотрите главные локации и узнаете, как бедуинские традиции повлияли на облик столицы, почему Абу-Даби считается самым сдержанным и элегантным эмиратом и как здесь сочетаются религия, государственность и повседневная жизнь.
Описание экскурсии
Last Exit в стиле «Безумного Макса» (20 мин)
Тематическая зона отдыха на трассе, оформленная в постапокалиптическом стиле.
Ferrari World — фотостоп (15 мин)
Знаменитый парк развлечений на острове Яс с самой быстрой американской горкой в мире. Расскажу, почему именно Абу-Даби стал домом бренда Ferrari и как остров Яс превратился в мировой центр развлечений.
Лувр Абу-Даби (по желанию, 1–1,5 ч)
Музей под «парящим куполом», объединяющий искусство Востока и Запада. Экспозиция показывает историю человечества через шедевры разных цивилизаций и эпох.
Музей TeamLab Phenomena (по желанию, 1 ч)
Современный иммерсивный музей цифрового искусства. Свет, движение, звук и пространство создают эффект полного погружения и позволяют по-новому взглянуть на взаимодействие человека и технологий.
Финиковый рынок (20–30 мин)
Место, где можно увидеть и попробовать десятки сортов фиников — одного из главных символов арабской культуры. Расскажу о традициях гостеприимства и роли фиников в жизни бедуинов.
Обед в ресторане узбекской кухни (по желанию, 1 ч)
Деревня бедуинов Heritage Village (30–40 мин)
Историческая деревня, где показан традиционный быт жителей Аравийского полуострова до открытия нефти: жилища, ремёсла, лодки, элементы повседневной жизни.
Emirates Palace — фотостоп (15–20 мин)
Один из самых роскошных отелей мира и символ богатства Абу-Даби. Вы узнаете, какую роль он играет в жизни страны, и рассмотрите архитектуру дворцового масштаба.
Etihad Towers — фотостоп (10–15 мин)
Современный архитектурный ансамбль небоскрёбов, ставший символом нового Абу-Даби.
Президентский дворец Qasr Al Watan (по желанию, 1–1,5 ч)
Внутри — библиотеки и экспозиции, рассказывающие о государственном устройстве и культуре Эмиратов.
Мечеть шейха Зайда (1–1,5 ч)
Главная духовная достопримечательность страны и одна из самых красивых мечетей мира. Рассмотрим белоснежный мрамор, ковёр ручной работы и хрустальные люстры Swarovski.
Вы узнаете:
- как Абу-Даби из поселения бедуинов превратился в столицу одного из самых богатых государств мира
- чем архитектура Абу-Даби отличается от Дубая и как здесь сочетаются исламские каноны, государственный статус и современные технологии
- какие традиции до сих пор влияют на уклад жизни эмиратцев
- как устроена современная жизнь города: образование, медицина, работа, роль семьи, положение женщин и отношение к иностранцам
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с кондиционером, бутилированная вода в дороге
- Дополнительно по желанию оплачивается: Лувр Абу-Даби — ~$20 за чел., TeamLab Phenomena — ~$40 за чел., Qasr Al Watan — ~$20 за чел., обед
- Для посещения мечети необходима закрытая одежда
- Лувр не работает по понедельникам
ежедневно в 09:00, 10:00 и 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$70