Мы будем открывать Абу-Даби без спешки — через гармонию исламской архитектуры, современных символов города и исторического наследия. Вы осмотрите главные локации и узнаете, как бедуинские традиции повлияли на облик столицы, почему Абу-Даби считается самым сдержанным и элегантным эмиратом и как здесь сочетаются религия, государственность и повседневная жизнь.

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Описание экскурсии

Last Exit в стиле «Безумного Макса» (20 мин)

Тематическая зона отдыха на трассе, оформленная в постапокалиптическом стиле.

Ferrari World — фотостоп (15 мин)

Знаменитый парк развлечений на острове Яс с самой быстрой американской горкой в мире. Расскажу, почему именно Абу-Даби стал домом бренда Ferrari и как остров Яс превратился в мировой центр развлечений.

Лувр Абу-Даби (по желанию, 1–1,5 ч)

Музей под «парящим куполом», объединяющий искусство Востока и Запада. Экспозиция показывает историю человечества через шедевры разных цивилизаций и эпох.

Музей TeamLab Phenomena (по желанию, 1 ч)

Современный иммерсивный музей цифрового искусства. Свет, движение, звук и пространство создают эффект полного погружения и позволяют по-новому взглянуть на взаимодействие человека и технологий.

Финиковый рынок (20–30 мин)

Место, где можно увидеть и попробовать десятки сортов фиников — одного из главных символов арабской культуры. Расскажу о традициях гостеприимства и роли фиников в жизни бедуинов.

Обед в ресторане узбекской кухни (по желанию, 1 ч)

Деревня бедуинов Heritage Village (30–40 мин)

Историческая деревня, где показан традиционный быт жителей Аравийского полуострова до открытия нефти: жилища, ремёсла, лодки, элементы повседневной жизни.

Emirates Palace — фотостоп (15–20 мин)

Один из самых роскошных отелей мира и символ богатства Абу-Даби. Вы узнаете, какую роль он играет в жизни страны, и рассмотрите архитектуру дворцового масштаба.

Etihad Towers — фотостоп (10–15 мин)

Современный архитектурный ансамбль небоскрёбов, ставший символом нового Абу-Даби.

Президентский дворец Qasr Al Watan (по желанию, 1–1,5 ч)

Внутри — библиотеки и экспозиции, рассказывающие о государственном устройстве и культуре Эмиратов.

Мечеть шейха Зайда (1–1,5 ч)

Главная духовная достопримечательность страны и одна из самых красивых мечетей мира. Рассмотрим белоснежный мрамор, ковёр ручной работы и хрустальные люстры Swarovski.

Вы узнаете:

как Абу-Даби из поселения бедуинов превратился в столицу одного из самых богатых государств мира

чем архитектура Абу-Даби отличается от Дубая и как здесь сочетаются исламские каноны, государственный статус и современные технологии

какие традиции до сих пор влияют на уклад жизни эмиратцев

как устроена современная жизнь города: образование, медицина, работа, роль семьи, положение женщин и отношение к иностранцам

Организационные детали