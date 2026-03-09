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Абу-Даби: от традиций к будущему

Деревня наследия, мечеть шейха Зайда, Лувр и другие знаковые места столицы
Мы будем открывать Абу-Даби без спешки — через гармонию исламской архитектуры, современных символов города и исторического наследия.

Вы осмотрите главные локации и узнаете, как бедуинские традиции повлияли на облик столицы, почему Абу-Даби считается самым сдержанным и элегантным эмиратом и как здесь сочетаются религия, государственность и повседневная жизнь.
4.5
2 отзыва
Абу-Даби: от традиций к будущему
Абу-Даби: от традиций к будущему
Абу-Даби: от традиций к будущему

Описание экскурсии

Last Exit в стиле «Безумного Макса» (20 мин)
Тематическая зона отдыха на трассе, оформленная в постапокалиптическом стиле.

Ferrari World — фотостоп (15 мин)
Знаменитый парк развлечений на острове Яс с самой быстрой американской горкой в мире. Расскажу, почему именно Абу-Даби стал домом бренда Ferrari и как остров Яс превратился в мировой центр развлечений.

Лувр Абу-Даби (по желанию, 1–1,5 ч)
Музей под «парящим куполом», объединяющий искусство Востока и Запада. Экспозиция показывает историю человечества через шедевры разных цивилизаций и эпох.

Музей TeamLab Phenomena (по желанию, 1 ч)
Современный иммерсивный музей цифрового искусства. Свет, движение, звук и пространство создают эффект полного погружения и позволяют по-новому взглянуть на взаимодействие человека и технологий.

Финиковый рынок (20–30 мин)
Место, где можно увидеть и попробовать десятки сортов фиников — одного из главных символов арабской культуры. Расскажу о традициях гостеприимства и роли фиников в жизни бедуинов.

Обед в ресторане узбекской кухни (по желанию, 1 ч)

Деревня бедуинов Heritage Village (30–40 мин)
Историческая деревня, где показан традиционный быт жителей Аравийского полуострова до открытия нефти: жилища, ремёсла, лодки, элементы повседневной жизни.

Emirates Palace — фотостоп (15–20 мин)
Один из самых роскошных отелей мира и символ богатства Абу-Даби. Вы узнаете, какую роль он играет в жизни страны, и рассмотрите архитектуру дворцового масштаба.

Etihad Towers — фотостоп (10–15 мин)
Современный архитектурный ансамбль небоскрёбов, ставший символом нового Абу-Даби.

Президентский дворец Qasr Al Watan (по желанию, 1–1,5 ч)
Внутри — библиотеки и экспозиции, рассказывающие о государственном устройстве и культуре Эмиратов.

Мечеть шейха Зайда (1–1,5 ч)
Главная духовная достопримечательность страны и одна из самых красивых мечетей мира. Рассмотрим белоснежный мрамор, ковёр ручной работы и хрустальные люстры Swarovski.

Вы узнаете:

  • как Абу-Даби из поселения бедуинов превратился в столицу одного из самых богатых государств мира
  • чем архитектура Абу-Даби отличается от Дубая и как здесь сочетаются исламские каноны, государственный статус и современные технологии
  • какие традиции до сих пор влияют на уклад жизни эмиратцев
  • как устроена современная жизнь города: образование, медицина, работа, роль семьи, положение женщин и отношение к иностранцам

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с кондиционером, бутилированная вода в дороге
  • Дополнительно по желанию оплачивается: Лувр Абу-Даби — ~$20 за чел., TeamLab Phenomena — ~$40 за чел., Qasr Al Watan — ~$20 за чел., обед
  • Для посещения мечети необходима закрытая одежда
  • Лувр не работает по понедельникам

ежедневно в 09:00, 10:00 и 11:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии у вашего отеля возможно как в Дубае, так и в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отабек
Отабек — ваш гид в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Добро пожаловать на мою страницу! Я лицензированный русскоговорящий гид в ОАЭ. Предлагаю индивидуальные и групповые экскурсии в Эмиратах, расскажу Вам об удивительной и сказочной ОАЭ.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Ирина
Все было отлично. Отабек прекрасный рассказчик, приятный молодой человек. Показал и рассказал нашей группе из 6 человек об Абу-Даби и о жизни людей в городе. Посетили все интересующие нас места. Предлагал свои услуги как фотограф. Огромное спасибо!
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Наталья
рекомендую
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