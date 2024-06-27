Экскурсии от вашего отеля в Абу-Даби

Найдено 15 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Абу-Даби на русском языке, цены от $57, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
115 отзывов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
63$57 за человека
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
92 отзыва
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Ferrari World
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
280$224 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - столица для всех
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Абу-Даби - столица для всех: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300$195 за всё до 6 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
304$274 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
35 отзывов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$300 за всё до 6 чел.
В Абу-Даби с комфортом
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
В Абу-Даби с комфортом: Белая мечеть, Дворец Президента и не только
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, наслаждаясь великолепием Белой мечети и красотой Дворца Президента
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: Все дни с 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
250$200 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Один день в сказочном Абу-Даби: путешествие по столице ОАЭ
Погрузитесь в атмосферу великолепного Абу-Даби, где современность переплетается с традициями
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: Каждый день 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальный трансфер в Дубай из Абу-Даби: комфорт и уникальные виды
Погрузитесь в мир роскоши и восточной экзотики с индивидуальным туром в Дубай из Абу-Даби. Откройте для себя главные достопримечательности города
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Завтра в 12:30
3 июля в 12:30
$95 за человека
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$288 за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 июня 2024
    Абу-Даби - столица для всех
    Все понравилось, спасибо большое
  • И
    Ирина
    25 июня 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Огромное спасибо Азизу и его коллегам за индивидуальный подход. Я была в Абу-Даби сутки из-за длинной пересадки, написала, поинтересовалась возможностью
    читать дальше

    присоединиться к экскурсии из аэропорта. Пообещали в нем забрать и в него же привезти обратно, и не подвели. Комфортная машина, вода, интересный рассказ о городе, посещение основных достопримечательностей. Рекомендую

  • м
    марина
    25 июня 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    экскурсия очень понравилась,наверное, в первую очередь потому,что Азиз очень любит свою работу и буквально влюбляет в город своим отношением к
    читать дальше

    нему. очень много впечатлений, видео и фото осталось от экскурсии. однозначно, рекомендую посетить каждому! Абу-даби прекрасен. Всё было очень комфортно не смотря на жару,которая вначале удивила, а потом уже все красоты города её затмили. Азиз очень интересно рассказывает обо всем, отвечает на интересующие вопросы, маршруты согласовывал со всеми участниками экскурсии. осталась в восторге! большое спасибо!

  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Абу-Даби - столица для всех
    Великолепное путешествие по Абу-Даби и прекрасный гид! Познавательно, легко, дружелюбно, с заботой о гостях. Есть возможность высказывать пожелания и корректировать маршрут. Огромное спасибо, рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
    Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру края. Подстроил маршрут под
    читать дальше

    наши желания, отвечал на сообщения всегда быстро, четко, приехал вовремя. Очень приятный, тактичный, с глубокими знаниями, с хорошим чувством юмора! Я очень долго вспоминала эту экскурсию и рассказывала друзьям и знакомым истории про Абу-Даби. Рекомендую на 1000%

    Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуруАмиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру
  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Восторг! Экскурсия очень понравилась! Наш гид-Азиз-интересно рассказывал, вовлекал в интерактивный квиз на внимательность. Успели посетить много локаций, заслуживающих внимания. Однозначно
    читать дальше

    рекомендую эту экскурсию с этим гидом. Очень хочется ещё с ним встретится и узнать что-то новое. Желаю успехов Азизу и много хороших туристов.

  • О
    Оксанам
    16 июня 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Познакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуре. С экскурсоводом максимально быстро получаешь информацию и все ответы на свои вопросы.
    Познакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуреПознакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуреПознакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуре
  • А
    Александра
    10 июня 2024
    Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
    Мы провели исключительный день в Дубаи с помощью Даврона. После бронирования, Даврон вышел быстро на связь, приехал в назначенное время
    читать дальше

    на комфортной машине,в салоне была приготовлена вода и по баночке колы. Мы обсудили маршрут, экскурсовод предложил выбрать на какие объекты мы будем покупать билеты, а какие посмотрим и просто сделаем фото. В пути помимо истории, мы узнали много интересных фактов из жизни в Эмиратах. В Дубаи нас ждали заранее купленные билеты, везде не было задержек, в итоге удалось посетить много интересных мест. Всегда вежливо и ненавязчиво Даврон нас сопровождал. Мы точно бы не успели бы посмотреть столько всего интересного без его помощи. Так же видно, что Даврон нацелен на своих клиентов, интересуется что ещё они хотят посмотреть. И ещё он делает отличные фото). Огромное спасибо за незабываемый день в Дубаи и всем рекомендуем этот тур.

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Потрясающее путешествие по Абу-Даби. Информативно, емко, доступно и запоминающееся. Огромное спасибо за такой прекрасный день и полное погружение в культурные ценности и традиции.
  • Н
    Наоми
    28 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию! У нас был конекшен в аэропорту Абу Даби 8 часов. Отличным решением было
    читать дальше

    взять экскурсию со Светланой на несколько часов. Мечеть вечером выглядит просто прекрасно. Очень понравилась гостиница Эмиратс Палас. За несколько часов мы увидели основные достопримечательности города, узнали много интересного об ОАЭ и получили рекомендации что стоит посетить по дороге назад домой во время следующего конекшена. Рекомендуем от души экскурсию со Светланой.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
  3. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  4. Абу-Даби - столица для всех
  5. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Президентский дворец Абу-Даби
  5. Лувр
  6. Эмирейтс Палас
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июле 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "От вашего отеля" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 57 до 320 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 301 ⭐ отзыв, цены от $57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам