1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
63$57 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Ferrari World
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
280$224 за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби - столица для всех: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300$195 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
304$274 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Абу-Даби с комфортом: Белая мечеть, Дворец Президента и не только
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, наслаждаясь великолепием Белой мечети и красотой Дворца Президента
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: Все дни с 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
250$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби: путешествие по столице ОАЭ
Погрузитесь в атмосферу великолепного Абу-Даби, где современность переплетается с традициями
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: Каждый день 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер в Дубай из Абу-Даби: комфорт и уникальные виды
Погрузитесь в мир роскоши и восточной экзотики с индивидуальным туром в Дубай из Абу-Даби. Откройте для себя главные достопримечательности города
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Завтра в 12:30
3 июля в 12:30
$95 за человека
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$288 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 июня 2024Все понравилось, спасибо большое
- ИИрина25 июня 2024Огромное спасибо Азизу и его коллегам за индивидуальный подход. Я была в Абу-Даби сутки из-за длинной пересадки, написала, поинтересовалась возможностью
- ммарина25 июня 2024экскурсия очень понравилась,наверное, в первую очередь потому,что Азиз очень любит свою работу и буквально влюбляет в город своим отношением к
- ААнастасия24 июня 2024Великолепное путешествие по Абу-Даби и прекрасный гид! Познавательно, легко, дружелюбно, с заботой о гостях. Есть возможность высказывать пожелания и корректировать маршрут. Огромное спасибо, рекомендую.
- ЮЮлия23 июня 2024Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру края. Подстроил маршрут под
- ЕЕлена21 июня 2024Восторг! Экскурсия очень понравилась! Наш гид-Азиз-интересно рассказывал, вовлекал в интерактивный квиз на внимательность. Успели посетить много локаций, заслуживающих внимания. Однозначно
- ООксанам16 июня 2024Познакомились с культурой и историей Абу Даби, поражены красотой мечети, это уникальное произведение искусства в архитектуре. С экскурсоводом максимально быстро получаешь информацию и все ответы на свои вопросы.
- ААлександра10 июня 2024Мы провели исключительный день в Дубаи с помощью Даврона. После бронирования, Даврон вышел быстро на связь, приехал в назначенное время
- ЕЕкатерина7 июня 2024Потрясающее путешествие по Абу-Даби. Информативно, емко, доступно и запоминающееся. Огромное спасибо за такой прекрасный день и полное погружение в культурные ценности и традиции.
- ННаоми28 мая 2024Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию! У нас был конекшен в аэропорту Абу Даби 8 часов. Отличным решением было
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «От вашего отеля»
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