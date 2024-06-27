Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00

Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории

за всё до 4 чел.

$ 300 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле

за всё до 4 чел.

280 $ 224 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке

за всё до 6 чел.

300 $ 195 за всё до 6 чел.

Познакомьтесь с культурой и историей Абу-Даби. Мечеть Шейха Зайда, Qasr Al Watan, острова Саадият и Яс ждут вас! Погрузитесь в уникальную атмосферу столицы ОАЭ

за всё до 4 чел.

304 $ 274 за всё до 4 чел.

Начало: От вашего отеля или из аэропорта

Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии

за всё до 6 чел.

$ 300 за всё до 6 чел.

Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби

Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии

за всё до 4 чел.

$ 275 за всё до 4 чел.

Расписание: Все дни с 11:00

Начало: Заберу вас из вашего отеля

Проведите незабываемый день в Абу-Даби, наслаждаясь великолепием Белой мечети и красотой Дворца Президента

за всё до 4 чел.

250 $ 200 за всё до 4 чел.

Расписание: любой день в любое время

Начало: Заберу вас из вашего отеля

Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест

за всё до 4 чел.

$ 300 за всё до 4 чел.

Расписание: Каждый день 12:00

Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место

Погрузитесь в атмосферу великолепного Абу-Даби, где современность переплетается с традициями

за всё до 4 чел.

$ 220 за всё до 4 чел.

Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности

Начало: Ваш отель в Дубае

Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства

за всё до 4 чел.

$ 300 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в мир роскоши и восточной экзотики с индивидуальным туром в Дубай из Абу-Даби. Откройте для себя главные достопримечательности города

Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас

Индивидуальная

8 часов

Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля

Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время