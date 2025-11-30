Эта поездка в «садовое» сердце Эмиратов.
Туда, где пустыня неожиданно превращается в зелёный оазис, где пахнет финиками, слышны горные ветра и красуется старинный форт.
Мы проедем через сады, поднимемся к горам и окунёмся в атмосферу тех самых Эмиратов, которые живут своей жизнью — спокойной, красивой и совсем не туристической.
Описание экскурсии
11:00 — выезд из Абу-Даби. Комфортная дорога через пустыню с рассказами о племенах и древней истории внутренней части Эмиратов
13:00 — зоопарк. Один из крупнейших и самых зелёных зоопарков ОАЭ. Здесь можно увидеть более 4 000 животных: от грациозных жирафов и львов до редких песчаных кошек и арабских ориксов.
15:00 — обед
16:00 — локация на ваш выбор:
- форт Аль-Джахили — один из самых красивых фортов страны. Вы узнаете, как раньше защищали оазис
- смотровая площадка Джебель Хафит — подниметесь по серпантину, чтобы полюбоваться панорамой города
- термальные источники Аль-Мубаззара — окунётесь в горячие минеральные воды
17:00 — выезд обратно
19:00 — прибытие в Абу-Даби
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet Malibu или аналогичной модели
- Дополнительно оплачивается билет в зоопарк — 30 дирхам за чел., вход в термальные источники — 30 дирхам за чел., обед — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 70 туристов
Я провела огромное количество экскурсий, и все гости были в восторге. Предоставлю вам всю самую интересную информацию про ОАЭ, которая собрана за огромное количество времени. Работаю с командой.
