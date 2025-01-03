Найдено 3 экскурсии в категории « Для школьников » в Абу-Даби на русском языке, цены от $31. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 2 часа Билеты В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Окунитесь в мир подводных чудес! National Aquarium в Абу-Даби - это 10 зон с 46000 морских животных, включая акул и скатов. Узнайте больше об океанах Начало: The National Aquarium Abu Dhabi Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00. $ 31 за билет 1 час Билеты Билеты в парк Warner Brothers Посетите тематический парк Warner Brothers в Абу-Даби и насладитесь обедом. Аттракционы и интерактивные зоны ждут вас Начало: В парке Warner Brothers World Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 $ 90 за билет 1 час Билеты Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом Насладитесь днём в аквапарке Yas Waterworld, погрузившись в арабскую культуру и развлечения на 43 аттракционах. Включён обед в ресторане Начало: У аквапарка Yas Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00 $ 90 за билет Другие экскурсии Абу-Даби Последние отзывы на экскурсии Р Ринат Билет в National Aquarium Абу-Даби: в гости к Посейдону Аттракционы хорошие. Но очереди по 2 и более часа на наиболее востребованые.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Для школьников»

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