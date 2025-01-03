2 часа
Билеты
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium
Окунитесь в мир подводных чудес! National Aquarium в Абу-Даби - это 10 зон с 46000 морских животных, включая акул и скатов. Узнайте больше об океанах
Начало: The National Aquarium Abu Dhabi
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$31 за билет
1 час
Билеты
Билеты в парк Warner Brothers
Посетите тематический парк Warner Brothers в Абу-Даби и насладитесь обедом. Аттракционы и интерактивные зоны ждут вас
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
12 янв в 11:00
$90 за билет
1 час
Билеты
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Насладитесь днём в аквапарке Yas Waterworld, погрузившись в арабскую культуру и развлечения на 43 аттракционах. Включён обед в ресторане
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$90 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат3 января 2025Аттракционы хорошие. Но очереди по 2 и более часа на наиболее востребованые.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Для школьников»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в январе 2025
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