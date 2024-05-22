1 чел.
По популярности
Билеты
2 часа
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Билет в Королевский дворец Qasr Al Watan: встреча с историей и культурой Эмиратов
Приглашаем вас в путешествие по Королевскому дворцу Qasr Al Watan, где каждый уголок расскажет уникальную историю
Начало: Al Ras Al Akhdar - Abu Dhabi
Расписание: Каждый ден работает, кроме 21-22 апреля.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$18 за билет
Билеты
2 часа
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Индивидуальная
7 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
Проведите день среди морских чудес в National Aquarium Абу-Даби. Вас ждет встреча с 46000 подводными обитателями
Начало: The National Aquarium Abu Dhabi
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$30 за билет
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия Орнаменты Абу-Даби: Путешествие по сокровищам города
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Абу-Даби, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современности
Начало: Договоримся с гостем откуда удобно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина22 мая 2024Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
- SSvetlana15 мая 2024Мы посетили Абу-Даби 8го мая. Поездка была для нас очень позновательна. Особенно хотелось отметить работу нашего гида Зохи. Это очень
- SSvetlana8 мая 2024Хотим вас поблагодарить за хорошую Экскурсию в Абу-Даби. Наш гид Зоха очень интересно и познавательно провёл нам Экскурсию. Зоха эрудированный
- EElena28 апреля 2024Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В
- DDaria13 апреля 2024Все очень понравилось, место потрясающее, рекомендую! Дополнительно на связи был менеджер, который выслал билеты, а также помог в связи с форс-мажором.
- ППолина4 апреля 2024Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха,
- ЮЮлия26 марта 2024Благодарность за возможность купить билет и оплатить его карточкой Мир👍 Очень красивое место, перед закрытием лазерное шоу
- ДДмитрий1 марта 2024Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
- ЕЕкатерина11 февраля 2024Если бы можно было, я поставила 10 звёздочек!) Я брала экскурсию для двоих в Абу Даби с остановками в Лувре, Мечети
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Пешеходные»
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