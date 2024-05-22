Пешие экскурсии-прогулки в Абу-Даби с экскурсоводом

Найдено 8 экскурсий в категории «Пешеходные» в Абу-Даби на русском языке, цены от $18, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
38 отзывов
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
35 отзывов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
Королевский дворец Qasr Al Watan
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
5 отзывов
Билет в Королевский дворец Qasr Al Watan: встреча с историей и культурой Эмиратов
Приглашаем вас в путешествие по Королевскому дворцу Qasr Al Watan, где каждый уголок расскажет уникальную историю
Начало: Al Ras Al Akhdar - Abu Dhabi
Расписание: Каждый ден работает, кроме 21-22 апреля.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$18 за билет
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
Проведите день среди морских чудес в National Aquarium Абу-Даби. Вас ждет встреча с 46000 подводными обитателями
Начало: The National Aquarium Abu Dhabi
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$30 за билет
Орнаменты Абу-Даби
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия Орнаменты Абу-Даби: Путешествие по сокровищам города
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Абу-Даби, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современности
Начало: Договоримся с гостем откуда удобно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    22 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
  • S
    Svetlana
    15 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Мы посетили Абу-Даби 8го мая. Поездка была для нас очень позновательна. Особенно хотелось отметить работу нашего гида Зохи. Это очень
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    эрудированный молодой человек,время проведённое в дороге прошло для нас незаметно,Зоха удевил нас своими знаниями было очень интересно. Билеты в Дворец и Мечеть приобрёл для нас Зоха,что оказалось очень удобно. Рекомендуем!!!!!

  • S
    Svetlana
    8 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Хотим вас поблагодарить за хорошую Экскурсию в Абу-Даби. Наш гид Зоха очень интересно и познавательно провёл нам Экскурсию. Зоха эрудированный
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    и много знающий молодой человек. Время проведённое с Зохай пролетело для нас незаметно, входные билеты купил и организовал он, что оказалось очень удобно. Большое спасибо.

  • E
    Elena
    28 апреля 2024
    «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В
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    проекте много характерных для архитектора философских смыслов - от изящного ажурного купола до посланий посетителям, парящим над гладью воды. Изысканная экспозиция под стать архитектуре - своеобразная энциклопедия развития искусства за всю историю, в которой есть великие творения почти каждой эпохи - от египетской мумии, античной скульптуры, Леонардо да Винчи, Пикассо, Клода Моне, Огюста Ренуара до современных художников 👏👏👏

  • D
    Daria
    13 апреля 2024
    «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Все очень понравилось, место потрясающее, рекомендую! Дополнительно на связи был менеджер, который выслал билеты, а также помог в связи с форс-мажором.
  • П
    Полина
    4 апреля 2024
    Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
    Получила отличные впечатления. Пространства хорошо организованы и эстетичны, само здание это отдельное произведение искусства, архитектурного) Между залами есть зоны отдыха,
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    также есть ресторан и кофейня. Коллекция показалась не очень большой, при этом она насыщенна и разнообразна. Все структурировано и последовательно, есть аудиогид. Сам билет присылают накануне дня посещения.

  • Ю
    Юлия
    26 марта 2024
    Королевский дворец Qasr Al Watan
    Благодарность за возможность купить билет и оплатить его карточкой Мир👍 Очень красивое место, перед закрытием лазерное шоу
  • Д
    Дмитрий
    1 марта 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
  • Е
    Екатерина
    11 февраля 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Если бы можно было, я поставила 10 звёздочек!) Я брала экскурсию для двоих в Абу Даби с остановками в Лувре, Мечети
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    и в национальном аквариуме. Всё очень понравилось. Экскурсия началась с момента как мы сели в машину, нам рассказывали об истории и быте ОАЭ, о королевской семье, о достопримечательностях по дороге из Дубай в Абу Даби. В общем всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду, Кириллу, за профессионализм!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Пешеходные»

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  1. «Лувр в пустыне»: билеты в музей Лувр Абу Даби
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  3. Королевский дворец Qasr Al Watan
  4. Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
  5. VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Пешеходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 18 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 86 ⭐ отзывов, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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