Индивидуальный тур по Абу-Даби

Наша обзорная экскурсия по Абу-Даби создана специально для тех, кто впервые в ОАЭ. Прогулка пройдет в комфортных условиях. Мы расскажем про обычаи и традиции страны.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Мечеть шейха Заида
  • Финиковый рынок
  • Emirates Palace
  • Башни Etihad Towers
  • Capital Gate - падающая башня

Описание трансфер

Наша обзорная экскурсия по Абу-Даби создана специально для тех, кто впервые в ОАЭ. Прогулка пройдет в комфортных условиях. Мы расскажем про обычаи и традиции страны. Посетим:

мечеть шейха Заида • Финиковый рынок • Emirates Palace • башни Etihad Towers • Capital Gate — падающая башня.

По договорённости

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть шейха Заида
  • Финиковый рынок
  • Emirates Palace
  • Башни Etihad Towers
  • Capital Gate - падающая башня
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Водичка
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Номер комнаты и Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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