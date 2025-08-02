Т Татьяна

Экскурсия просто замечательная! Гид очень увлеченный своим делом. Поэтому на экскурсии вы не только узнаете о городе Дубаи, но узнайте историю ОАЭ, историю возникновения Дубаи, Гид учел мою просьбу и организовал нам билеты в музей будущего, по времени мы все отлично успели. Спасибо за прекрасную экскурсию!