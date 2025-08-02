Погрузитесь в мир контрастов: футуризм и традиции, море и пустыня, стекло небоскрёбов и тепло восточных улочек.
Дубай Марина, Пальма Джумейра, Арабская Венеция, Парус, Бурдж Халифа, фонтаны, водопад и Китайский квартал — всё в одном маршруте, созданном для вас.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Начнём с Дубай Марины, где башни смотрят в небо, а легенда гласит: каждый, кто загадает желание у воды между яхтами — получает шанс на новую жизнь.
- На Пальме Джумейра, построенной, как утверждают, «на песке и мечтах», ходят слухи, что каждый её лист символизирует семейную ценность — поэтому здесь любят отдыхать с близкими.
- В Мадинат Джумейра, среди каналов и фонарей, местные шепчут: влюблённые, прошедшие мост вместе, возвращаются сюда вновь и вновь.
- Бурдж Аль Араб, величественный Парус, по преданию, защищает город от несчастий — именно поэтому он стоит чуть в стороне, в море, как сторож маяка.
- В Музее Будущего одна из экспозиций рассказывает о «городах на Марсе», и, говорят, что шейх вдохновился ей настолько, что запустил космическую программу Эмиратов.
- Поднимаясь к Бурдж Халифе, вы поднимаетесь не просто вверх — а к мечтам. Говорят, на самой вершине можно услышать «дыхание города», если на мгновение замолчать.
- В Дубай Молле будет настоящая феерия: Поющие фонтаны, где вода танцует под арабскую музыку — по легенде, в ритме сердца эмирата; Океанариум, где акулы и скаты охраняют жемчужину залива; Жемчужный водопад, где на стене навсегда застыло движение ловцов жемчуга — дань тем, кто начинал всё это; И Чайна Таун — и вкус, и стиль, и уличный шум оживляют город.
- Дальше — Старый город, где ветер носит древние истории, а на рынках можно найти аромат, напоминающий детство.
- И, наконец, Дубайская Рамка — как портал между мирами. Встаньте в центр, посмотрите налево — в прошлое. Направо — в будущее. А прямо перед вами — ваше настоящее. Важная информация: Экскурсия отлично подходит для семей, пар, друзей и всех, кто хочет «поймать весь Дубай» за один день.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина
- Пальма Джумейра
- Мадинат Джумейра
- Бурдж Аль Араб
- Музей Будущего
- Бурдж Халифа
- Дубай Молл (Поющие фонтаны, Океанариум, Жемчужный водопад, Чайна Таун)
- Старый город
- Дубайская Рамка
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер
- Фотостопы.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и на аттракционы
- Обед и напитки.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсия отлично подходит для семей
- Пар
- Друзей и всех
- Кто хочет «поймать весь Дубай» за один день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
2 авг 2025
Экскурсия просто замечательная! Гид очень увлеченный своим делом. Поэтому на экскурсии вы не только узнаете о городе Дубаи, но узнайте историю ОАЭ, историю возникновения Дубаи, Гид учел мою просьбу и организовал нам билеты в музей будущего, по времени мы все отлично успели. Спасибо за прекрасную экскурсию!
Н
Наталья
11 июн 2025
Все прошло прекрасно! Спасибо Беку за прекрасный день в Абу-Даби. Все прошло ненавязчиво, с учетом всех наших пожеланий!
Входит в следующие категории Абу-Даби
