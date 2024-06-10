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на комфортной машине,в салоне была приготовлена вода и по баночке колы. Мы обсудили маршрут, экскурсовод предложил выбрать на какие объекты мы будем покупать билеты, а какие посмотрим и просто сделаем фото. В пути помимо истории, мы узнали много интересных фактов из жизни в Эмиратах. В Дубаи нас ждали заранее купленные билеты, везде не было задержек, в итоге удалось посетить много интересных мест. Всегда вежливо и ненавязчиво Даврон нас сопровождал. Мы точно бы не успели бы посмотреть столько всего интересного без его помощи. Так же видно, что Даврон нацелен на своих клиентов, интересуется что ещё они хотят посмотреть. И ещё он делает отличные фото). Огромное спасибо за незабываемый день в Дубаи и всем рекомендуем этот тур.