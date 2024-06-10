1 чел.
По популярности
Индивидуальная
до 6 чел.
7 часов
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
««Старый» и «новый» Дубай за один день»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
8 часов
Индивидуальный трансфер в Дубай из Абу-Даби: комфорт и уникальные виды
Погрузитесь в мир роскоши и восточной экзотики с индивидуальным туром в Дубай из Абу-Даби. Откройте для себя главные достопримечательности города
Начало: Ваш отель
«Также посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
8 часов
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места
Начало: Отель в Абу-Даби
«Дубай — это жемчужина на Ближнем Востоке, один из самых современных городов в мире»
10 июля в 12:30
13 июля в 12:30
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
10 часов
Посещение Бурж Халифа и танцующих фонтанов в Дубае
Погрузитесь в мир современной архитектуры Дубая: Бурж Халифа, танцующие фонтаны, аквариум Дубай молла и круиз на арабском кораблике-доу в Дубай Марине
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Затем мы с вами совершим морской круиз на традиционном арабском кораблике-доу в фешенебельной Дубай Марине у подножия грандиозных небоскребов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле
Дубай - жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира. В ходе экскурсии вы увидите все главные достопримечательности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Последняя остановка — Дубай молл»
Расписание: По Средам и Субботам
10 июля в 12:00
13 июля в 12:00
$150 за человека
Групповая
2 часа
Удобный трансфер из Абу-Даби в Дубай для группы туристов
Организованный трансфер из Абу-Даби в Дубай на 8 часов. Возможность дополнительно приобрести билеты на Бурдж Халифа. Сбор только из отелей
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Что вас ожидает: 8-часовой трансфер из отеля Абу-Даби в Дубай»
Расписание: По средам и субботам
10 июля в 12:00
13 июля в 12:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра10 июня 2024Мы провели исключительный день в Дубаи с помощью Даврона. После бронирования, Даврон вышел быстро на связь, приехал в назначенное время
- ООльга22 апреля 2024Хорошая организация, водитель молодец, объехал все пробки по дороге в Дубай, которые образовались из-за подтопления. Всё спокойно, чётко, по времени. Всё понравилось! Спасибо!
- ССофья8 января 2024Всё понравилось
- ТТатьяна29 декабря 2023Были на экскурсии 28 декабря. Меняли маршрут под свои интересы. С организатором договорились быстро. Был ранний выезд в 7:30. Всё
- ССветлана16 ноября 2023Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Дубай»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июле 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Дубай" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 40 до 650. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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