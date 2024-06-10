Экскурсии в Дубай из Абу-Даби

Найдено 6 экскурсий в категории «Дубай» в Абу-Даби на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Феноменальный Дубай из Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
7 часов
9 отзывов
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
««Старый» и «новый» Дубай за один день»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
Индивидуальная
до 4 чел.
8 часов
1 отзыв
Индивидуальный трансфер в Дубай из Абу-Даби: комфорт и уникальные виды
Погрузитесь в мир роскоши и восточной экзотики с индивидуальным туром в Дубай из Абу-Даби. Откройте для себя главные достопримечательности города
Начало: Ваш отель
«Также посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
8 часов
4 отзыва
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места
Начало: Отель в Абу-Даби
«Дубай — это жемчужина на Ближнем Востоке, один из самых современных городов в мире»
10 июля в 12:30
13 июля в 12:30
$100 за человека
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
Индивидуальная
до 6 чел.
10 часов
Посещение Бурж Халифа и танцующих фонтанов в Дубае
Погрузитесь в мир современной архитектуры Дубая: Бурж Халифа, танцующие фонтаны, аквариум Дубай молла и круиз на арабском кораблике-доу в Дубай Марине
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Затем мы с вами совершим морской круиз на традиционном арабском кораблике-доу в фешенебельной Дубай Марине у подножия грандиозных небоскребов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле
Дубай - жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира. В ходе экскурсии вы увидите все главные достопримечательности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Последняя остановка — Дубай молл»
Расписание: По Средам и Субботам
10 июля в 12:00
13 июля в 12:00
$150 за человека
Трансфер в Дубай из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Удобный трансфер из Абу-Даби в Дубай для группы туристов
Организованный трансфер из Абу-Даби в Дубай на 8 часов. Возможность дополнительно приобрести билеты на Бурдж Халифа. Сбор только из отелей
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Что вас ожидает: 8-часовой трансфер из отеля Абу-Даби в Дубай»
Расписание: По средам и субботам
10 июля в 12:00
13 июля в 12:00
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    10 июня 2024
    Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
    Мы провели исключительный день в Дубаи с помощью Даврона. После бронирования, Даврон вышел быстро на связь, приехал в назначенное время
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    на комфортной машине,в салоне была приготовлена вода и по баночке колы. Мы обсудили маршрут, экскурсовод предложил выбрать на какие объекты мы будем покупать билеты, а какие посмотрим и просто сделаем фото. В пути помимо истории, мы узнали много интересных фактов из жизни в Эмиратах. В Дубаи нас ждали заранее купленные билеты, везде не было задержек, в итоге удалось посетить много интересных мест. Всегда вежливо и ненавязчиво Даврон нас сопровождал. Мы точно бы не успели бы посмотреть столько всего интересного без его помощи. Так же видно, что Даврон нацелен на своих клиентов, интересуется что ещё они хотят посмотреть. И ещё он делает отличные фото). Огромное спасибо за незабываемый день в Дубаи и всем рекомендуем этот тур.

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
    Хорошая организация, водитель молодец, объехал все пробки по дороге в Дубай, которые образовались из-за подтопления. Всё спокойно, чётко, по времени. Всё понравилось! Спасибо!
  • С
    Софья
    8 января 2024
    Феноменальный Дубай из Абу-Даби
    Всё понравилось
    Всё понравилосьВсё понравилосьВсё понравилось
  • Т
    Татьяна
    29 декабря 2023
    Феноменальный Дубай из Абу-Даби
    Были на экскурсии 28 декабря. Меняли маршрут под свои интересы. С организатором договорились быстро. Был ранний выезд в 7:30. Всё
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    четко без опозданий. Что хотели - посмотрели. Очень понравилось, что Аюб, где надо, сам брал билеты. Историю ОАЭ послушали, достопримечательности увидели, местную кухню попробовали, о быте местных узнали. Искренне благодарим!

  • С
    Светлана
    16 ноября 2023
    Феноменальный Дубай из Абу-Даби
    Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Дубай»

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  1. Феноменальный Дубай из Абу-Даби
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  3. Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
  4. Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
  5. Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июле 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Дубай" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 40 до 650. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Дубай», 14 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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