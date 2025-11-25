читать дальше уменьшить

Ислам с легкостью подстраивал маршрут под наши интересы и темп, что было особенно важно, так как я путешествовала с дочкой. Мы были в восторге от посещения чудесного сафари-парка, где увидели столько удивительных животных. Вечернее шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы стало волшебным завершением насыщенного дня. Ислам рассказывал не сухие факты, а живые и увлекательные истории о городе, его прошлом и будущем. День пролетел совершенно незаметно, оставив после себя море положительных эмоций.

Мы от всего сердца рекомендуем эту экскурсию и, конечно же, гида Ислама всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Дубаем. Большое спасибо от Елены и Маши!