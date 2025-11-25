В рамках индивидуальной экскурсии из Абу-Даби вы погрузитесь в атмосферу одного из самых роскошных городов мира - Дубая.
Вас ждут визитные карточки города: от колоритных рынков специй и золота до ультрасовременных
Вас ждут визитные карточки города: от колоритных рынков специй и золота до ультрасовременных
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏙️ Визитные карточки Дубая
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📸 Фотостопы у знаковых мест
- 🛍️ Восточные рынки и сувениры
- 🌊 Прогулка по набережной
Что можно увидеть
- Рынки специй и золота
- Пальма-Джумейра
- Дубай Марина
- Бурдж-эль-Араб
- Мадинат Джумейра
- Дубай Молл
- Бурдж-Халифа
- Ain Dubai
- The View at The Palm
- Zabeel palace
Описание экскурсии
«Старый» и «новый» Дубай за один день
Я помогу вам охватить обе части города, историческую и ультрасовременную, от колоритных восточных рынков до башен небоскребов. С моей помощью вы получите представление о повседневном арабском быте, узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов и кланах шейхов, а также откроете секрет феноменального развития страны. В программе нашей экскурсии:
- Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов.
- Остров Пальма-Джумейра: рукотворное чудо, о создании которого я расскажу. Вы пройдете по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай.
- Район Дубай Марина — символ города и один из его самых дорогих районов. Вы полюбуетесь лесом небоскребов, которые отражаются в водах гавани, и совершите променад по набережной.
- Отель Бурдж-эль-Араб: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива.
- Арабская Венеция (Мадинат Джумейра) — оазис в сердце мегаполиса. Во время прогулки вы полюбуетесь зеленью, обрамляющей каналы, и сможете заглянуть на местный рынок за сувенирами.
- По шоссе Шейха Зайда мы подъедем к знаменитому торговому центру Дубай Молл. Здесь вы увидите высочайшее в мире здание, Бурдж-Халифа, сможете посетить океанариум, а после насладитесь грандиозным шоу поющих фонтанов.
- Главная достопримечательность острова Bluewater Island — самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Новый аттракцион высотой 250 метров оставил далеко позади лондонское колесо London Eye, сингапурский Singapore Flyer и американский High Roller в Лас-Вегасе.
- Смотровая площадка — The View at The Palm расположена на 52-м этаже небоскреба Palm Tower, на высоте 240 метров вы насладитесь панорамным видом на остров Palm Jumeirah, городские небоскребы и Арабский залив.
- Zabeel palace – изысканная резиденция шейха, рядом с которой разбиты сады с пальмами и павлинами.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются: подъем на Бурдж Халифа, еда и напитки, а также билеты в парки развлечений (если у вас будет желание их посетить)
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле
- Продолжительность экскурсии — от 6 до 7 часов (без доплаты), но может варьироваться по вашему желанию. Также мы можем скорректировать маршрут по вашим интересам, если вы уже были в Дубае и видели самое главное.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- За вход на смотровую площадку «The View at The Palm» доплата 100 дрхам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Трансфер из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон — ваша команда гидов в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1947 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Исламу за незабываемую обзорную экскурсию по Дубаю! Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни, во многом благодаря его профессионализму и внимательному отношению.
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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Легкая дружеская поездка, содержательная, без занудства: будет понятно и интересно взрослым и детям! Гибкий график локаций, все очень красиво
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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A
Отличная экскурсия с гидом Али! Ездили из Абу-Даби в Дубай, всё очень понравилось. Программа была очень насыщенной: Пальма, Бурдж-Халифа, фонтаны, музей и "Венеция" — всё успели посмотреть без спешки. В машине всегда были напитки, что очень приятно. Али — не только знающий гид, но и прекрасный фотограф, благодаря которому у нас останутся замечательные кадры. Большое спасибо за крутой день!
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Я
все было просто офигенно! еще и пофоткали круто в добавок нас!
интересно, красиво, четко, весело, душевно!
отдельное спасибо Исламу
интересно, красиво, четко, весело, душевно!
отдельное спасибо Исламу
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N
Благодарим Ислама за прекрасную экскурсию по Дубаю!
Организация чувствовалась в каждой детали: безупречный тайминг, продуманные трансферы между локациями и абсолютная гибкость. Ислам создавал ощущение заботы на протяжении всего маршрута, вовремя предлагал остановку, показывал идеальные ракурсы, выбирал комфортный темп, бесконечно отвечал на все наши вопросы.
Это был день действительно феноменальный день в Дубае!
Организация чувствовалась в каждой детали: безупречный тайминг, продуманные трансферы между локациями и абсолютная гибкость. Ислам создавал ощущение заботы на протяжении всего маршрута, вовремя предлагал остановку, показывал идеальные ракурсы, выбирал комфортный темп, бесконечно отвечал на все наши вопросы.
Это был день действительно феноменальный день в Дубае!
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝👍
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Добрый день. Брали индивидуальную экскурсию в Дубай из Абу Даби гид Ислам. Что сказать все на высоком качественном уровне. Доступный подробный материал, транспортный комфорт на все 100, все локации как
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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