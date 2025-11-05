Современный Дубай удивляет своими масштабами и архитектурными чудесами.
Туристы смогут насладиться видами на Бурдж Халифа, прогуляться по Дубай Марине и исследовать Пальмовый остров.
Путешествие по шоссе Шейха Зайда и посещение района Мадинат Джумейра оставят незабываемые впечатления. Включён круиз с ужином и трансфер из Абу-Даби. Подходит для всех, кто хочет увидеть Дубай во всей его красе
5 причин купить этот билет на круиз
- 🌆 Уникальные виды на Дубай
- 🚤 Круиз по Дубай Марине
- 🏝 Посещение Пальмового острова
- 🕌 Экскурсия по Мадинат Джумейра
- 🛍 Свободное время в Dubai Mall
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для круиза и экскурсии по Дубаю - с ноября по март. В это время температура воздуха комфортная, а осадки минимальны, что делает прогулки приятными. С апреля по май и в октябре погода также достаточно комфортная, но может быть немного жарче. В летние месяцы, с июня по сентябрь, температура значительно повышается, что может вызвать дискомфорт, однако, если вы готовы к жаре, экскурсия всё равно будет интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дубай Марина
- Пальмовый остров
- Мадинат Джумейра
- Бурдж Аль Араб
- Бурдж Халифа
- Dubai Mall
Описание круиза
Современный Дубай похвастается лучшими «экспонатами» с самых выразительных точек. Вы увидите:
- Дубай Марину — элитнейший район города с впечатляющей набережной, вдоль которой выстроились ряды роскошных яхт. Ими владеют влиятельные и богатые люди со всего мира! Здесь вас ждёт прогулка на арабской лодке (45 минут).
- Пальмовый остров, где услышите самое интересное о грандиозном проекте — земле, которая «выросла» прямо из Персидского залива.
- Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра. Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов!
- Гигантский «парус» Бурдж Аль Араб — здание одного из самых дорогих отелей мира фантастической формы — и фонтаны центра «Dubai Mall».
- Панорамы шоссе Шейха Зайда и разрезающую облака башню Бурдж Халифа — главную визитную карточку Дубая с танцующими фонтанами у подножия.
- Dubai Mall, где у вас будет 2 часа свободного времени, во время которых вы сможете по желанию посетить аквариум и подводный зоопарк, а также посмотреть шоу поющих фонтанов.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия идеально подходит для пар, семей с детьми, групп друзей и всех, кто хочет открыть для себя великолепие Дубая из Абу-Даби. Путешествие особенно понравится тем, кто хочет побывать в самых знаковых местах Дубая.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Абу-Даби, круиз на традиционной лодке с питанием, русскоговорящий гид
- Прогулка на лодке длится 45 минут
- Выезд из Dubai Mall и обратный трансфер в отель: около 21:00–21:15
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается (по желанию):
- Входной билет в аквариум и подводный зоопарк
- Покупки в торговом центре
Возрастные ограничения:
- Дети до 3 лет — бесплатно (без предоставления места в автобусе)
- Дети 3–12 лет — детский билет
- Старше 12 лет — взрослый билет
в среду и субботу в 12:30
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$100
|Дети до 12 лет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 12:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14631 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
5 ноя 2025
Благодарим за прекрасную экскурсию!
Мы остались довольны всем!!!!
Петр
18 сен 2025
Из экскурсии интересно: сам круиз, поездка на монорельсе (посмотреть как устроена пальма). Да и в целом все, цена - качество экскурсии оправдано. На раз можно, чтобы понять как дальше изучать Дубай
N
Nikita
13 сен 2025
Замечательная экскурсия,гид очень интересно рассказывал о различных объектах ОАЭ. Спасибо огромное за такую организацию нашего дня
Рекомендую данную экскурсию к посещению,будет интересно,много приятных впечатлений и красивых мест
Елизавета
3 авг 2025
Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45. На Пальме Джумейре проехали одну остановку на рельсе. Ужин на корабле, Дубай Молл.
Елена
21 июн 2025
Рекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если Вы как и Я первый раз в Дубаи нераздумывайте берите экскурсию у Виктори 5+! Это
С
Сания
3 июн 2025
Все понравилось, хорошая экскурсию, гид Елена- молодец, с юмором и интересно
M
Michael
23 мая 2025
все было в порядке, но мы уехали к поздно и 4 часа в Дубае только…
Виктория
Ответ организатора:
Здравствуйте! Время выезда из вашего отеля было - 12:30 - 13:00. Дорога до Дубая занимает около 1,5 - 2 часов.
Ольга
10 апр 2025
Все понравилось, отличный ужин (скорее обед) на корабле, не понятна остановка возле отеля «Парус», фотографировать там нечего! В целом впечатление хорошее, спасибо!
