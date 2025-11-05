Мои заказы

Современный Дубай: экскурсия из Абу-Даби и круиз с ужином по Дубай Марине

Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Современный Дубай удивляет своими масштабами и архитектурными чудесами.

Туристы смогут насладиться видами на Бурдж Халифа, прогуляться по Дубай Марине и исследовать Пальмовый остров.

Путешествие по шоссе Шейха Зайда и посещение района Мадинат Джумейра оставят незабываемые впечатления. Включён круиз с ужином и трансфер из Абу-Даби. Подходит для всех, кто хочет увидеть Дубай во всей его красе
4.8
8 отзывов

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🌆 Уникальные виды на Дубай
  • 🚤 Круиз по Дубай Марине
  • 🏝 Посещение Пальмового острова
  • 🕌 Экскурсия по Мадинат Джумейра
  • 🛍 Свободное время в Dubai Mall

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для круиза и экскурсии по Дубаю - с ноября по март. В это время температура воздуха комфортная, а осадки минимальны, что делает прогулки приятными. С апреля по май и в октябре погода также достаточно комфортная, но может быть немного жарче. В летние месяцы, с июня по сентябрь, температура значительно повышается, что может вызвать дискомфорт, однако, если вы готовы к жаре, экскурсия всё равно будет интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя3
дек
Время начала: 12:30

Что можно увидеть

  • Дубай Марина
  • Пальмовый остров
  • Мадинат Джумейра
  • Бурдж Аль Араб
  • Бурдж Халифа
  • Dubai Mall

Описание круиза

Современный Дубай похвастается лучшими «экспонатами» с самых выразительных точек. Вы увидите:

  • Дубай Марину — элитнейший район города с впечатляющей набережной, вдоль которой выстроились ряды роскошных яхт. Ими владеют влиятельные и богатые люди со всего мира! Здесь вас ждёт прогулка на арабской лодке (45 минут).
  • Пальмовый остров, где услышите самое интересное о грандиозном проекте — земле, которая «выросла» прямо из Персидского залива.
  • Дубайскую Венецию, или район Мадинат Джумейра. Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов!
  • Гигантский «парус» Бурдж Аль Араб — здание одного из самых дорогих отелей мира фантастической формы — и фонтаны центра «Dubai Mall».
  • Панорамы шоссе Шейха Зайда и разрезающую облака башню Бурдж Халифа — главную визитную карточку Дубая с танцующими фонтанами у подножия.
  • Dubai Mall, где у вас будет 2 часа свободного времени, во время которых вы сможете по желанию посетить аквариум и подводный зоопарк, а также посмотреть шоу поющих фонтанов.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия идеально подходит для пар, семей с детьми, групп друзей и всех, кто хочет открыть для себя великолепие Дубая из Абу-Даби. Путешествие особенно понравится тем, кто хочет побывать в самых знаковых местах Дубая.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Абу-Даби, круиз на традиционной лодке с питанием, русскоговорящий гид
  • Прогулка на лодке длится 45 минут
  • Выезд из Dubai Mall и обратный трансфер в отель: около 21:00–21:15
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается (по желанию):

  • Входной билет в аквариум и подводный зоопарк
  • Покупки в торговом центре

Возрастные ограничения:

  • Дети до 3 лет — бесплатно (без предоставления места в автобусе)
  • Дети 3–12 лет — детский билет
  • Старше 12 лет — взрослый билет

в среду и субботу в 12:30

Выбрать дату

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный$100
Дети до 12 лет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 12:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14631 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Мария
Мария
5 ноя 2025
Благодарим за прекрасную экскурсию!
Мы остались довольны всем!!!!
Благодарим за прекрасную экскурсию!Благодарим за прекрасную экскурсию!Благодарим за прекрасную экскурсию!Благодарим за прекрасную экскурсию!Благодарим за прекрасную экскурсию!Благодарим за прекрасную экскурсию!
Петр
Петр
18 сен 2025
Из экскурсии интересно: сам круиз, поездка на монорельсе (посмотреть как устроена пальма). Да и в целом все, цена - качество экскурсии оправдано. На раз можно, чтобы понять как дальше изучать Дубай
Из экскурсии интересно: сам круиз, поездка на монорельсе (посмотреть как устроена пальма). Да и в целомИз экскурсии интересно: сам круиз, поездка на монорельсе (посмотреть как устроена пальма). Да и в целомИз экскурсии интересно: сам круиз, поездка на монорельсе (посмотреть как устроена пальма). Да и в целомИз экскурсии интересно: сам круиз, поездка на монорельсе (посмотреть как устроена пальма). Да и в целом
N
Nikita
13 сен 2025
Замечательная экскурсия,гид очень интересно рассказывал о различных объектах ОАЭ. Спасибо огромное за такую организацию нашего дня
Рекомендую данную экскурсию к посещению,будет интересно,много приятных впечатлений и красивых мест
Замечательная экскурсия,гид очень интересно рассказывал о различных объектах ОАЭ. Спасибо огромное за такую организацию нашего дняЗамечательная экскурсия,гид очень интересно рассказывал о различных объектах ОАЭ. Спасибо огромное за такую организацию нашего дняЗамечательная экскурсия,гид очень интересно рассказывал о различных объектах ОАЭ. Спасибо огромное за такую организацию нашего дня
Елизавета
Елизавета
3 авг 2025
Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45. На Пальме Джумейре проехали одну остановку на рельсе. Ужин на корабле, Дубай Молл.
Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45.Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45.Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45.Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45.Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45.Фото в самых известных местах Дубая - музей будущего, башня бурдж халифа, световое шоу в 19:45.
Елена
Елена
21 июн 2025
Рекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если Вы как и Я первый раз в Дубаи нераздумывайте берите экскурсию у Виктори 5+! Это
читать дальше

поможет вам увидеть всю красоту Дубаи. Экскурсия на лодке с обедом по каналам это шедеврально! Бурдж-Халифа(высота башни не входит в объектив, фонтаны закрыты но реконструкцию, но я вам скажу по секрету! выходите на улицу в 19:15 там начинается анимация и на самой башне включают анимацию) это, что то невероятное снизу вверх смотришь и голова кругом! Времени предостаточно для всего! (в пределах разумного конечно) никто никого не торопит. Мест Вы посетите много, фотографий красивых будет огромное количество! А так же на протяжении всей экскурсии услышите историю создания ОАЭ и многое другое. Рекомендую Викторию и Её команду они Крутые❤️🇦🇪

Рекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если ВыРекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если ВыРекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если ВыРекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если ВыРекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если ВыРекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если ВыРекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если ВыРекомендую 100%! Прекрасная, команда профессионалов своего дела! Всегда на связи ответят на любой вопрос. Если Вы
С
Сания
3 июн 2025
Все понравилось, хорошая экскурсию, гид Елена- молодец, с юмором и интересно
M
Michael
23 мая 2025
все было в порядке, но мы уехали к поздно и 4 часа в Дубае только…
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Здравствуйте! Время выезда из вашего отеля было - 12:30 - 13:00. Дорога до Дубая занимает около 1,5 - 2 часов.
читать дальше

Вы были в Дубае не позднее 15:00, примерно.

Тур заканчивается в Дубай мл в 21:00 и в 21:00- 21:30 группа выезжает обратно в Абу Даби из Дубая.

Маршрут и время нахождения на объектах соответствовало программе тура.

Ольга
Ольга
10 апр 2025
Все понравилось, отличный ужин (скорее обед) на корабле, не понятна остановка возле отеля «Парус», фотографировать там нечего! В целом впечатление хорошее, спасибо!

