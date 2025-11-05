Современный Дубай удивляет своими масштабами и архитектурными чудесами.



Туристы смогут насладиться видами на Бурдж Халифа, прогуляться по Дубай Марине и исследовать Пальмовый остров.



Путешествие по шоссе Шейха Зайда и посещение района Мадинат Джумейра оставят незабываемые впечатления. Включён круиз с ужином и трансфер из Абу-Даби. Подходит для всех, кто хочет увидеть Дубай во всей его красе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для круиза и экскурсии по Дубаю - с ноября по март. В это время температура воздуха комфортная, а осадки минимальны, что делает прогулки приятными. С апреля по май и в октябре погода также достаточно комфортная, но может быть немного жарче. В летние месяцы, с июня по сентябрь, температура значительно повышается, что может вызвать дискомфорт, однако, если вы готовы к жаре, экскурсия всё равно будет интересной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.