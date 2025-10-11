Откройте закулисье легендарной трассы Formula 1 в Абу-Даби на экскурсии продолжительностью 90–120 минут. Вас ждут зрелищные виды, закрытые зоны, автоспортивная техника и яркие истории из мира гонок.
Описание экскурсии
Погружение в мир Формулы‑1 Отправьтесь в увлекательное путешествие за кулисы одной из самых современных трасс в мире — Yas Marina Circuit на острове Яс в Абу-Даби. Эта 90–120‑минутная экскурсия откроет вам места, доступ к которым в обычные дни закрыт для зрителей. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Старт в Yas Central Экскурсия начинается в Yas Central, где вы узнаете о работе Yas Racing School и увидите различные гоночные автомобили, включая новейшую модель болида Formula 1. Лучший вид для зрителей Следующая остановка — North Grandstand с потрясающим видом на арену Du Arena. Именно здесь фанаты чувствуют весь драйв гонок. Если на трассе нет событий, экскурсия продолжится по её ключевым зонам на комфортабельном кондиционированном автобусе. Вы проедете мимо Drag Strip, Kartzone, башни Shams Tower и открытых видов на Yas Marina. Пит-лейн и гаражи Вы посетите боксы команд и гаражи, чтобы увидеть, какие ресурсы и подготовка нужны для проведения успешной гонки Формулы‑1. Важная информация: Что взять с собой:
• Закрытую обувь (без открытого носка) Запрещено:
• Обувь на высоких каблуках • Сандалии или шлёпанцы • Приходить в состоянии опьянения • Открытая обувь (с открытым носком) • Несовершеннолетние без сопровождения взрослых Важно знать заранее:
• Экскурсия недоступна для людей в инвалидных колясках • При посещении необходимо иметь при себе национальный документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID) Не подходит для:
Детей младше 5 лет • Беременных женщин • Людей с ограниченной подвижностью • Пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Школа гонок Yas Racing School
- Трасса Формулы‑1
- Башня Shams Tower
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по ключевым точкам на комфортабельном автобусе с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Yas Marina Circuit - Yas Central - Yas Leisure Dr - Yas Island - Abu Dhabi - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 окт 2025
М
Марина
13 сен 2025
М
Максим
26 апр 2025
Мне очень понравилось. Хотя я ничего не знаю о Формуле‑1, экскурсия была очень интересной.
П
Платон
6 ноя 2024
Отличная и очень познавательная экскурсия. Нас возили на автобусе с кондиционером, что было особенно приятно из‑за жары. Остановились во всех ключевых местах, сделали классные фото! Гид был очень знающим и отзывчивым. Однозначно рекомендую.
Ф
Фёдор
11 янв 2024
Все заслуги — господину Мухаммеду. Лучший гид, с которым я когда‑либо встречался.
Входит в следующие категории Абу-Даби
