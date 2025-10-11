Погружение в мир Формулы‑1 Отправьтесь в увлекательное путешествие за кулисы одной из самых современных трасс в мире — Yas Marina Circuit на острове Яс в Абу-Даби. Эта 90–120‑минутная экскурсия откроет вам места, доступ к которым в обычные дни закрыт для зрителей. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Старт в Yas Central Экскурсия начинается в Yas Central, где вы узнаете о работе Yas Racing School и увидите различные гоночные автомобили, включая новейшую модель болида Formula 1. Лучший вид для зрителей Следующая остановка — North Grandstand с потрясающим видом на арену Du Arena. Именно здесь фанаты чувствуют весь драйв гонок. Если на трассе нет событий, экскурсия продолжится по её ключевым зонам на комфортабельном кондиционированном автобусе. Вы проедете мимо Drag Strip, Kartzone, башни Shams Tower и открытых видов на Yas Marina. Пит-лейн и гаражи Вы посетите боксы команд и гаражи, чтобы увидеть, какие ресурсы и подготовка нужны для проведения успешной гонки Формулы‑1. Важная информация: Что взять с собой:

• Закрытую обувь (без открытого носка) Запрещено:

• Обувь на высоких каблуках • Сандалии или шлёпанцы • Приходить в состоянии опьянения • Открытая обувь (с открытым носком) • Несовершеннолетние без сопровождения взрослых Важно знать заранее:

• Экскурсия недоступна для людей в инвалидных колясках • При посещении необходимо иметь при себе национальный документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID) Не подходит для:

Детей младше 5 лет • Беременных женщин • Людей с ограниченной подвижностью • Пользователей инвалидных колясок.