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10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
63$57 за человека
Билеты
1.5 часа
Билет в Qasr Al Watan - погружение в культуру и историю ОАЭ
Посетите сердце арабской культуры в Президентском дворце Qasr Al Watan с билетом без очереди
Начало: В Qasr Al Watan
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Билеты
3 часа
Билет в Национальный Аквариум Абу-Даби: встреча с подводным миром
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Национальному Аквариуму Абу-Даби, где морские обитатели ждут, чтобы показать вам свой удивительный мир
Начало: В Океанариуме Абу-Даби (The National Aquarium of A...
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$30 за билет
Групповая
6 часов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
Билеты
2 часа
«Лувр в пустыне»: эксклюзивные билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства и культуры, посетив знаменитый Лувр Абу Даби. Уникальная коллекция и архитектура ждут вас
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
$18 за билет
Мини-группа
7 часов
Пустынное сафари в Абу-Даби: приключение жизни, которое нельзя пропустить
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего арабского приключения с драйвом по песчаным барханам и культурным вечером
Начало: Отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день, выезд ориентировочно 15:00-15:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$75 за человека
Билеты
2 часа
Билет в Королевский дворец Qasr Al Watan: встреча с историей и культурой Эмиратов
Приглашаем вас в путешествие по Королевскому дворцу Qasr Al Watan, где каждый уголок расскажет уникальную историю
Начало: Al Ras Al Akhdar - Abu Dhabi
Расписание: Каждый ден работает, кроме 21-22 апреля.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$18 за билет
Билеты
2 часа
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Лувр Абу Даби. Откройте для себя уникальные экспозиции и шедевры мировой культуры
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места
Начало: Отель в Абу-Даби
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
$100 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Групповая
2 часа
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Дубай - жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира. В ходе экскурсии вы увидите все главные достопримечательности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: По Средам и Субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$150 за человека
Групповая
2 часа
Удобный трансфер из Абу-Даби в Дубай для группы туристов
Организованный трансфер из Абу-Даби в Дубай на 8 часов. Возможность дополнительно приобрести билеты на Бурдж Халифа. Сбор только из отелей
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: По средам и субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$40 за человека
Мини-группа
2 часа
Впечатляющая морская прогулка на катере по водам Абу-Даби
Погрузитесь в мир красоты и роскоши Абу-Даби, наслаждаясь прогулкой на скоростном катере по Персидскому заливу
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Круиз в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за человека
Мини-группа
2 часа
Романтический ужин на лодке доу в Абу-Даби: круиз по каналу Аль Раха
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту традиционной арабской лодки доу с видом на ослепительный Абу-Даби
Начало: Отель в Абу-Даби
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$85 за человека
Билеты
2 часа
В гости к Посейдону: аквариум National Aquarium Абу-Даби
Проведите день среди морских чудес в National Aquarium Абу-Даби. Вас ждет встреча с 46000 подводными обитателями
Начало: The National Aquarium Abu Dhabi
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$30 за билет
Мини-группа
2 часа
Незабываемое сафари в Абу-Даби: катание на верблюдах и ужин
Погрузитесь в мир арабской культуры на индивидуальном сафари в Абу-Даби. Вас ждут барханы, верблюды и вечерняя шоу-программа
Начало: Отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$400 за человека
Мини-группа
3 часа
Каякинг в мангровых зарослях в Абу-Даби - групповые экскурсии
Вдали от городского шума, в окружении природы, каякинг в мангровых зарослях Абу-Даби подарит незабываемые впечатления и гармонию с окружающим миром
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июня 2024Спасибо большое Азизу за супер экскурсию. Забрал от отеля, спрашивал наши пожелания, интересно рассказывал, завёз во вкусное место пообедать. Даже
- ТТатьяна26 мая 2024Все прошло хорошо, Азиз молодец!
- EElizaveta23 мая 2024Cool
- ННАТАЛЬЯ21 мая 2024Очень довольны экскурсией. Гид Фарух просто замечательный. Отличное владение языком,прекрасные знания, тактичен,внимателен. Нам очень понравилась экскурсия и гид. Рекомендуем очень! Спасибо большое за знакомство с Абу Даби.
- ЮЮлия15 мая 2024Оформляла экскурсию по достопримечательным местам Абу-Даби 14 мая! Всё прошло великолепно! Очень приятная и доброжелательная гид Зара! 🌷🌷🌷Всё объясняла и
- AAnatoly15 мая 2024Как говорится, экскурсия «на все деньги». Всё заявленное в программе соответствует действительности. Получили впечатлений целые карманы и даже кое-что вывалилось:)
- ААлександра2 мая 2024Шикарная экскурсия! Рекомендую)
- EElena28 апреля 2024Лувр Абу-Даби - потрясающее творение одного из самых популярных европейских архитекторов в арабском мире и моих любимых😉 - Жана Нувеля👍 В
- ООльга22 апреля 2024Хорошая организация, водитель молодец, объехал все пробки по дороге в Дубай, которые образовались из-за подтопления. Всё спокойно, чётко, по времени. Всё понравилось! Спасибо!
- ДДиана20 апреля 2024Очень опытный экскурсовод Зара ответила на все интересующие нас вопросы. Всё что было заявлено в программе мы увидели. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Групповые»
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