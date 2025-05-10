Захватывающее утро в пустыне Начните ваше утро с раннего трансфера от отеля к живописным просторам пустыни за пределами Абу‑Даби. Полчаса езды на 4x4 доставит вас к центру песчаных дюн, где начинается настоящее приключение. Экстремальные дюны и сэндбординг Исследуйте пустыню на внедорожнике, преодолевая большие дюны, и попробуйте свои силы в сэндбординге — скольжении по песчаным склонам под руководством опытного инструктора. Прогулка на верблюде и фото на память В конце сафари вас ждёт расслабляющая поездка на верблюде с потрясающими видами, а также множество возможностей сделать красивые фотографии в уникальной пустынной атмосфере перед возвращением к месту посадки. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:

• Удобную обувь • Солнечные очки • Головной убор от солнца • Солнцезащитный крем Запрещено:

• Животные • Багаж или крупные сумки • Алкоголь и наркотики Важно знать заранее:

Беременным женщинам и людям с проблемами спины или шеи участие запрещено • Маленькие дети (до 3 лет) не допускаются в автомобиль во время езды по дюнам. Родители могут заказать частную экскурсию, чтобы водитель контролировал уровень езды по дюнам — это полностью ответственность клиента • Рекомендуется лёгкая повседневная одежда. Для ходьбы по песку желательно открытая обувь или сандалии, но для сэндбординга нужны спортивные кроссовки • Рекомендуется не есть за 2–3 часа до поездки, чтобы избежать укачивания во время езды по дюнам • Время экскурсии включает трансфер туда и обратно • Любые повреждения, травмы или потеря вещей во время сэндбординга не покрываются страховкой и лежат на ответственности участника Не подходит для:.

Беременных женщин • Людей с проблемами спины • Людей с ограниченной подвижностью.