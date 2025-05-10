Отправьтесь в захватывающее утреннее приключение по пустыне рядом с Абу‑Даби.
Вас ждут езда на внедорожнике по дюнам, сэндбординг и спокойная прогулка на верблюде с живописными видами.
Вас ждут езда на внедорожнике по дюнам, сэндбординг и спокойная прогулка на верблюде с живописными видами.
Описание трансфер
Захватывающее утро в пустыне Начните ваше утро с раннего трансфера от отеля к живописным просторам пустыни за пределами Абу‑Даби. Полчаса езды на 4x4 доставит вас к центру песчаных дюн, где начинается настоящее приключение. Экстремальные дюны и сэндбординг Исследуйте пустыню на внедорожнике, преодолевая большие дюны, и попробуйте свои силы в сэндбординге — скольжении по песчаным склонам под руководством опытного инструктора. Прогулка на верблюде и фото на память В конце сафари вас ждёт расслабляющая поездка на верблюде с потрясающими видами, а также множество возможностей сделать красивые фотографии в уникальной пустынной атмосфере перед возвращением к месту посадки. Важно: экскурсия проводится только на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:
• Удобную обувь • Солнечные очки • Головной убор от солнца • Солнцезащитный крем Запрещено:
• Животные • Багаж или крупные сумки • Алкоголь и наркотики Важно знать заранее:
Беременным женщинам и людям с проблемами спины или шеи участие запрещено • Маленькие дети (до 3 лет) не допускаются в автомобиль во время езды по дюнам. Родители могут заказать частную экскурсию, чтобы водитель контролировал уровень езды по дюнам — это полностью ответственность клиента • Рекомендуется лёгкая повседневная одежда. Для ходьбы по песку желательно открытая обувь или сандалии, но для сэндбординга нужны спортивные кроссовки • Рекомендуется не есть за 2–3 часа до поездки, чтобы избежать укачивания во время езды по дюнам • Время экскурсии включает трансфер туда и обратно • Любые повреждения, травмы или потеря вещей во время сэндбординга не покрываются страховкой и лежат на ответственности участника Не подходит для:.
Беременным женщинам и людям с проблемами спины или шеи участие запрещено • Маленькие дети (до 3 лет) не допускаются в автомобиль во время езды по дюнам. Родители могут заказать частную экскурсию, чтобы водитель контролировал уровень езды по дюнам — это полностью ответственность клиента • Рекомендуется лёгкая повседневная одежда. Для ходьбы по песку желательно открытая обувь или сандалии, но для сэндбординга нужны спортивные кроссовки • Рекомендуется не есть за 2–3 часа до поездки, чтобы избежать укачивания во время езды по дюнам • Время экскурсии включает трансфер туда и обратно • Любые повреждения, травмы или потеря вещей во время сэндбординга не покрываются страховкой и лежат на ответственности участника Не подходит для:.
Беременных женщин • Людей с проблемами спины • Людей с ограниченной подвижностью.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до выбранных отелей/точек посадки
- Профессиональный водитель
- Езда по дюнам (30-40 минут)
- Сэндбордин
- Катание на верблюде
- Минеральная вода
Что не входит в цену
- Катание на квадроциклах и багги в пустыне
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобную обувь
- Солнечные очки
- Головной убор от солнца
- Солнцезащитный крем
- Запрещено:
- Животные
- Багаж или крупные сумки
- Алкоголь и наркотики
- Важно знать заранее:
- Беременным женщинам и людям с проблемами спины или шеи участие запрещено
- Маленькие дети (до 3 лет) не допускаются в автомобиль во время езды по дюнам. Родители могут заказать частную экскурсию, чтобы водитель контролировал уровень езды по дюнам - это полностью ответственность клиента
- Рекомендуется лёгкая повседневная одежда. Для ходьбы по песку желательно открытая обувь или сандалии, но для сэндбординга нужны спортивные кроссовки
- Рекомендуется не есть за 2-3 часа до поездки, чтобы избежать укачивания во время езды по дюнам
- Время экскурсии включает трансфер туда и обратно
- Любые повреждения, травмы или потеря вещей во время сэндбординга не покрываются страховкой и лежат на ответственности участника
- Не подходит для:
- Беременных женщин
- Людей с проблемами спины
- Людей с ограниченной подвижностью
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
10 мая 2025
Имрам — просто вне конкуренции, отлично общался с детьми и с удовольствием делал фотографии по просьбе. Его навыки вождения на высшем уровне. Рекомендую обязательно просить именно его.
А
Алла
24 окт 2024
Зишан был отличным гидом. Забрал точно вовремя, а поездка по дюнам получилась просто потрясающей.
С
Степан
23 окт 2024
Активность была невероятной, а особую благодарность хочется выразить нашему гиду Афаку Ахмеду за его превосходное сопровождение и поддержку на протяжении всей экскурсии.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$420 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
28 ноя в 15:00
$75 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби
Начало: Отель в Абу-Даби
Завтра в 15:30
28 ноя в 15:30
$75 за человека