Познавательные экскурсии на природе в Абу-Даби

Найдено 14 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Абу-Даби на русском языке, цены от $75, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
126 отзывов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
«Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.
Утреннее сафари в Абу-Даби
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Утреннее сафари в Абу-Даби: встреча с пустыней на заре
Начните свой день с приключения: мчите по песчаным дюнам на мощном внедорожнике и исследуйте красоты пустыни на верблюде
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«После мы сделаем остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде»
Расписание: Каждый день
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$330 за всё до 6 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Пустынное сафари в Абу-Даби: приключение жизни, которое нельзя пропустить
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего арабского приключения с драйвом по песчаным барханам и культурным вечером
Начало: Отель в Абу-Даби
«Приключение в пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит, отправившись в сафари по пустыне»
Расписание: Каждый день, выезд ориентировочно 15:00-15:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$75 за человека
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби: встреча с морскими гигантами
Отправляйтесь в путешествие по волнам Персидского залива на поиски барракуды и тунца. Эмоции и впечатления гарантированы
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Рыбалка — это важная часть местной культуры и повседневной жизни, так как Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия»
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
от $600 за всё до 6 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби
Групповая
5 часов
2 отзыва
Пустынное сафари в Абу-Даби: захватывающее приключение с ужином и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с экскурсией пустынного сафари в Абу-Даби. Насладитесь катанием по дюнам, ужином и живым шоу
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$75 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
«Это природное чудо подарит поистине незабываемые эмоции и яркие впечатления»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Вечернее сафари с индивидуальным ужином в Абу-Даби
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.
Индивидуальное сафари в Абу-Даби
Мини-группа
2 часа
Незабываемое сафари в Абу-Даби: катание на верблюдах и ужин
Погрузитесь в мир арабской культуры на индивидуальном сафари в Абу-Даби. Вас ждут барханы, верблюды и вечерняя шоу-программа
Начало: Отель в Абу-Даби
«Один день в арабской пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит на экскурсии пустынное сафари»
Расписание: Каждый день
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$400 за человека
Каякинг в мангровых зарослях
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия: каякинг в мангровых зарослях Абу-Даби с выездом из отелей
Проведите незабываемое время, катаясь на каяках в мангровых зарослях Абу-Даби. Уникальная природа и спокойствие ждут вас в Национальном мангровом заповеднике
«Вдали от городской суеты и каменистых джунглей города приглашаем вас провести время общаясь с природой в Национальном мангровом заповеднике - сокровищнице красоты и биоразнообразия»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • В
    Вадим
    28 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
  • E
    Elizaveta
    23 мая 2024
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Cool
  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))
  • A
    Anatoly
    15 мая 2024
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Как говорится, экскурсия «на все деньги». Всё заявленное в программе соответствует действительности. Получили впечатлений целые карманы и даже кое-что вывалилось:)
  • A
    Alima
    12 мая 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Нашим гидом по Абу-Даби был Баха, именно благодаря ему эта поездка стала такой запоминающейся. Маршрут был полностью скорректирован с учетом
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    наших пожеланий, поэтому мы посетили те места, которые не предусмотрены программой экскурсии, представленной здесь, например, Дом семьи Авраама. Благодаря Бахе мы узнали много интересных фактов про Эмираты, нашли ответы на интересовавшие нас вопросы, кроме того, было не только познавательно, но и очень-очень весело:) В конце экскурсии Баха показал нам просто невероятную смотровую площадку с видом на ночную мечеть, а по приезде в Дубай порекомендовал нам очень приятное заведение на пальме. В общем, Баху мы с моей мамой очень и очень рекомендуем, во время экскурсии с ним вы получите талантливого гида, интересного собеседника и замечательного! фотографа в одном лице! Еще раз большое спасибо!

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Отличный парень, все рассказал подробно. Но не хватило экскурсии внутри президентского дворца.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Поездка проходила по ранее оговоренному маршруту, посетили адресно только то, что для нас представляло интерес. Сопровождающего звали Таурон, внимательный, вежливый,
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    всю дорогу рассказывал что-то, отвечал на вопросы, неплохо осведомлен. В Лувре мы задержались дольше, чем планировали, он нас ожидал, не подгонял, не мешал. Что важно - билеты в Лувр были куплены заранее и присланы на телефон для прохода по куар кодам без очереди. Для посещения мечети подготовил для нас халаты, так же везде провел без очереди, в самой мечети нас сопровождал и интересно рассказывал о ней. Поездкой довольны. Благодарим организаторов!

  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Шикарная экскурсия! Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Все грани Абу-Даби
  2. Покорить Абу-Даби за один день
  3. Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
  4. Утреннее сафари в Абу-Даби
  5. Пустынное сафари в Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 75 до 850 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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