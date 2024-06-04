1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
«Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Абу-Даби: встреча с пустыней на заре
Начните свой день с приключения: мчите по песчаным дюнам на мощном внедорожнике и исследуйте красоты пустыни на верблюде
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«После мы сделаем остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде»
Расписание: Каждый день
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$330 за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Пустынное сафари в Абу-Даби: приключение жизни, которое нельзя пропустить
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего арабского приключения с драйвом по песчаным барханам и культурным вечером
Начало: Отель в Абу-Даби
«Приключение в пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит, отправившись в сафари по пустыне»
Расписание: Каждый день, выезд ориентировочно 15:00-15:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби: встреча с морскими гигантами
Отправляйтесь в путешествие по волнам Персидского залива на поиски барракуды и тунца. Эмоции и впечатления гарантированы
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Рыбалка — это важная часть местной культуры и повседневной жизни, так как Персидский залив богат различными видами рыб, такими как барракуда, морской окунь, тунец и кобия»
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
от $600 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Абу-Даби: захватывающее приключение с ужином и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с экскурсией пустынного сафари в Абу-Даби. Насладитесь катанием по дюнам, ужином и живым шоу
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$75 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
«Это природное чудо подарит поистине незабываемые эмоции и яркие впечатления»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Незабываемое сафари в Абу-Даби: катание на верблюдах и ужин
Погрузитесь в мир арабской культуры на индивидуальном сафари в Абу-Даби. Вас ждут барханы, верблюды и вечерняя шоу-программа
Начало: Отель в Абу-Даби
«Один день в арабской пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит на экскурсии пустынное сафари»
Расписание: Каждый день
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$400 за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия: каякинг в мангровых зарослях Абу-Даби с выездом из отелей
Проведите незабываемое время, катаясь на каяках в мангровых зарослях Абу-Даби. Уникальная природа и спокойствие ждут вас в Национальном мангровом заповеднике
«Вдали от городской суеты и каменистых джунглей города приглашаем вас провести время общаясь с природой в Национальном мангровом заповеднике - сокровищнице красоты и биоразнообразия»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
- ВВадим28 мая 2024Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
- EElizaveta23 мая 2024Cool
- ННана21 мая 2024Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
- ННаталья17 мая 2024Благодарим Бахтиера, все очень понравилось! Насыщенная программа по Абу-Даби, много успели посмотреть))
- AAnatoly15 мая 2024Как говорится, экскурсия «на все деньги». Всё заявленное в программе соответствует действительности. Получили впечатлений целые карманы и даже кое-что вывалилось:)
- AAlima12 мая 2024Нашим гидом по Абу-Даби был Баха, именно благодаря ему эта поездка стала такой запоминающейся. Маршрут был полностью скорректирован с учетом
- ННаталья11 мая 2024Отличный парень, все рассказал подробно. Но не хватило экскурсии внутри президентского дворца.
- ООльга6 мая 2024Поездка проходила по ранее оговоренному маршруту, посетили адресно только то, что для нас представляло интерес. Сопровождающего звали Таурон, внимательный, вежливый,
- ААлександра2 мая 2024Шикарная экскурсия! Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Природа и пейзажи»
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