Мои заказы

Остров Яс – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 6 экскурсий в категории «Остров Яс» в Абу-Даби на русском языке, цены от $40, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
11 часов
-
25%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Эмиратов: экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу востока, посетив великолепную мечеть шейха Зайда и её роскошные интерьеры
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$195$260 за всё до 4 чел.
Экскурсия по трассе Yas Marina Circuit с гидом (на английском)
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по трассе Yas Marina Circuit с гидом (на английском)
Начало: Yas Marina Circuit - Yas Central - Yas Leisure Dr ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
$43.30 за человека
Абу-Даби: входной билет в SeaWorld с бесплатным трансфером
5 отзывов
Билеты
Абу-Даби: входной билет в SeaWorld с бесплатным трансфером
Начало: FJP9+5P8 Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$102.10 за билет
Абу-Даби: на скоростном катере с гидом вокруг острова Яс (на английском)
На катере
1.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Абу-Даби: на скоростном катере с гидом вокруг острова Яс (на английском)
Начало: FJ22+M6Q Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:30
$149.49 за всё до 10 чел.
Абу-Даби: обзорная экскурсия на скоростном катере с гидом (на английском)
На катере
45 минут
3 отзыва
Водная прогулка
Абу-Даби: обзорная экскурсия на скоростном катере с гидом (на английском)
Начало: Stars «N» Bars Restaurant in Berth E03, Yas Marina...
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$40.57 за человека
Абу-Даби в объективе: фотопрогулка с гидом и видеографом
7 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Абу-Даби в объективе: фотопрогулка с гидом и видеографом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    7 июля 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    Экскурсию наш гид Бек провел очень познавательную. Постоянно рассказывал в течении всей дороги (около 3-х часов) в машине о эмиратах,
    читать дальше

    истории эмиратов, новых проектах развития тех зон мимо которых проезжали. Посмотрели место сьемок «Безумного Макса», интерактивной зоны TeamLab (В Москве и Питере подобных проектов точно нет), ее не с чем сравнить - настолько современная зона развлечения, больше направленная на получение эмоций и зрительного удовольствия. Бывший дворец шейха Заида, который действует сейчас как 7-ми звездочный отель, ныне действующий дворец президента ОАЭ, Историческая зона «деревня бедуинов», белая мечеть шейха Заида (самая большая в ОАЭ). Везде гид давал достаточно полные комментарии, некоторые факты мы не знали. Наш гид Бек кроме того провез по улицам Абу-Даби, нигде не торопился, ехал медленно, чтобы можно было рассмотреть все подробно.

  • А
    Анастасия
    24 июня 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    Мы были ограничены по времени, Бек смог нас забрать из аэропорта и вернуть туда же. За 5 часов показал нам
    читать дальше

    все основные достопримечательности: белая мечеть прекрасна, отель эмирейтс, Лувр увидели только снаружи, будет причина вернуться)))), деревня бедуинов. Знает много исторических дат, отвечает на все вопросы. Экскурсия прошла незаметно и комфортно для нас. Спасибо огромное!

  • R
    Raushan
    3 июня 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    Благодарим за прекрасную, познавательную и очень впечатлящую экскурсию, нашего гида Бека! Мы были с семьёй, понравилось и сыну и нам.
    Посетили
    читать дальше

    музей аватаров (можно так назвать), было интересно, современо и так захватывающе.
    Мечеть главная, Шейха Зейда - хоть и строго по дресс коду, но обязательно необходимо посетить, объемно, богато, красиво очень.
    Перечислять все локации не буду, Бек стразу связался после заказа и всё подробно объяснил, учёл личные пожелания.
    Экскурсия проходила комфортно, с кондиционером, с водой, с интересными историческими и жизненными историями!
    Очень благодарим за приятное времяпровождение нашего гида Бека!
    Всем советую от души!

  • P
    Polina
    30 мая 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    Очень понравилась экскурсия. Очень благодарны Беку. Он забрал нас в 11:00. Заранее связался с нами. Обсудил детали. Машина была комфортной,
    читать дальше

    с кондиционером, водой, зарядными устройствами. Мы сразу сказали, куда хотим успеть. Он сам спланировал нам путь. Мы в очень расслабленном ритме все смотрели, не торопились. В итоге за день мы посетили мечеть, которая не оставила нас равнодушными, попили кофе с золотом и десертами в дворце, купили финики, посетили Лувр и Феррари парк. Все было очень хорошо организованно и при этом никакой суеты и спешки. Идеальный формат, если вы приезжаете на 1 день. После Бек отвез нас в аэропорт. Считаю, что день прошел идеально. Спасибо Беку)

  • A
    Anna
    30 мая 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Спланировали 3 часа перед экскурсией, получили быстрое подтверждение, сразу в начале поездки обсудили все пожелания
    читать дальше

    по поездке, куда хотим заехать, что посетить. После этого был грамотно составлен маршрут для осмотра всех желаемых достопримечательностей. Все билеты были куплены онлайн в соответствии с нашими пожеланиями, поэтому не стояли ни в каких очередях. Во время осмотра достопримечательностей Бек всегда доходчиво объяснял, где и когда будет нас ждать. Не было ни одной задержки или проблем с парковкой. Также хочется отметить безопасность вождения, поэтому мы отлично провели время! Спасибо!

  • S
    Sergei
    13 мая 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    Великолепная экскурсия! Бек очень отзывчив и учтив. Спасибо большое!)
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    Экскурсия прошла замечательно. Бек, огромное спасибо за интересную и очень познавательную экскурсию (узнали много нового и необычного про эмираты).
    Все продумано до мелочей (в том числе порядок локаций)
    Совсем не устали, хотя экскурсия длилась весь день. Обязательно всем рекомендую!
  • M
    Mkhavrel
    4 мая 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    Большая благодарность гиду, Бек спасибо вам большое за хорошо проведённую экскурсию, очень вкусный обед в узбекском ресторане. Помощь в частном вопросе
    Очень рекомендуем как прекрасного и достойного человека и как хорошего специалиста в экскурсии
  • А
    Анна
    30 апреля 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    Замечательная экскурсия. Огромная благодарность гиду Беку. Все успели, даже больше. Рассказал много интересных фактов о стране, ненаписанных в интернете.
    Везде нас ждали заранее билеты, нигде не стояли в очереди. Продуманная логистика.
    Очень рекомендую.
  • S
    Svitlana
    20 апреля 2025
    Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
    ВНИМАНИЕ!!! ☝🏼☝🏼☝🏼
    С мужем были приятно удивлены добродушием гида - Бека…
    Человек честно зарабатывает свою «денежку»…, и это понимание давало нам комфортно-открытую
    читать дальше

    атмосферу общения. Ответил на все вопросы, которые «стандартный гид» может обходить в общении с туристами, которых он «выгуливает». Мы посетили все те локации, и в том временном режиме, который был удобен нашей семье. Рассказал коротко и понятно историю появления ОАЭ, их составных территорий. Безопасно осуществил транспортную часть нашей экскурсии. Подсказал варианты сэкономить, где это возможно, и время и денги. Угощал напитками сверх лимита 😜
    Имел в наличие одежду для женщины, которая необходима для посещения мечети, и этим реально удивил 👍🏻
    Спасибо! Рекомендуем на все 100%.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Остров Яс»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Сердце Эмиратов: экскурсия по главным достопримечательностям Абу-Даби
  2. Экскурсия по трассе Yas Marina Circuit с гидом (на английском)
  3. Абу-Даби: входной билет в SeaWorld с бесплатным трансфером
  4. Абу-Даби: на скоростном катере с гидом вокруг острова Яс (на английском)
  5. Абу-Даби: обзорная экскурсия на скоростном катере с гидом (на английском)
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Эмирейтс Палас
  3. Лувр
  4. Башни Этихад
  5. Самое главное
  6. Отель Emirates Palace
  7. Президентский дворец Абу-Даби
  8. Набережная
  9. Остров Яс
  10. Парк Феррари
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в августе 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Остров Яс" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 40 до 195 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Остров Яс», 26 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь