Сердце Эмиратов: экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу востока, посетив великолепную мечеть шейха Зайда и её роскошные интерьеры
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$195
$260 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по трассе Yas Marina Circuit с гидом (на английском)
Начало: Yas Marina Circuit - Yas Central - Yas Leisure Dr ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
$43.30 за человека
Билеты
Абу-Даби: входной билет в SeaWorld с бесплатным трансфером
Начало: FJP9+5P8 Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$102.10 за билет
Водная прогулка
Абу-Даби: на скоростном катере с гидом вокруг острова Яс (на английском)
Начало: FJ22+M6Q Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:30
$149.49 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Абу-Даби: обзорная экскурсия на скоростном катере с гидом (на английском)
Начало: Stars «N» Bars Restaurant in Berth E03, Yas Marina...
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$40.57 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Абу-Даби в объективе: фотопрогулка с гидом и видеографом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир7 июля 2025Экскурсию наш гид Бек провел очень познавательную. Постоянно рассказывал в течении всей дороги (около 3-х часов) в машине о эмиратах,
- ААнастасия24 июня 2025Мы были ограничены по времени, Бек смог нас забрать из аэропорта и вернуть туда же. За 5 часов показал нам
- RRaushan3 июня 2025Благодарим за прекрасную, познавательную и очень впечатлящую экскурсию, нашего гида Бека! Мы были с семьёй, понравилось и сыну и нам.
Посетили
- PPolina30 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Очень благодарны Беку. Он забрал нас в 11:00. Заранее связался с нами. Обсудил детали. Машина была комфортной,
- AAnna30 мая 2025Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Спланировали 3 часа перед экскурсией, получили быстрое подтверждение, сразу в начале поездки обсудили все пожелания
- SSergei13 мая 2025Великолепная экскурсия! Бек очень отзывчив и учтив. Спасибо большое!)
- ЕЕкатерина5 мая 2025Экскурсия прошла замечательно. Бек, огромное спасибо за интересную и очень познавательную экскурсию (узнали много нового и необычного про эмираты).
Все продумано до мелочей (в том числе порядок локаций)
Совсем не устали, хотя экскурсия длилась весь день. Обязательно всем рекомендую!
- MMkhavrel4 мая 2025Большая благодарность гиду, Бек спасибо вам большое за хорошо проведённую экскурсию, очень вкусный обед в узбекском ресторане. Помощь в частном вопросе
Очень рекомендуем как прекрасного и достойного человека и как хорошего специалиста в экскурсии
- ААнна30 апреля 2025Замечательная экскурсия. Огромная благодарность гиду Беку. Все успели, даже больше. Рассказал много интересных фактов о стране, ненаписанных в интернете.
Везде нас ждали заранее билеты, нигде не стояли в очереди. Продуманная логистика.
Очень рекомендую.
- SSvitlana20 апреля 2025ВНИМАНИЕ!!! ☝🏼☝🏼☝🏼
С мужем были приятно удивлены добродушием гида - Бека…
Человек честно зарабатывает свою «денежку»…, и это понимание давало нам комфортно-открытую
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в августе 2025
