Экскурсия в Абу Даби
Экскурсия в Абу Даби
Экскурсия в Абу Даби
Экскурсия в Абу Даби
Экскурсия в Абу Даби
Экскурсия в Абу Даби
Экскурсия в Абу Даби
Экскурсия в Абу Даби

Что вы увидите 🤩

  • Мечеть Шейха Заеда
  • Дворец Шейха
  • здание Aldar и Capitol Gate
  • площадь символов
  • остров Яс
  • парк Феррари
  • набережная
  • отель Emirates Palace
  • трек Формулы 1
На отдыхе в Арабских Эмиратах настоятельно рекомендуем побывать в столице -городе Абу Даби, крупнейшем центре нефтяного бизнеса, "Манхеттене Ближнего Востока". В ходе программы мы посетим одну из крупнейших мечетей в мире-мечеть Шейха Заеда. Среди других достопримечательностей города: Феррари парк на насыпном острове Яс, "здание-таблетка" Aldar, "падающая башня" Capitol Gate, деревня наследия Heritage village, площадь символов, набережная столицы, президентский отель Emirates Palace, дворец Шейха.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$400

Ответы на вопросы

Что входит
  • тур с русскоговорящим гидом
  • индивидуальный транспорт
Что не входит
  • питание в арабскои ресторане на набережной(шведский стол) 20 долларов с человека
  • вход во дворец шейха 20 долларов с человека
Место начала и завершения
Отель, в котором проживают гости
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день при наличии свободного гида. Тур с 11:00 до 19:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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каждый день при наличии свободного гида. Тур с 11:00 до 19:00

Анастасия О.
Анастасия О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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