На отдыхе в Арабских Эмиратах настоятельно рекомендуем побывать в столице -городе Абу Даби, крупнейшем центре нефтяного бизнеса, "Манхеттене Ближнего Востока". В ходе программы мы посетим одну из крупнейших мечетей в мире-мечеть Шейха Заеда. Среди других достопримечательностей города: Феррари парк на насыпном острове Яс, "здание-таблетка" Aldar, "падающая башня" Capitol Gate, деревня наследия Heritage village, площадь символов, набережная столицы, президентский отель Emirates Palace, дворец Шейха.