Мои заказы

Об Абу-Даби - интересно и по-свойски

Готовы исследовать Абу-Даби? Величественные небоскребы, Emirates Palace и мечеть шейха Зайда ждут вас. Узнайте больше о жизни в ОАЭ
Абу-Даби предлагает удивительное сочетание современности и традиций.

Посетители смогут увидеть небоскребы, знаменитый Emirates Palace и величественную мечеть шейха Зайда.

Прогулка по набережной Корниш и посещение Деревни наследия откроют перед вами историю и культуру региона. Визит на рынки и знакомство с местными ремёслами добавят колорита. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит понять, почему Абу-Даби столь уникален

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Величественные небоскребы
  • 🏰 Роскошный Emirates Palace
  • 🕌 Мечеть шейха Зайда
  • 🌊 Прогулка по набережной Корниш
  • 🛍️ Посещение местных рынков
  • 🎨 Современное искусство
  • 🗣️ Интересные факты о жизни в ОАЭ

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Абу-Даби - с октября по февраль. В это время температура комфортная для прогулок, а влажность невысока. Март и апрель также подходят, но становится теплее. Ноябрь - идеален для наслаждения видами и посещения достопримечательностей. В мае и сентябре уже жарко, но при правильной подготовке можно насладиться поездкой. Летом, с июня по август, из-за высокой температуры и влажности экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Об Абу-Даби - интересно и по-свойски© Максим
Об Абу-Даби - интересно и по-свойски© Максим
Об Абу-Даби - интересно и по-свойски© Максим
Ближайшие даты:
1
фев2
фев3
фев4
фев5
фев6
фев7
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Старинная сторожевая башня
  • Мост Захи Хадид
  • Мемориал шейху-основателю
  • Emirates Palace
  • Мечеть шейха Зайда
  • Этнографическая деревня
  • Набережная Корниш
  • Рынок фиников
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

  • Сделаем яркие фотографии с видом на старинную сторожевую башню, расположенную в воде, и мост, спроектированный Захой Хадид
  • Дойдём до необычного мемориала в виде каменных плит, лежащих друг на друге. Отсюда открывается отличный вид на мечеть шейха Зайда
  • Посмотрим на роскошный семизвёздочный отель — Emirates Palace
  • Полюбуемся мемориалом шейху-основателю из тысячи висящих платоновых тел
  • Побываем в этнографической деревне, где можно прикоснуться к древним местным ремёслам
  • Прогуляемся по набережной Корниш с прекрасными видами на залив и выставкой предметов современного искусства (машина, парящая над водой вас удивит!)
  • Заглянем на рынок фиников и рыбный рынок в порту — если захотите, сможете выбрать любую рыбу, и вам её тут же пожарят

И конечно, поболтаем о том, что вам интересно. Я поделюсь плюсами и минусами жизни в ОАЭ и историческими фактами. Расскажу, почему страна так богата и успешна, как живут местные и приезжие. И о многом другом!

Организационные детали

  • Мы будем много ходить — поэтому экскурсия не подойдёт маленьким детям и людям с ограниченной физической активностью
  • Передвигаться будем пешком и на общественном транспорте (оплачивается дополнительно)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Абу-Даби
Живу в Абу-Даби и Дубае с 2020 года. Искренне люблю эти города за их открытость, невероятные возможности и атмосферу, в которой переплетаются культуры со всего мира. Моя работа гидом началась
читать дальше

с увлечения: сначала я сам был туристом, исследовал Эмираты, а затем понял, что хочу делиться этим опытом с другими и получил лицензию гида в Департаменте туризма и культуры Абу-Даби. Я увлечённо изучал историю ОАЭ, трансформацию после нефтяного бума и современные реалии. Живя здесь, я разобрался в повседневных аспектах жизни и готов поделиться этим с гостями. Стараюсь делать так, чтобы путешественники не просто слушали информацию, а чувствовали себя вовлечёнными, наслаждались моментом и открывали Эмираты по-новому.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Абу-Даби

Похожие экскурсии из Абу-Даби

Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
На автобусе
6 часов
8 отзывов
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
11 ноя в 13:00
14 ноя в 13:00
$85 за человека
Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
По Абу-Даби - на кабриолете
На машине
На кабриолете
6 часов
-
15%
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$442$520 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Абу-Даби