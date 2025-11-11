Абу-Даби предлагает удивительное сочетание современности и традиций.



Посетители смогут увидеть небоскребы, знаменитый Emirates Palace и величественную мечеть шейха Зайда.



Прогулка по набережной Корниш и посещение Деревни наследия откроют перед вами историю и культуру региона. Визит на рынки и знакомство с местными ремёслами добавят колорита. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит понять, почему Абу-Даби столь уникален

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Абу-Даби - с октября по февраль. В это время температура комфортная для прогулок, а влажность невысока. Март и апрель также подходят, но становится теплее. Ноябрь - идеален для наслаждения видами и посещения достопримечательностей. В мае и сентябре уже жарко, но при правильной подготовке можно насладиться поездкой. Летом, с июня по август, из-за высокой температуры и влажности экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.