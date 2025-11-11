Абу-Даби предлагает удивительное сочетание современности и традиций.
Посетители смогут увидеть небоскребы, знаменитый Emirates Palace и величественную мечеть шейха Зайда.
Прогулка по набережной Корниш и посещение Деревни наследия откроют перед вами историю и культуру региона. Визит на рынки и знакомство с местными ремёслами добавят колорита. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит понять, почему Абу-Даби столь уникален
7 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Величественные небоскребы
- 🏰 Роскошный Emirates Palace
- 🕌 Мечеть шейха Зайда
- 🌊 Прогулка по набережной Корниш
- 🛍️ Посещение местных рынков
- 🎨 Современное искусство
- 🗣️ Интересные факты о жизни в ОАЭ
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Абу-Даби - с октября по февраль. В это время температура комфортная для прогулок, а влажность невысока. Март и апрель также подходят, но становится теплее. Ноябрь - идеален для наслаждения видами и посещения достопримечательностей. В мае и сентябре уже жарко, но при правильной подготовке можно насладиться поездкой. Летом, с июня по август, из-за высокой температуры и влажности экскурсия может быть менее комфортной, но всё же возможной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Старинная сторожевая башня
- Мост Захи Хадид
- Мемориал шейху-основателю
- Emirates Palace
- Мечеть шейха Зайда
- Этнографическая деревня
- Набережная Корниш
- Рынок фиников
- Рыбный рынок
Описание экскурсии
- Сделаем яркие фотографии с видом на старинную сторожевую башню, расположенную в воде, и мост, спроектированный Захой Хадид
- Дойдём до необычного мемориала в виде каменных плит, лежащих друг на друге. Отсюда открывается отличный вид на мечеть шейха Зайда
- Посмотрим на роскошный семизвёздочный отель — Emirates Palace
- Полюбуемся мемориалом шейху-основателю из тысячи висящих платоновых тел
- Побываем в этнографической деревне, где можно прикоснуться к древним местным ремёслам
- Прогуляемся по набережной Корниш с прекрасными видами на залив и выставкой предметов современного искусства (машина, парящая над водой вас удивит!)
- Заглянем на рынок фиников и рыбный рынок в порту — если захотите, сможете выбрать любую рыбу, и вам её тут же пожарят
И конечно, поболтаем о том, что вам интересно. Я поделюсь плюсами и минусами жизни в ОАЭ и историческими фактами. Расскажу, почему страна так богата и успешна, как живут местные и приезжие. И о многом другом!
Организационные детали
- Мы будем много ходить — поэтому экскурсия не подойдёт маленьким детям и людям с ограниченной физической активностью
- Передвигаться будем пешком и на общественном транспорте (оплачивается дополнительно)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Абу-Даби
Живу в Абу-Даби и Дубае с 2020 года. Искренне люблю эти города за их открытость, невероятные возможности и атмосферу, в которой переплетаются культуры со всего мира. Моя работа гидом началась
Входит в следующие категории Абу-Даби
