Это неспешная обзорная экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с Абу-Даби в самое красивое время суток.
Вечерняя подсветка, отражения на воде, пустынные улицы с восточным колоритом и истории — идеальный микс, чтобы завершить день в Абу-Даби.
Описание экскурсии
- Финиковый рынок — знакомство с традиционными сортами фиников и кофе по старинным арабским рецептам.
- Этнографическая деревня (Heritage Village) — погружение в традиционный быт и историю Абу-Даби 1960-х годов.
- Отель Emirates Palace — дворцовая архитектура, вечернее освещение, возможность попробовать «золотой кофе».
- Мечеть Шейха Зайда — крупнейшая мечеть ОАЭ, рассказ об особенностях архитектуры и символике декоративных элементов.
- Каср Аль-Ватан — действующий президентский дворец и его архитектурные мотивы, основанные на цветах мрамора и восьмиконечных звёздах.
- Набережная Корниш — одна из самых живописных линий побережья, виды на центр города.
- Рынок морепродуктов — колорит, свежий улов и возможность поужинать блюдами прямо с прилавка.
Организационные детали
- На каждой остановке маршрута — около 30 мин свободного времени.
- Поедем на авто с кондиционером: Chevrolet Malibu или KIA Telluride. По запросу и за доплату — Mustang Cabrio.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (при желании): Qasr Al Watan, Louvre Abu Dhabi. Мы помогаем с покупкой билетов и организацией посещения, пишите.
- Экскурсию проведёт гид из нашего агентства.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Абу-Даби
Провёл экскурсии для 32 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
