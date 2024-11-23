Воспользуйтесь частным и удобным трансфером между эмиратами ОАЭ.
Эта услуга «от двери до двери» обеспечит безопасное и пунктуальное путешествие до вашего места назначения. Выберите удобное для вас время: любой день, круглосуточно.
Эта услуга «от двери до двери» обеспечит безопасное и пунктуальное путешествие до вашего места назначения. Выберите удобное для вас время: любой день, круглосуточно.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферУдобный частный трансфер между эмиратами ОАЭ• Отвезем вас в любую желаемую локацию.
- Вы можете выбрать удобные для вас время и день.
- Мы работаем круглосуточно.
- Доставим вас «от двери до двери».
- Англоговорящие водители.
- Максимум 6 пассажиров.
- Время считается с момента выезда и до момента приезда. Важная информация: ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПЛАТИТЕ ДЕПОЗИТ НА САЙТЕ!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Трансфер на 8 часов
|$325
|Трансфер на 10 часов (максимум 6 человек)
|$425
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансефер с англоговорящим водителем
- 8 или 10 часов
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Входные билеты (можно добронировать с агентом)
- Каждый доп час + 50 долл
Место начала и завершения?
Любая локация
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Водитель англоговорящий
- Время считается с момента выезда и до момента приезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
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