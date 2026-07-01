Сияющий изумруд в огранке песчаных барханов, Абу-Даби ослепляет своим восточным колоритом, современной архитектурой в стиле hi-tech и богатым культурным наследием. Приглашаем в увлекательную поездку с полным погружением в историю этого удивительного города.
Посетим мечеть шейха Зайда, Лувр, президентский дворец, Emirates Palace и другие впечатляющие места.
Посетим мечеть шейха Зайда, Лувр, президентский дворец, Emirates Palace и другие впечатляющие места.
Описание экскурсии
- Деревня наследия. В историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в Эмиратах, а также мы посетим мини-музей, посмотрим на газель, верблюда и арабского скакуна (часть комплекса закрыта на временную реконструкцию)
- Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж — это всё мы увидим проездом на машине. А вид на набережную корниш откроется с острова напротив.
- Фудтрак-парк Last exit, известный своими декорациями в стиле фильма «Безумный Макс». Вы в прямом смысле погрузитесь в постапокалиптическую атмосферу.
- Лувр. Удивит современной архитектурой. На фоне причудливых геометрических форм здания можно сделать эффектные фото. При желании зайдём внутрь музея, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций.
- Каср аль-Ватан. Следующая точка нашего маршрута и какая! Президентский дворец поразит красотой своего убранства как внешнего, так и внутреннего.
- «Дворец Эмиратов» (Emirates Palace). Эта гостиница известна на весь мир своей роскошью. Внутри увидите огромный холл и залы, украшенные золотом, сможете сделать впечатляющие фото на фоне богатых интерьеров.
- Мечеть шейха Зайда. Самая большая мечеть Эмиратов станет кульминацией путешествия. Полюбуетесь её 82 куполами, невероятными люстрами с полудрагоценными камнями и персидскими коврами.
Во время поездки поговорим о культуре, истории ОАЭ, ключевых фигурах, быте и обычаях народа, например, почему местные девушки ходят в черной абае. Расскажем, как Абу-Даби идёт по пути толерантности и развития туризма.
Организационные детали
- Фудтрак-парк Last exit не смогут посетить путешественники из Абу-Даби, так как место находится на границе с Дубаем
- Для посещения Лувра рекомендуем взять наушники — просмотр сопровождается аудиогидом. Лувр не работает по понедельникам
- По желанию можно вместо Лувра посетить центр цифрового искусства TeamLab Phenomena
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Имя гида вы узнаете за день до начала
- Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин и брюки для мужчин
- Трансфер из Дубая и Абу-Даби входит в стоимость. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату. Экскурсия из Дубая составит 10 часов и начнётся в 10:00. Подробности — в переписке
- По запросу экскурсия может быть проведена индивидуально, условия уточняйте также в переписке
Дополнительные расходы
- Билет в Лувр — 70 дирхамов/взрослый, дети до 18 — бесплатно
- Билет в Каср аль-Ватан — 70 дирхамов/взрослый, 30 дирхамов/детский
- Обед/ужин — от 30 дирхамов
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
|Дети до 12 лет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4982 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете. Экскурсии проводим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 346 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
лучше поздно, чем никогда)
были на экскурсии в феврале и это было прекрасно! и программа, и гид-водитель, и повезло с группой. было очень красиво, интересно, весело и легко! день пролетел очень быстро, а впечатлений осталось много!
были на экскурсии в феврале и это было прекрасно! и программа, и гид-водитель, и повезло с группой. было очень красиво, интересно, весело и легко! день пролетел очень быстро, а впечатлений осталось много!
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P
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно времени на фотографии и не быструю прогулку. Экскурсия оставила положительные впечатления, все хорошо организовано,
+1
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Е
Нам все очень понравилось, особенно сюрпризы Азиза, но о них не расскажу)) чтоб для новых гостей это было приятным подарком! Замечательный добрый и отзывчивый гид, у него с собой есть
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Е
Отличная экскурсия, самые ТОПовые локации Абу-Даби. Отличная организация, по желанию покупали билеты онлайн, быстро и без очередей. Экскурсию и организаторов рекомендуем!
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Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что экскурсия в новом городе-это самое лучшее вложение!
У Азиза прекрасная речь, поставленный голос, а еще
У Азиза прекрасная речь, поставленный голос, а еще
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Отличная и насыщенная экскурсия! Всё, что можно было уместить в рамках одного дня - есть в этой программе (в других турфирмах встречалось большее кол-во мест, что на мой взгляд ухудшает
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