Погрузиться в мир роскоши и увидеть визитные карточки города на групповой экскурсии
Сияющий изумруд в огранке песчаных барханов, Абу-Даби ослепляет своим восточным колоритом, современной архитектурой в стиле hi-tech и богатым культурным наследием. Приглашаем в увлекательную поездку с полным погружением в историю этого удивительного города.
Посетим мечеть шейха Зайда, Лувр, президентский дворец, Emirates Palace и другие впечатляющие места.
Посетим мечеть шейха Зайда, Лувр, президентский дворец, Emirates Palace и другие впечатляющие места.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Фудтрак-парк Last exit, известный своими декорациями в стиле фильма «Безумный Макс». Вы в прямом смысле погрузитесь в постапокалиптическую атмосферу.
- Лувр. Удивит современной архитектурой. На фоне причудливых геометрических форм здания можно сделать эффектные фото. При желании зайдём внутрь музея, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций.
- Храм трёх религий. Считается символом толерантности и терпимости. Получил название в честь пророка Авраама, почитаемого в исламе, иудаизме и христианстве. Архитектурный стиль храма отвечает традициям трёх религий.
- Каср аль-Ватан. Следующая точка нашего маршрута и какая! Президентский дворец поразит красотой своего убранства как внешнего, так и внутреннего.
- «Дворец Эмиратов» (Emirates Palace). Эта гостиница известна на весь мир своей роскошью. Внутри увидите огромный холл и залы, украшенные золотом, сможете сделать впечатляющие фото на фоне богатых интерьеров.
- Мечеть шейха Зайда. Самая большая мечеть Эмиратов станет кульминацией путешествия. Полюбуетесь её 82 куполами, невероятными люстрами с полудрагоценными камнями и персидскими коврами.
Во время поездки поговорим о культуре, истории ОАЭ, ключевых фигурах, быте и обычаях народа, например, почему местные девушки ходят в черной абае. Расскажем, как Абу-Даби идёт по пути толерантности и развития туризма.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дресс-код для посещения мечети, дворца и храма — закрытая длинная одежда для женщин и мужчин
- Трансфер из Дубая входит в стоимость. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату. Подробности — в переписке.
- По запросу экскурсия может быть проведена индивидуально, условия уточняйте также в переписке
Дополнительные расходы
- Билет в Лувр — 65 дирхамов
- Билет в Каср аль-Ватан — 65 дирхамов
- Обед/ужин — от 55 дирхамов
во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 10:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 431 туриста
Здравствуйте, дорогие гости Дубая! Меня зовут Азиз. Я долго путешествовал по Арабским Эмиратам, за это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и историй о городе, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне настоящее удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, увидите визитные карточки города и сделаете лучшие фотографии!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
23 авг 2023
Спасибо большое за организацию,все спланировано четко,также спасибо гиду,все прошло на высшем уровне,буду рекомендовать всем ваши интересные экскурсии)
Ольга
21 авг 2023
Заказала экскурсию в Абу Даби, все прошло просто отлично! У нас была мини группа, Азиз прислушивался к нашим пожеланиям, рассказал много информации про страну, включая интересные факты! Так же он помогал купить билеты в музеи, чтобы мы не стояли в очередях! И, что было совсем неожиданно, привез и раздал женщинам специальную одежду для входа в мечеть! Такую заботу и внимание к туристам оценила вся наша мини группа, мы остались довольны и с удовольствием будем рекомендовать Азиза, как грамотного и внимательного к туристам гида!
Анна
19 авг 2023
Не просто отличная экскурсия, а фантастическая!!! Пунктуальность во всем, ответы на все вопросы, очень дружелюбное отношение!!! Все наши пожелания по маршруту организатор учел, и даже показал больше достопримечательностей по маршруту, чем мы изначально хотели. Сервис отличного уровня, просто восторг. Ездили компанией - остались довольны все. Рекомендуем от души.
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