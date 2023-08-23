Заказала экскурсию в Абу Даби, все прошло просто отлично! У нас была мини группа, Азиз прислушивался к нашим пожеланиям, рассказал много информации про страну, включая интересные факты! Так же он помогал купить билеты в музеи, чтобы мы не стояли в очередях! И, что было совсем неожиданно, привез и раздал женщинам специальную одежду для входа в мечеть! Такую заботу и внимание к туристам оценила вся наша мини группа, мы остались довольны и с удовольствием будем рекомендовать Азиза, как грамотного и внимательного к туристам гида!