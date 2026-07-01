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Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ

Погрузиться в мир роскоши и увидеть визитные карточки города на групповой экскурсии
Сияющий изумруд в огранке песчаных барханов, Абу-Даби ослепляет своим восточным колоритом, современной архитектурой в стиле hi-tech и богатым культурным наследием. Приглашаем в увлекательную поездку с полным погружением в историю этого удивительного города.

Посетим мечеть шейха Зайда, Лувр, президентский дворец, Emirates Palace и другие впечатляющие места.
5
346 отзывов
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ

Описание экскурсии

  • Деревня наследия. В историко-этнографическом комплексе вы посмотрите, как раньше жили люди в Эмиратах, а также мы посетим мини-музей, посмотрим на газель, верблюда и арабского скакуна (часть комплекса закрыта на временную реконструкцию)
  • Набережная Корниш — любимое место для прогулок местных жителей. Здесь вас ждут виды небоскрёбов Абу-Даби, морские просторы и идеальный пляж — это всё мы увидим проездом на машине. А вид на набережную корниш откроется с острова напротив.
  • Фудтрак-парк Last exit, известный своими декорациями в стиле фильма «Безумный Макс». Вы в прямом смысле погрузитесь в постапокалиптическую атмосферу.
  • Лувр. Удивит современной архитектурой. На фоне причудливых геометрических форм здания можно сделать эффектные фото. При желании зайдём внутрь музея, чтобы осмотреть экспозицию с артефактами разных цивилизаций.
  • Каср аль-Ватан. Следующая точка нашего маршрута и какая! Президентский дворец поразит красотой своего убранства как внешнего, так и внутреннего.
  • «Дворец Эмиратов» (Emirates Palace). Эта гостиница известна на весь мир своей роскошью. Внутри увидите огромный холл и залы, украшенные золотом, сможете сделать впечатляющие фото на фоне богатых интерьеров.
  • Мечеть шейха Зайда. Самая большая мечеть Эмиратов станет кульминацией путешествия. Полюбуетесь её 82 куполами, невероятными люстрами с полудрагоценными камнями и персидскими коврами.

Во время поездки поговорим о культуре, истории ОАЭ, ключевых фигурах, быте и обычаях народа, например, почему местные девушки ходят в черной абае. Расскажем, как Абу-Даби идёт по пути толерантности и развития туризма.

Организационные детали

  • Фудтрак-парк Last exit не смогут посетить путешественники из Абу-Даби, так как место находится на границе с Дубаем
  • Для посещения Лувра рекомендуем взять наушники — просмотр сопровождается аудиогидом. Лувр не работает по понедельникам
  • По желанию можно вместо Лувра посетить центр цифрового искусства TeamLab Phenomena
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Имя гида вы узнаете за день до начала
  • Дресс-код для посещения мечети и дворца — закрытая длинная одежда для женщин и брюки для мужчин
  • Трансфер из Дубая и Абу-Даби входит в стоимость. Трансфер из других эмиратов — за дополнительную плату. Экскурсия из Дубая составит 10 часов и начнётся в 10:00. Подробности — в переписке
  • По запросу экскурсия может быть проведена индивидуально, условия уточняйте также в переписке

Дополнительные расходы

  • Билет в Лувр — 70 дирхамов/взрослый, дети до 18 — бесплатно
  • Билет в Каср аль-Ватан — 70 дирхамов/взрослый, 30 дирхамов/детский
  • Обед/ужин — от 30 дирхамов

во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$90
Дети до 12 лет$85
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз
Азиз — ваша команда гидов в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4982 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете. Экскурсии проводим
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в дружеской атмосфере — всегда открыты к общению, готовы ответить на все вопросы и подстроить маршрут под ваши интересы. Особое внимание уделяем деталям — заботимся о вашем комфорте и делаем всё, чтобы у вас остались яркие впечатления о вашем отдыхе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 346 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
лучше поздно, чем никогда)
были на экскурсии в феврале и это было прекрасно! и программа, и гид-водитель, и повезло с группой. было очень красиво, интересно, весело и легко! день пролетел очень быстро, а впечатлений осталось много!
лучше поздно, чем никогда)
лучше поздно, чем никогда)
лучше поздно, чем никогда)
лучше поздно, чем никогда)
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P
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно времени на фотографии и не быструю прогулку. Экскурсия оставила положительные впечатления, все хорошо организовано,
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без задержек. Понравилось, что можно самим решать что ты хочешь больше Лувр или TeamLab, деревня наследия или резиденция. Мы предпочли Лувр нам дали достаточно времени (2 часа), этого хватило на просмотр экспозиции и фотосессию. К сожалению не попали в резиденцию из-за большой очереди, но это был наш выбор, там не стоять и больше времени уделить другому.
Экскурсию однозначно рекомендую, очень много интересной информации и потрясающие локации. Я была в Абу-Даби второй раз и даже знакомые мне места открылись по новому.

Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно+1
Экскурсия очень понравилась, гид Шоха прекрасно все рассказал и подстраивался под интересы группы. Везде было достаточно
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Е
Нам все очень понравилось, особенно сюрпризы Азиза, но о них не расскажу)) чтоб для новых гостей это было приятным подарком! Замечательный добрый и отзывчивый гид, у него с собой есть
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платья для прохода в мечети, не нужно тратиться лишний раз, потому что все мы понимаем - эти вещи будут потом валяться без нужды, а у Азиза они есть в свободном доступе. Нам все понравилось! Особенно выбранное время для посещений разных мест, все очень продумано, чтоб получить максимально красивые фото, чтоб не устать излишне

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Е
Отличная экскурсия, самые ТОПовые локации Абу-Даби. Отличная организация, по желанию покупали билеты онлайн, быстро и без очередей. Экскурсию и организаторов рекомендуем!
Отличная экскурсия, самые ТОПовые локации Абу-Даби. Отличная организация, по желанию покупали билеты онлайн, быстро и без
Отличная экскурсия, самые ТОПовые локации Абу-Даби. Отличная организация, по желанию покупали билеты онлайн, быстро и без
Отличная экскурсия, самые ТОПовые локации Абу-Даби. Отличная организация, по желанию покупали билеты онлайн, быстро и без
Отличная экскурсия, самые ТОПовые локации Абу-Даби. Отличная организация, по желанию покупали билеты онлайн, быстро и без
Отличная экскурсия, самые ТОПовые локации Абу-Даби. Отличная организация, по желанию покупали билеты онлайн, быстро и без
Отличная экскурсия, самые ТОПовые локации Абу-Даби. Отличная организация, по желанию покупали билеты онлайн, быстро и без
Отличная экскурсия, самые ТОПовые локации Абу-Даби. Отличная организация, по желанию покупали билеты онлайн, быстро и без
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Olga
Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что экскурсия в новом городе-это самое лучшее вложение!
У Азиза прекрасная речь, поставленный голос, а еще
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хочется выделить классное чувство юмора, которое придавало лёгкости и дружной атмосферы.
Уже рекомендую друзьям, и вам рекомендую!
Азиз просто клад!
И в следующую мою поездку (в Дубай) я точно приду за экскурсией к Азизу!

Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что
Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что
Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что
Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что
Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что
Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что
Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что
Хочу поблагодарить Азиза за такую увлекательную экскурсию. Столько знаний, столько интересной информации. Еще раз убедилась, что
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Юлия
Отличная и насыщенная экскурсия! Всё, что можно было уместить в рамках одного дня - есть в этой программе (в других турфирмах встречалось большее кол-во мест, что на мой взгляд ухудшает
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качество за счёт меньшего времени, отведенного каждой достопримечательности). Нам везде времени хватило, кроме Лувра. Он был в начале экскурсии и на него отведено 1.5 часа - это практически галопом по всем залам, поэтому этот момент стоит учитывать и при необходимости посещать Лувр дополнительно отдельно. Однако это не претензия к программе экскурсии, а информация для будущих путешественников. Мечеть на закате прекрасна! Большое спасибо гиду Азизу за хорошо поданный материал об истории страны, было очень интересно! Рекомендую!

Отличная и насыщенная экскурсия! Всё, что можно было уместить в рамках одного дня - есть в
Отличная и насыщенная экскурсия! Всё, что можно было уместить в рамках одного дня - есть в
Отличная и насыщенная экскурсия! Всё, что можно было уместить в рамках одного дня - есть в
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