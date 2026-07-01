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без задержек. Понравилось, что можно самим решать что ты хочешь больше Лувр или TeamLab, деревня наследия или резиденция. Мы предпочли Лувр нам дали достаточно времени (2 часа), этого хватило на просмотр экспозиции и фотосессию. К сожалению не попали в резиденцию из-за большой очереди, но это был наш выбор, там не стоять и больше времени уделить другому.

Экскурсию однозначно рекомендую, очень много интересной информации и потрясающие локации. Я была в Абу-Даби второй раз и даже знакомые мне места открылись по новому.