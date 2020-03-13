12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ

Далер
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Далер – представитель гидов
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке.

Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой.

Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места.

Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя.

Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
$250
$200 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Покорить Абу-Даби за один день
Покорить Абу-Даби за один день

Что вас ожидает

Деревня бедуинов и набережная Корниш
Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране. Вы заметите это сразу, как закончится территория Дубая и начнется область Абу-Даби, нетипично зеленая для здешних мест. При въезде я покажу необычный мост, напоминающий барханы. Далее путь будет пролегать по чудесной набережной, которая поразит вас чистотой и ухоженностью. Первую остановку мы сделаем в Херитидж Виллидж — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, ремесленные фигуры животных, бытовые артефакты и многое другое.

Мечеть шейха Зайда и чудеса современной архитектуры
Вы посетите Эмирейтс Пэлис, который в народе называют «Золотой дворец». Это самое дорогое сооружение отельного типа стоимостью более 3-х миллиардов долларов. Далее я покажу падающую башню Кэпитал Гейт и Аль Бахар — здания-близнецы с подвижным фасадом. Кульминацией станет посещение потрясающей воображение Большой мечети шейха Зайда. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чем состояло ее изначальное предназначение. В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии.

Организационные детали

В стоимость не включены входные билеты (посещение по желанию): Феррари-парк — 310 дирхам с человека, Лувр — 55 дирхам с человека.

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле KIA Optima 2018 года
  • Я заберу вас из любого отеля Дубая, Шарджи, Абу-Даби или Рас-Аль-Хаймы
  • Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
  • В некоторые дни экскурсию могу проводить не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Покорить Абу-Даби за один день
Покорить Абу-Даби за один день
Покорить Абу-Даби за один день
Покорить Абу-Даби за один день
Покорить Абу-Даби за один день
Покорить Абу-Даби за один день
Покорить Абу-Даби за один день
Покорить Абу-Даби за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Поездка понравилась. Успели посетить много интересных мест. Индивидуальная экскурсия дает возможность посещать те места, которые интересны именно вам. И время нахождения вы тоже планируете сами.
Спасибо за экскурсию
23 декабря 2019
Компетентный гид. Приятный человек. Смело рекомендую.
10 декабря 2019
Это был действительно индивидуальный подход к организации экскурсии. По нашему пожеланию были внесены изменения в дату и время, по нашему пожеланию построен маршрут. Наш экскурсовод Ботя отвечал на все интересующие нас вопросы, вел себя очень доброжелательно и тактично, а небольшой акцент только добавил "изюминку" в нашем общении. Огромное спасибо за море положительных эмоций!
1 декабря 2019
Отличный гид. Рекомендую. Отдыхала с 19-28 ноября супер , гиду 100. Баллов. Все расскажет и покажет.
24 ноября 2019
Очень интересная экскурсия. Если ты хочешь узнать Абу-Даби за один день - это что, надо. По дороге гид рассказывает историю, отвечает на все интересующие вопросы, а также на выбор отвезет в самые красивые места Абу-Даби. У нас был гид Ботя и мы остались очень довольны:) спасибо
Константин
22 ноября 2019
Как профессиональному экскурсоводу Далеру есть куда расти.Но как профессионал своего дела он достиг вершины!!! Прекрасный человек, готовый прийти на помощь в любых вопросах....Все что обещает-выполняет безукоризненно!!!Я уже рекомендовал его другим отдыхающим.
29 октября 2019
Хочу еще раз высказать благодарность Далеру.
Очень общительный , располагающий к себе, чрезвычайно интересный собеседник и профессионал своего дела. Проживает уже более 10 лет в Дубае, говорит на русском, английском .

Мы заказали экскурсию в Абу-Даби , также Далер нам помог в организации и других экскурсий - все было на отлично !

На каждом из посещаемых нами объектов Далер «вываливал» огромный объем интересной информации и фактов, помог разобраться с местными обычаями и традициями.

Экскурсия в Абу-Даби - очень рекомендую . Далер заехал за нами в отель на комфортом седане Kia Optima , посетили Эмиратс Палас, заехали на бывшую съемочную площадку Голивуда, где снимался фильм «Безумный Макс» и на которой остались все те автомобили, которые были в фильме, проехали по основным местам столицы ОАЕ, заехали в Лувр, ну и конечно же величественная Белая мечеть Шейха Зайда.

Мое пожелание по экскурсии было: увидеть мечеть в дневное и вечернее время - и спасибо Далеру , он нам показал Мечеть во всей её Величии .
Рекомендую экскурсиии в сопровождении опытного Далера.
13 октября 2019
Экскурсия прошла четко, оперативно, слаженно. Гид Далер подстраивается под клиентов, понравилось, что не загружал лишней информацией, а только отвечал на поставленные вопросы. От Абу-Даби и от экскурсии остались только положительные эмоции. Комфортная поездка с хорошим человеком и необходимым именно вам временем на осмотр достопримечательностей. Спасибо.
Yulia
25 сентября 2019
Далер - один из самых приятных экскурсоводов, с которым нам довелось повстречаться. Внимательный, организованный, знающий, легкий в общении. С хорошей дикцией и притяным голосом, что лично для меня является немаловажным фактором. Всё-таки экскурсия долгая по времени. Несмотря на жару и духоту, которая присутствует в Эмиратах в середине сентября, мы хорошо провели время. Спасибо!
10 апреля 2019
Отличная экскурсия, отличный маршрут, все стались довольны! Хочу прокомментировать не очень удачные отзывы об экскурсии в Дубай: ОАЭ это достаточно молодая страна, тем более города. Все, что касается истории, обычаев и традиций, гид рассказал без проблем и пробелов в знании, на очень хорошем уровне. Пожалуйста, пишите объективно, это не Европа с многовековой историей, здесь нет такого объема информации, которую, вероятно кто-либо захочет слушать 6-7 часов. Красивые фото, комфортная поездка и прекрасные эмоции, спасибо Далер Вам за экскурсию.
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