Из Абу-Даби: экскурсия в Дубай на целый день

Откройте для себя невероятный Дубай — город, превратившийся из рыбацкой деревни в роскошный мегаполис. Посетите его знаковые места, включая небоскреб Бурдж-Халифа и крупнейший торговый центр мира.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Знакомство с символами Дубая Начните поездку с фотостопов у знаменитых отелей — легендарного семизвёздочного Бурдж-эль-Араб и острова Пальма с отелем Atlantis. Затем отправляйтесь к грандиозной Большой Мечети Джумейра для ещё одной памятной фотографии. Погружение в шопинг и архитектуру Далее путь ведёт к величайшему небоскрёбу мира — Бурдж-Халифа. Рядом находится Dubai Mall — крупнейший торговый центр планеты, где вы проведёте более двух часов, наслаждаясь магазинами и развлечениями. По окончании экскурсии отправляйтесь обратно в Абу-Даби, проезжая мимо знаменитого Emirates Mall. Общая дорога займёт около 1,5 часа. Важная информация: Что взять с собой:

• Удобную обувь • Солнцезащитные очки • Панаму или шляпу от солнца • Камеру Запрещено:

• Животные • Курение • Багаж или крупные сумки Важно знать заранее:

Время билетов зависит от наличия свободных мест • Ориентировочное время выезда — с 07:00 до 07:15 утра • Рекомендуется одеваться в стиль smart casual (без шорт, джинсов, шлёпанцев и кроссовок) • Места в автобусах не распределяются заранее. Во время остановок возможна пересадка, чтобы все гости смогли насладиться разными видами • Расписание и маршруты могут меняться в период Рамадана и летних месяцев • Запрещено фотографировать военные и некоторые правительственные объекты. В соответствии с местными традициями, перед съёмкой местных жителей, особенно женщин, обязательно запрашивайте разрешение.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Отель Бурдж-эль-Араб
  • Остров Пальма с отелем Atlantis
  • Большая Мечеть Джумейра
  • Небоскрёб Бурдж-Халифа
  • Dubai Mall (Крупнейший торговый центр)
  • Emirates Mall
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Аудиогид
  • Живой гид на английском языке
  • Обед в Dubai Mall
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты в Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб
  • Входной билет в Ski Dubai
  • Трансфер из/в аэропорт не включён
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
Павлик
12 ноя 2024
Очень классная поездка, особенно запомнился гид — он был очень полезным и внимательным.
М
Марина
17 окт 2024
Водитель, мистер Шекспир, был просто отличный и очень профессиональный.
А
Абрагим
12 авг 2024
Поездка понравилась, всё прошло очень хорошо. Наш гид приехал точно вовремя за нами в отель. Мистер Хан очень дружелюбный и подробно рассказал про план тура. Времени хватило, чтобы спокойно осмотреть все места. Спасибо!

Входит в следующие категории Абу-Даби

Похожие экскурсии из Абу-Даби

Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
На автобусе
10 часов
21 отзыв
Групповая
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Начало: Отель в Абу-Даби
29 ноя в 12:30
3 дек в 12:30
$100 за человека
Современный Дубай: экскурсия из Абу-Даби и круиз с ужином по Дубай Марине
На автобусе
8 часов
9 отзывов
Круиз
Современный Дубай: экскурсия и круиз
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и субботу в 12:30
29 ноя в 12:30
3 дек в 12:30
$100 за человека
