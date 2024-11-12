Откройте для себя невероятный Дубай — город, превратившийся из рыбацкой деревни в роскошный мегаполис. Посетите его знаковые места, включая небоскреб Бурдж-Халифа и крупнейший торговый центр мира.
Описание экскурсии
Знакомство с символами Дубая Начните поездку с фотостопов у знаменитых отелей — легендарного семизвёздочного Бурдж-эль-Араб и острова Пальма с отелем Atlantis. Затем отправляйтесь к грандиозной Большой Мечети Джумейра для ещё одной памятной фотографии. Погружение в шопинг и архитектуру Далее путь ведёт к величайшему небоскрёбу мира — Бурдж-Халифа. Рядом находится Dubai Mall — крупнейший торговый центр планеты, где вы проведёте более двух часов, наслаждаясь магазинами и развлечениями. По окончании экскурсии отправляйтесь обратно в Абу-Даби, проезжая мимо знаменитого Emirates Mall. Общая дорога займёт около 1,5 часа. Важная информация: Что взять с собой:
• Удобную обувь • Солнцезащитные очки • Панаму или шляпу от солнца • Камеру Запрещено:
• Животные • Курение • Багаж или крупные сумки Важно знать заранее:
Время билетов зависит от наличия свободных мест • Ориентировочное время выезда — с 07:00 до 07:15 утра • Рекомендуется одеваться в стиль smart casual (без шорт, джинсов, шлёпанцев и кроссовок) • Места в автобусах не распределяются заранее. Во время остановок возможна пересадка, чтобы все гости смогли насладиться разными видами • Расписание и маршруты могут меняться в период Рамадана и летних месяцев • Запрещено фотографировать военные и некоторые правительственные объекты. В соответствии с местными традициями, перед съёмкой местных жителей, особенно женщин, обязательно запрашивайте разрешение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Отель Бурдж-эль-Араб
- Остров Пальма с отелем Atlantis
- Большая Мечеть Джумейра
- Небоскрёб Бурдж-Халифа
- Dubai Mall (Крупнейший торговый центр)
- Emirates Mall
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Аудиогид
- Живой гид на английском языке
- Обед в Dubai Mall
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб
- Входной билет в Ski Dubai
- Трансфер из/в аэропорт не включён
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павлик
12 ноя 2024
Очень классная поездка, особенно запомнился гид — он был очень полезным и внимательным.
М
Марина
17 окт 2024
Водитель, мистер Шекспир, был просто отличный и очень профессиональный.
А
Абрагим
12 авг 2024
Поездка понравилась, всё прошло очень хорошо. Наш гид приехал точно вовремя за нами в отель. Мистер Хан очень дружелюбный и подробно рассказал про план тура. Времени хватило, чтобы спокойно осмотреть все места. Спасибо!
Входит в следующие категории Абу-Даби
