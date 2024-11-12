Знакомство с символами Дубая Начните поездку с фотостопов у знаменитых отелей — легендарного семизвёздочного Бурдж-эль-Араб и острова Пальма с отелем Atlantis. Затем отправляйтесь к грандиозной Большой Мечети Джумейра для ещё одной памятной фотографии. Погружение в шопинг и архитектуру Далее путь ведёт к величайшему небоскрёбу мира — Бурдж-Халифа. Рядом находится Dubai Mall — крупнейший торговый центр планеты, где вы проведёте более двух часов, наслаждаясь магазинами и развлечениями. По окончании экскурсии отправляйтесь обратно в Абу-Даби, проезжая мимо знаменитого Emirates Mall. Общая дорога займёт около 1,5 часа. Важная информация: Что взять с собой:

• Удобную обувь • Солнцезащитные очки • Панаму или шляпу от солнца • Камеру Запрещено:

• Животные • Курение • Багаж или крупные сумки Важно знать заранее:

Время билетов зависит от наличия свободных мест • Ориентировочное время выезда — с 07:00 до 07:15 утра • Рекомендуется одеваться в стиль smart casual (без шорт, джинсов, шлёпанцев и кроссовок) • Места в автобусах не распределяются заранее. Во время остановок возможна пересадка, чтобы все гости смогли насладиться разными видами • Расписание и маршруты могут меняться в период Рамадана и летних месяцев • Запрещено фотографировать военные и некоторые правительственные объекты. В соответствии с местными традициями, перед съёмкой местных жителей, особенно женщин, обязательно запрашивайте разрешение.