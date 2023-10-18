Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби

Обзорная экскурсия

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Ответы на вопросы
Дубай — это жемчужина на Ближнем Востоке, один из самых современных городов в мире.

Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, о которых говорят как о самых впечатляющих.
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Ближайшие даты:
18
окт
21
окт
25
окт
28
окт
1
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ноя
8
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даты

Что вас ожидает:

  • Залив Дубай Марина
  • Отель Burj Al Arab
  • Пальмовый остров The Palm Jumeirah
  • Район Jumeirah
  • The Dubai Mall
  • Самое высокое здания в мире Бурдж-Халифа
  • Шоу поющих фонтанов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Burj Al Arab — известный отель в форме паруса, считаемый самым роскошным и дорогим в мире; искусственный остров The Palm Jumeirah; арабский рынок Souk Madinat Jumeirah; небоскребы района Dubai Marina, где вы сможете совершить круиз на традиционной арабской лодке dhow.
  • Также вас ждет посещение самого большого торгового центра в мире — The Dubai Mall, знаменитых поющих фонтанов, аквариума, а также вы сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире — Burj Khalifa, высота шпиля которого составляет 828 метров.

Важная информация:

  • Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
  • При посещении экскурсии рекомендуется придерживаться стиля «smart casual» с учетом возможных фото остановок.
  • Помимо этого, рекомендуется иметь при себе теплую одежду, так как в салоне автобуса может работать кондиционер.
  • Также рекомендуется иметь с собой наличность для личных расходов.
  • Пожалуйста, обратите внимание, что программа экскурсии может быть подвержена изменениям из-за различных факторов, таких как погода и дорожные условия. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Экскурсия проводится каждую среду и субботу. Время сбора из отеля приблизительно 13.00-14.00. Точное время будет утверждено за сутки до экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Русскоговорящий и лицензированный экскурсовод
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом и питанием
Что не входит
  • Входной билет в аквариум и подводный зоопарк в Дубай Молле или аквариум и подводный зоопарк в Дубай Молле + пингвины.
  • Входной билет на смотровую площадку Burj Khalifa - в рамках экскурсии только 124 этаж, время подъема NON PRIME, 19:00/20:00 время подъема
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится каждую среду и субботу. Время сбора из отеля приблизительно 13.00-14.00. Точное время будет утверждено за сутки до экскурсии.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Время сбора зависит от вашего отеля.
  • После подтверждения это будет уточнено.
  • Пожалуйста, будьте в отеле в указанное время сбора и ожидайте в вашем номере
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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