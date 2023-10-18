Когда: Экскурсия проводится каждую среду и субботу. Время сбора из отеля приблизительно 13.00-14.00. Точное время будет утверждено за сутки до экскурсии.

Экскурсия длится около 8 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала