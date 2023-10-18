Обзорная экскурсия
Дубай — это жемчужина на Ближнем Востоке, один из самых современных городов в мире.
Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, о которых говорят как о самых впечатляющих.
Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, о которых говорят как о самых впечатляющих.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
21
окт
окт
25
окт
окт
28
окт
окт
1
ноя
ноя
4
ноя
ноя
8
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Залив Дубай Марина
- Отель Burj Al Arab
- Пальмовый остров The Palm Jumeirah
- Район Jumeirah
- The Dubai Mall
- Самое высокое здания в мире Бурдж-Халифа
- Шоу поющих фонтанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Burj Al Arab — известный отель в форме паруса, считаемый самым роскошным и дорогим в мире; искусственный остров The Palm Jumeirah; арабский рынок Souk Madinat Jumeirah; небоскребы района Dubai Marina, где вы сможете совершить круиз на традиционной арабской лодке dhow.
- Также вас ждет посещение самого большого торгового центра в мире — The Dubai Mall, знаменитых поющих фонтанов, аквариума, а также вы сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире — Burj Khalifa, высота шпиля которого составляет 828 метров.
Важная информация:
- Cбор только из отелей, если живете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
- Cбор с дальних отелей только за доплату в 15$. (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города. .).
- При посещении экскурсии рекомендуется придерживаться стиля «smart casual» с учетом возможных фото остановок.
- Помимо этого, рекомендуется иметь при себе теплую одежду, так как в салоне автобуса может работать кондиционер.
- Также рекомендуется иметь с собой наличность для личных расходов.
- Пожалуйста, обратите внимание, что программа экскурсии может быть подвержена изменениям из-за различных факторов, таких как погода и дорожные условия. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Экскурсия проводится каждую среду и субботу. Время сбора из отеля приблизительно 13.00-14.00. Точное время будет утверждено за сутки до экскурсии.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Русскоговорящий и лицензированный экскурсовод
- Трансфер
- Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом и питанием
- Что не входит
- Входной билет в аквариум и подводный зоопарк в Дубай Молле или аквариум и подводный зоопарк в Дубай Молле + пингвины.
- Входной билет на смотровую площадку Burj Khalifa - в рамках экскурсии только 124 этаж, время подъема NON PRIME, 19:00/20:00 время подъема
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия проводится каждую среду и субботу. Время сбора из отеля приблизительно 13.00-14.00. Точное время будет утверждено за сутки до экскурсии.Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Время сбора зависит от вашего отеля.
- После подтверждения это будет уточнено.
- Пожалуйста, будьте в отеле в указанное время сбора и ожидайте в вашем номере
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
В отеле проживания туристов
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Феноменальный Дубай из Абу-Даби
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
трансфер из отеля
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Абу-Даби с комфортом
Заберу вас из вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
$275 за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии