Каякинг в мангровых зарослях в Абу-Даби

Вдали от городского шума, в окружении природы, каякинг в мангровых зарослях Абу-Даби подарит незабываемые впечатления и гармонию с окружающим миром
Погружение в мир мангровых зарослей Абу-Даби станет незабываемым приключением для каждого.

Национальный мангровый заповедник, охраняемый Агентством по вопросам окружающей среды Абу-Даби, сосредоточил в себе 75% всех мангровых лесов ОАЭ. Участники экскурсии
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смогут насладиться уникальной природой, пройдя по узким каналам на каяках.

Это место, где можно увидеть разнообразие флоры и фауны, почувствовать себя частью природы и отдохнуть от городской суеты.

Бронируйте экскурсию и отправляйтесь в путешествие по мангровым зарослям Абу-Даби, чтобы открыть для себя красоту и биоразнообразие этого уникального уголка планеты

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальный опыт каякинга
  • 🌿 Природное биоразнообразие
  • 🏞 Спокойствие и гармония
  • 🛶 Узкие каналы мангров
  • 🌅 Красивые пейзажи
Каякинг в мангровых зарослях в Абу-Даби
Каякинг в мангровых зарослях в Абу-Даби
Каякинг в мангровых зарослях в Абу-Даби
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Национальный мангровый заповедник

Описание водной прогулки

Погружение в природу

Вдали от городского шума и суеты, наедине с природой, мы отправимся в национальный мангровый заповедник — настоящую сокровищницу красоты и биоразнообразия. Это уникальное место является домом для 75% всех мангровых лесов ОАЭ и находится под охраной Агентства по вопросам окружающей среды Абу-Даби.

Уникальная экосистема

Здесь вы сможете увидеть разнообразие флоры и фауны, которое удивит даже самых искушенных любителей природы. Манговые леса не только прекрасны, но и играют важную роль в экосистеме региона.

Активный отдых на каяках

Мы приглашаем вас пройти по узким каналам, окруженным мангровыми деревьями, на каяках. Это увлекательное занятие позволит вам насладиться полным единением с природой и ощутить гармонию окружающего мира.

Преимущества посещения заповедника

  • Уникальная возможность увидеть редкие виды растений и животных.
  • Активный отдых на свежем воздухе.
  • Углубленное понимание экосистемы мангровых лесов.

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту мангрового заповедника!

Каждый день

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Билет 12+$115
Дети до 11 лет$100

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отелей Абу-Даби
  • Услуги инструктора
  • Каяки, вёсла, спасательные жилеты
Что не входит в цену
  • Приобрести сувениры
  • Заказать индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Форма одежды пляжная, удобная
  • При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас
  • Поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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