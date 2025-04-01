Национальный мангровый заповедник, охраняемый Агентством по вопросам окружающей среды Абу-Даби, сосредоточил в себе 75% всех мангровых лесов ОАЭ. Участники экскурсии
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальный опыт каякинга
- 🌿 Природное биоразнообразие
- 🏞 Спокойствие и гармония
- 🛶 Узкие каналы мангров
- 🌅 Красивые пейзажи
Что можно увидеть
- Национальный мангровый заповедник
Описание водной прогулки
Погружение в природу
Вдали от городского шума и суеты, наедине с природой, мы отправимся в национальный мангровый заповедник — настоящую сокровищницу красоты и биоразнообразия. Это уникальное место является домом для 75% всех мангровых лесов ОАЭ и находится под охраной Агентства по вопросам окружающей среды Абу-Даби.
Уникальная экосистема
Здесь вы сможете увидеть разнообразие флоры и фауны, которое удивит даже самых искушенных любителей природы. Манговые леса не только прекрасны, но и играют важную роль в экосистеме региона.
Активный отдых на каяках
Мы приглашаем вас пройти по узким каналам, окруженным мангровыми деревьями, на каяках. Это увлекательное занятие позволит вам насладиться полным единением с природой и ощутить гармонию окружающего мира.
Преимущества посещения заповедника
- Уникальная возможность увидеть редкие виды растений и животных.
- Активный отдых на свежем воздухе.
- Углубленное понимание экосистемы мангровых лесов.
Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту мангрового заповедника!
Каждый день
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет 12+
|$115
|Дети до 11 лет
|$100
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отелей Абу-Даби
- Услуги инструктора
- Каяки, вёсла, спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Приобрести сувениры
- Заказать индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Форма одежды пляжная, удобная
- При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас
- Поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена