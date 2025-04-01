Погружение в мир мангровых зарослей Абу-Даби станет незабываемым приключением для каждого.Национальный мангровый заповедник, охраняемый Агентством по вопросам окружающей среды Абу-Даби, сосредоточил в себе 75% всех мангровых лесов ОАЭ. Участники экскурсии

смогут насладиться уникальной природой, пройдя по узким каналам на каяках. Это место, где можно увидеть разнообразие флоры и фауны, почувствовать себя частью природы и отдохнуть от городской суеты. Бронируйте экскурсию и отправляйтесь в путешествие по мангровым зарослям Абу-Даби, чтобы открыть для себя красоту и биоразнообразие этого уникального уголка планеты

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Описание водной прогулки

Погружение в природу

Вдали от городского шума и суеты, наедине с природой, мы отправимся в национальный мангровый заповедник — настоящую сокровищницу красоты и биоразнообразия. Это уникальное место является домом для 75% всех мангровых лесов ОАЭ и находится под охраной Агентства по вопросам окружающей среды Абу-Даби.

Уникальная экосистема

Здесь вы сможете увидеть разнообразие флоры и фауны, которое удивит даже самых искушенных любителей природы. Манговые леса не только прекрасны, но и играют важную роль в экосистеме региона.

Активный отдых на каяках

Мы приглашаем вас пройти по узким каналам, окруженным мангровыми деревьями, на каяках. Это увлекательное занятие позволит вам насладиться полным единением с природой и ощутить гармонию окружающего мира.

Преимущества посещения заповедника

Уникальная возможность увидеть редкие виды растений и животных.

Активный отдых на свежем воздухе.

Углубленное понимание экосистемы мангровых лесов.

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту мангрового заповедника!