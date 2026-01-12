Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, является настоящим урбанистическим оазисом, где современность сочетается с традициями. Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с истинной красотой и величием города.Посещение величественной Мечети Шейха

Зайда аль-Нахьяна станет началом вашего путешествия, где вы сможете насладиться ее ослепительной красотой и архитектурным мастерством. Затем экскурсия приведет вас в филиал знаменитого музея Лувр, где искусство разных эпох и культур предстанет перед вами во всем своем многообразии. В Каср аль-Ватан, резиденции президента эмиратов, вы узнаете, как живут настоящие шейхи и прикоснетесь к местным традициям гостеприимства. Отель Эмирейтс Палас покажет вам, что такое настоящая роскошь, а посещение Деревни Бедуинов позволит заглянуть в прошлое и узнать о жизни местных жителей до эры нефти. Завершится ваше путешествие на набережной Корниш в зоне Аль-Бахар, где море, песок и мангровые рощи создадут идеальную атмосферу для отдыха после насыщенного дня. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Абу-Даби, открывая его красоту и гостеприимство

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

1️⃣ Мечеть Шейха Зайда аль-Нахьяна. Эта белая мечеть поразит вас своим масштабом, восточным изыском и ослепительной красотой.

2️⃣ Лувр (Abu Dhabi Louvre Museum). Не были в Париже? Не проблема! В Абу-Даби у вас будет возможность побывать в филиале одного из символов Франции — музея Лувр. Вы оцените архитектуру его здания и увидите артефакты разных эпох, культур, цивилизаций.

3️⃣ Каср аль-Ватан. Всегда было интересно, как живут настоящие шейхи? Самое время заглянуть в резиденцию президента эмиратов. Вы убедитесь, что роскоши для шейха много не бывает, прикоснётесь к местным традициям гостеприимства, узнаете секреты этого дворца.

4️⃣ Отель Эмирейтс Палас. Много-много золота, эстетика роскоши, само воплощение дворца из сказки «1001 ночь». Необязательно бронировать номер, чтобы увидеть великолепие интерьеров.

5️⃣ Деревня Бедуинов. Хотите узнать, как местные люди жили здесь до всего этого богатства? Чем занимались, до того как пересели с верблюдов на роллс-ройсы? Деревня-музей перенесёт вас на десятки лет назад. Вы рассмотрите дома ремесленников, шатры бедуинов, разную утварь — то, что составляло быт коренного населения.

6️⃣ Аль-Бахар. Отправимся на набережную Корниш, где в зоне Аль-Бахар вас встретят море, песок, мангровые рощи. Услада для глаз после насыщенного дня по достопримечательностям.

Если останутся силы и время, то можем включить в программу:

Ferrari World — тематический парк аттракционов

Warner Brothers — еще один тематический парк развлечений

Yas Waterpark — аквапарк

Организационные детали

Оплатить остаток стоимости на месте можно в долларах или дирхамах

Я заберу вас из удобного вам места в Абу-Даби и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная, минимум $50 — пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста.

Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens. Если вас больше 4 человек, предусмотрена доплата, условия уточняйте в переписке.

По запросу вы можете заказать экскурсию на внедорожнике бизнес-класса Audi Q7: $75 за 4 человека, если вас больше — условия уточняйте в переписке

Обратите внимание: Лувр не работает по понедельникам

Экскурсию для вас проведу я или мой друг русскоязычный гид

Дополнительные расходы (по желанию)