Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, является настоящим урбанистическим оазисом, где современность сочетается с традициями. Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с истинной красотой и величием города.
1️⃣ Мечеть Шейха Зайда аль-Нахьяна. Эта белая мечеть поразит вас своим масштабом, восточным изыском и ослепительной красотой.
2️⃣ Лувр (Abu Dhabi Louvre Museum). Не были в Париже? Не проблема! В Абу-Даби у вас будет возможность побывать в филиале одного из символов Франции — музея Лувр. Вы оцените архитектуру его здания и увидите артефакты разных эпох, культур, цивилизаций.
3️⃣ Каср аль-Ватан. Всегда было интересно, как живут настоящие шейхи? Самое время заглянуть в резиденцию президента эмиратов. Вы убедитесь, что роскоши для шейха много не бывает, прикоснётесь к местным традициям гостеприимства, узнаете секреты этого дворца.
4️⃣ Отель Эмирейтс Палас. Много-много золота, эстетика роскоши, само воплощение дворца из сказки «1001 ночь». Необязательно бронировать номер, чтобы увидеть великолепие интерьеров.
5️⃣ Деревня Бедуинов. Хотите узнать, как местные люди жили здесь до всего этого богатства? Чем занимались, до того как пересели с верблюдов на роллс-ройсы? Деревня-музей перенесёт вас на десятки лет назад. Вы рассмотрите дома ремесленников, шатры бедуинов, разную утварь — то, что составляло быт коренного населения.
6️⃣ Аль-Бахар. Отправимся на набережную Корниш, где в зоне Аль-Бахар вас встретят море, песок, мангровые рощи. Услада для глаз после насыщенного дня по достопримечательностям.
Если останутся силы и время, то можем включить в программу:
Ferrari World — тематический парк аттракционов
Warner Brothers — еще один тематический парк развлечений
Yas Waterpark — аквапарк
Организационные детали
Оплатить остаток стоимости на месте можно в долларах или дирхамах
Я заберу вас из удобного вам места в Абу-Даби и по окончании отвезу обратно. Если вам нужен трансфер из другого города, то доплата договорная, минимум $50 — пришлите вашу локацию заранее, пожалуйста.
Экскурсия проходит на комфортабельном шестиместном авто Kia Carens. Если вас больше 4 человек, предусмотрена доплата, условия уточняйте в переписке.
По запросу вы можете заказать экскурсию на внедорожнике бизнес-класса Audi Q7: $75 за 4 человека, если вас больше — условия уточняйте в переписке
Обратите внимание: Лувр не работает по понедельникам
Экскурсию для вас проведу я или мой друг русскоязычный гид
Дополнительные расходы (по желанию)
Лувр: взрослые — $20, дети до 18 лет — бесплатно
Резиденция шейха — $20
Обед в кафе/ресторане (не включено)
Парки развлечений
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля или из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амиран — ваша команда гидов в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1815 туристов
Жизнь в ОАЭ подарила колоссальный опыт и знания как о туристических местах, так и о секретных уголках, где любят проводить время местные. Вместе с другом и напарником показываем то, что читать дальшеуменьшить
интересно именно вам. Просторная машина делает путешествие максимально комфортным, а хорошее знание местности, обычаев и традиций наполняет поездку смыслом.
Немного обо мне: люблю путешествовать, читать книги, играю на пианино и гитаре, пишу картины. Недавно проехал 3 500 км на велосипеде из Дубая до Самарканда (через Иран и Туркменистан). Говорю на русском, английском и персидском (фарси).
Работа с путешественниками — моё любимое хобби. По основной профессии много езжу в командировки, в основном на Кавказ, в Африку, Иран и Турцию.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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–
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2
3
1
–
Руслан
Амиран прекрасный гид! Очень рекомендуем его, много знает и хорошо ориентируется в случае если есть желание маршрут скорректировать. Спасибо огромное!
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М
Марина
Хочу выразить свою благодарность за чудесно проведенную экскурсию! Экскурсию для нас проводил Тимур:) Очень приятный молодой человек. Забрали нас на хорошем автомобиле. Несмотря на наше опоздание, мы доехали до первой точки читать дальшеуменьшить
очень рано, что было огромным плюсом. Это в дальнейшем очень хорошо сказалось на том, что все экскурсионные места мы наблюдали без толп других туристов! А это очень важно и приятно. Маршрут мы не стали никак корректировать, нас устраивал изначальный. Так же думаю, что составленный заранее маршрут, тоже хорошо сказался на отсутствии толп людей. Все билеты нам приобретал Тимур, что очень хорошо экономило время на их покупку. Платные экскурсии он с нами не посещал, но это было и не нужно. По дороге от точки до точки, мы вели с ним приятную беседу, в которой он рассказывал о жизни в Эмиратах, о достопримечательностях и особенностях культуры. Это было очень интересно слушать. В середине экскурсии он отвел нас в хорошее место для обеда, где было приятно находиться и отобедать. Так же он порекомендовал нам еще замечательные экскурсии, одной из которых мы с радостью воспользовались и были не менее довольны:) Одно только грустно, что у нас было слишком мало дней в этой замечательной стране на её изучение. Очень надеюсь еще вернуться туда и обязательно сходить еще на экскурсии в компании этих замечательных людей:) А пока рекомендую их услуги своему тур оператору, что бы она знала к кому действительно стоит направить туристов:) Еще раз спасибо за чудесный экскурсионный день:)
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У
Ульяна
Пришли в Абу-Даби на круизном лайнере, решили заказать индивидуальную экскурсию на компанию их 4-х человек, и вообще не ошиблись выбором! Нам попался гид Амин, и наше путешествие превратилось в классную поездку читать дальшеуменьшить
по городу с другом) Амин прекрасно осведомлен об истории города и в целом Эмиратов, ответил на все наши вопросы, отвез ровно по тому маршруту, который мы запланировали. Время у нас было ограничено, поэтому программу мы немного скорректировали под себя Ездили на удобном седане 👍🏻 Отдельное спасибо за помощь в покупке онлайн-билетов, в очереди не стояли вообще нигде Нам не была интересна заунывная сточасовая экскурсия с неандертальским гидом и мертвым микрофоном в старом автобусе, поэтому если вы ищете именно этого - вам точно не сюда.) На обратном пути к лайнеру заехали на рынок фиников, набрали вкусностей, а Амир помог нам даже поторговаться)
Благодарим за невероятно интересный день в Абу-Даби! 100% будем рекомендовать друзьям
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Юлия
Амиран потрясающий экскурсовод, может на любую тему поддержать разговор, невероятно интересно погрузил в историю и культуру края. Подстроил маршрут под наши желания, отвечал на сообщения всегда быстро, четко, приехал вовремя. Очень приятный, тактичный, с глубокими знаниями, с хорошим чувством юмора! Я очень долго вспоминала эту экскурсию и рассказывала друзьям и знакомым истории про Абу-Даби. Рекомендую на 1000%
+2
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия! Амиран прекрасный гид, узнали много интересной информации, погрузились в культуру изнутри. Локации на экскурсии отдельная тема - мечеть потрясающей красоты, деревня бедуинов позволила погрузиться в прошлое ОАЭ, читать дальшеуменьшить
а Лувр поразил архитектурой и представленными шедеврами. Отдельное спасибо Амирану за локации для фото, профессиональную съемку и то, что отвез на местный рынок с широким выбором фиников:) P.S. Гид очень пунктуален, всегда приезжал вовремя и соблюдал договоренности.
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Veronika
Хотелось бы выразить благодарность команде за проведенную экскурсию! Нашим гидом был Тимур, на все вопросы отвечал, рассказывал все по существу и даже больше) Угостил детей печеньем) Фотографировал нас) Спасибо большое! Машина была удобной и вместила нашу семью из 5ти человек. Буду обязательно рекомендовать вас своим друзьям! Удачи и до новых встреч!
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