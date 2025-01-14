Водная прогулка
Абу-Даби: на скоростном катере с гидом вокруг острова Яс (на английском)
Начало: FJ22+M6Q Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:30
$149.49 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Каякинг в мангровых зарослях в Абу-Даби
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
$115 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальный Абу-Даби: неподвластная времени красота
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив резиденцию правителя и Мечеть шейха Зайда. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь видами столицы
Начало: По согласованию
Расписание: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$224
$280 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл14 января 2025Это было удивительно и захватывающе! Наш гид Ирфан очень добрый и всегда заботился о том, чтобы нам было комфортно и интересно. Отличный опыт!
- ФФомин15 ноября 2024Это был действительно классный опыт — самостоятельно управлять скоростным катером среди живописных пейзажей залива Яс. Наш гид Фархан был великолепен,
- ММона25 сентября 2024Этот день был просто потрясающим, Ирфан — замечательный гид. Его чёткие объяснения и дружелюбный подход помогли нам чувствовать себя в
