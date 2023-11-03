1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Абу-Даби: встреча с морскими гигантами
Отправляйтесь в путешествие по волнам Персидского залива на поиски барракуды и тунца. Эмоции и впечатления гарантированы
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Вместе с опытным экипажем вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского залива»
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
от $600 за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Абу-Даби: Путешествие с ветерком роскоши
Представьте себя на борту роскошной яхты, плывущей по лазурным водам Абу-Даби. Это не просто экскурсия, это погружение в мир изысканности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Круиз может быть перенесен в случае неблагоприятной погоды»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$800 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Впечатляющая морская прогулка на катере по водам Абу-Даби
Погрузитесь в мир красоты и роскоши Абу-Даби, наслаждаясь прогулкой на скоростном катере по Персидскому заливу
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена»
Расписание: Круиз в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за человека
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на катере в Абу-Даби: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу роскоши и красоты, путешествуя на скоростной лодке по берегам Абу-Даби. Вас ждут незабываемые виды и комфорт на каждом этапе экскурсии
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Круиз будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена»
Расписание: Круиз в любое время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Каякинг в мангровых зарослях в Абу-Даби - групповые экскурсии
Вдали от городского шума, в окружении природы, каякинг в мангровых зарослях Абу-Даби подарит незабываемые впечатления и гармонию с окружающим миром
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир3 ноября 2023Правильный кэп. Мастер. Хорошая лодка. Снасти - дрянь. В общем довольны, что ожидали то и получили.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Водные развлечения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 95 до 800. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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