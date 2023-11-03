Индивидуальная

4 часа 1 отзыв

Глубоководная рыбалка в Абу-Даби: встреча с морскими гигантами Отправляйтесь в путешествие по волнам Персидского залива на поиски барракуды и тунца. Эмоции и впечатления гарантированы Начало: Любой отель в Абу-Даби «Вместе с опытным экипажем вы отправитесь на комфортабельном катере по водам Персидского залива»

Расписание: Каждый день утром или после обеда