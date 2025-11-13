Покорите арабскую пустыню! Вас ждет захватывающее приключение — поездка по песчаным дюнам на багги.
Опытные инструкторы обучат вас необходимым основам, а бесплатный трансфер доставит до места встречи прямо из отеля.
Описание экскурсииНа багги по песчаным дюнам Любителям настоящих приключений в Аравийской пустыне предлагаем освоить новый маршрут – отправиться в пустыню Абу-Даби и познакомиться с невероятным драйвом покорения высоких песчаных дюн. Местные арабы полюбили катание на облегченных спортивных автомобилях-багги с усиленной рамой и каркасом безопасности, поэтому и рекомендуют всем гостям Эмиратов испытать истинный восторг от катания наперегонки с ветром пустыни по крутым барханам. Пройдя обучающий экспресс-курс вождения, можно отправиться получать незабываемые впечатления в компании единомышленников по экстремальному драйву пустынного ралли. Важная информация: Полная предварительная оплата необходима по нескольким важным причинам, связанным с организацией тура и обеспечением безопасности: 1. Гарантия бронирования Экскурсия на багги требует предварительной подготовки: бронирования транспортных средств, инструктора, экипировки и сопутствующих услуг. Полная оплата позволяет зафиксировать место для каждого участника, исключая вероятность отмены из-за нехватки ресурсов. 2. Логистика и подготовка техники Каждый тур требует технического обслуживания багги, заправки топливом, проверки исправности механизмов и подготовки маршрута. Это невозможно без финансовых гарантий со стороны участников. 3. Безопасность и страхование Катание по дюнам – это экстремальное развлечение, поэтому важную роль играет страховка и экипировка. Оплата заранее позволяет организаторам обеспечить все необходимые меры безопасности, включая шлемы, ремни, защитные каркасы и медицинское сопровождение. 4. Избежание отказов в последний момент Внезапный отказ от поездки может привести к убыткам, поскольку организаторы уже вложились в аренду транспорта, зарплату инструкторам и подготовку маршрута. Полная предоплата снижает риск таких ситуаций и позволяет поддерживать стабильные цены для всех участников. 5. Экономия времени в день поездки Когда оплата уже внесена, участникам не нужно тратить время на расчеты и оформление в день экскурсии – можно сразу приступить к приключению! Таким образом, предварительная полная оплата – это гарантия организованности, безопасности и комфортного отдыха без неожиданных сложностей.
- Одежда и обувь — удобная, спортивная.
- Время «чистого» катания — 1 час.
- С собой возьмите оригинал загранпаспорта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер
- 1 час катания на двухместном багги
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Абу-Даби
Завершение: Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абу-Даби
