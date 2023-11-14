Мы отправимся в увлекательное приключение по пустыне, полное драйва и ярких эмоций. На комфортабельном внедорожнике вы пересечете песчаные барханы. Почувствуете себя в роли кочевника-бедуина, прокатившись на верблюде. Увидите искусные танцы, примерите национальные костюмы и завершите день вкусным ужином.

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Описание

Приключение в пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит, отправившись в сафари по пустыне. Испытайте себя в пустынных «американских горках», преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, вы сделаете невероятной красоты фотографии. После вы отправитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, попробовав катания на верблюдах. В программе вечера вас ждут ужин, танец живота, танец танура и арабская музыка.