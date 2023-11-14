Мы отправимся в увлекательное приключение по пустыне, полное драйва и ярких эмоций. На комфортабельном внедорожнике вы пересечете песчаные барханы. Почувствуете себя в роли кочевника-бедуина, прокатившись на верблюде. Увидите искусные танцы, примерите национальные костюмы и завершите день вкусным ужином.
Ближайшие даты:
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приключение в пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит, отправившись в сафари по пустыне. Испытайте себя в пустынных «американских горках», преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, вы сделаете невероятной красоты фотографии. После вы отправитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, попробовав катания на верблюдах. В программе вечера вас ждут ужин, танец живота, танец танура и арабская музыка.
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на джипах по песчаным барханам
- Фотостоп в пустыне
- В пустынном лагере – ужин (шведский стол)
- Шоу – танура, танец живота
- Краткое катание на верблюдах
- Рисунок хной
- Катание на сенд-борде
- Переодевание в традиционную одежду
- Кальян
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. за рулем водитель (англоговорящий)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Абу-Даби
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Абу-Даби
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра
15 ноя
16 ноя
17 ноя
$53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Узнать, как выглядел город до нефтяного бума, побывать во дворцах и попробовать роскошь на вкус
у вашего отеля
16 ноя
18 ноя
19 ноя
20 ноя
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
В отеле проживания туристов
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
$400 за всё до 4 чел.