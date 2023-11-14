Пустынное сафари в Абу-Даби

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Ответы на вопросы
Мы отправимся в увлекательное приключение по пустыне, полное драйва и ярких эмоций. На комфортабельном внедорожнике вы пересечете песчаные барханы. Почувствуете себя в роли кочевника-бедуина, прокатившись на верблюде. Увидите искусные танцы, примерите национальные костюмы и завершите день вкусным ужином.
Пустынное сафари в Абу-Даби
Пустынное сафари в Абу-Даби
Пустынное сафари в Абу-Даби
Пустынное сафари в Абу-Даби
Пустынное сафари в Абу-Даби
Пустынное сафари в Абу-Даби
Пустынное сафари в Абу-Даби
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приключение в пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит, отправившись в сафари по пустыне. Испытайте себя в пустынных «американских горках», преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, вы сделаете невероятной красоты фотографии. После вы отправитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, попробовав катания на верблюдах. В программе вечера вас ждут ужин, танец живота, танец танура и арабская музыка.

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на джипах по песчаным барханам
  • Фотостоп в пустыне
  • В пустынном лагере – ужин (шведский стол)
  • Шоу – танура, танец живота
  • Краткое катание на верблюдах
  • Рисунок хной
  • Катание на сенд-борде
  • Переодевание в традиционную одежду
  • Кальян
Что не входит
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Любой отель в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида. за рулем водитель (англоговорящий)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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