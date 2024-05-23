Сафари и дикая природа в Абу-Даби

Найдено 6 экскурсий в категории «Сафари» в Абу-Даби на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утреннее сафари в Абу-Даби
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Утреннее сафари в Абу-Даби: встреча с пустыней на заре
Начните свой день с приключения: мчите по песчаным дюнам на мощном внедорожнике и исследуйте красоты пустыни на верблюде
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Мы устроим вам настоящее сафари по пустыне»
Расписание: Каждый день
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$330 за всё до 6 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Пустынное сафари в Абу-Даби: приключение жизни, которое нельзя пропустить
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего арабского приключения с драйвом по песчаным барханам и культурным вечером
Начало: Отель в Абу-Даби
«Приключение в пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит, отправившись в сафари по пустыне»
Расписание: Каждый день, выезд ориентировочно 15:00-15:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$75 за человека
Пустынное сафари в Абу-Даби
Групповая
5 часов
2 отзыва
Пустынное сафари в Абу-Даби: захватывающее приключение с ужином и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с экскурсией пустынного сафари в Абу-Даби. Насладитесь катанием по дюнам, ужином и живым шоу
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$75 за человека
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Вечернее сафари с индивидуальным ужином в Абу-Даби
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.
Индивидуальное сафари в Абу-Даби
Мини-группа
2 часа
Незабываемое сафари в Абу-Даби: катание на верблюдах и ужин
Погрузитесь в мир арабской культуры на индивидуальном сафари в Абу-Даби. Вас ждут барханы, верблюды и вечерняя шоу-программа
Начало: Отель в Абу-Даби
«Один день в арабской пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит на экскурсии пустынное сафари»
Расписание: Каждый день
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elizaveta
    23 мая 2024
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Cool
  • A
    Anatoly
    15 мая 2024
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Как говорится, экскурсия «на все деньги». Всё заявленное в программе соответствует действительности. Получили впечатлений целые карманы и даже кое-что вывалилось:)
  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Шикарная экскурсия! Рекомендую)
  • С
    Сергей
    5 апреля 2024
    Утреннее сафари в Абу-Даби
    Хотя злодей водитель и опоздал на 45 минут, экскурсия понравилась.
  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2022
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Прекрасное мероприятие! Водитель забрал от гостиницы, покатались в пустыне, покушали, посмотрели программу, сделали тату хной, сделали кучу крутых фоток! Я в восторге!
    Прекрасное мероприятие! Водитель забрал от гостиницы, покатались в пустыне, покушали, посмотрели программу, сделали тату хной, сделали
  • М
    Михаил
    15 декабря 2017
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Экскурсия получилась долгая и разнообразная: часа полтора ехали на место, потом катание на джипах по барханам, верблюжья ферма и этнодеревня
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    с едой, напитками и небольшим концертом. Контингент экскурсантов был интернациональный: от Непала до США. Все понравилось. Из минусов: на сайте нет подробной программы экскурсии, а это было бы удобно.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Сафари»

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  1. Утреннее сафари в Абу-Даби
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  4. Пустынное сафари с премиум кемпингом
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Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Сафари" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 850. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Цены на сафари в Абу-Даби, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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