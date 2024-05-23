1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Абу-Даби: встреча с пустыней на заре
Начните свой день с приключения: мчите по песчаным дюнам на мощном внедорожнике и исследуйте красоты пустыни на верблюде
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Мы устроим вам настоящее сафари по пустыне»
Расписание: Каждый день
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$330 за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Пустынное сафари в Абу-Даби: приключение жизни, которое нельзя пропустить
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего арабского приключения с драйвом по песчаным барханам и культурным вечером
Начало: Отель в Абу-Даби
«Приключение в пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит, отправившись в сафари по пустыне»
Расписание: Каждый день, выезд ориентировочно 15:00-15:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$75 за человека
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Абу-Даби: захватывающее приключение с ужином и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с экскурсией пустынного сафари в Абу-Даби. Насладитесь катанием по дюнам, ужином и живым шоу
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$75 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Незабываемое сафари в Абу-Даби: катание на верблюдах и ужин
Погрузитесь в мир арабской культуры на индивидуальном сафари в Абу-Даби. Вас ждут барханы, верблюды и вечерняя шоу-программа
Начало: Отель в Абу-Даби
«Один день в арабской пустыне Предлагаем вам прочувствовать арабский колорит на экскурсии пустынное сафари»
Расписание: Каждый день
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElizaveta23 мая 2024Cool
- AAnatoly15 мая 2024Как говорится, экскурсия «на все деньги». Всё заявленное в программе соответствует действительности. Получили впечатлений целые карманы и даже кое-что вывалилось:)
- ААлександра2 мая 2024Шикарная экскурсия! Рекомендую)
- ССергей5 апреля 2024Хотя злодей водитель и опоздал на 45 минут, экскурсия понравилась.
- ЕЕкатерина15 ноября 2022Прекрасное мероприятие! Водитель забрал от гостиницы, покатались в пустыне, покушали, посмотрели программу, сделали тату хной, сделали кучу крутых фоток! Я в восторге!
- ММихаил15 декабря 2017Экскурсия получилась долгая и разнообразная: часа полтора ехали на место, потом катание на джипах по барханам, верблюжья ферма и этнодеревня
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Сафари" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 850. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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