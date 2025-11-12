Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше планеты. Абу-Даби предстанет перед вами во всей своей многоликости — от традиций до футуризма.



Я буду рядом — как ваш внимательный и увлечённый гид, чтобы объяснить, показать, поделиться историями и сделать эту загадочную страну ближе и понятнее. Погрузитесь в яркий колорит Востока: прогуляйтесь по аутентичному финиковому рынку, ощутите величие исламской культуры в грандиозной мечети шейха Зайда, откройте двери в мир роскоши, посетив один из самых дорогих отелей

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком

Описание экскурсии Приглашаю вас на насыщенную экскурсию по Абу-Даби — столице Объединённых Арабских Эмиратов, где восточная традиция встречается с футуристичным размахом. Мы начнём с прогулки по аутентичному финиковому рынку, где витает аромат специй и сухофруктов. Затем отправимся к визитной карточке города — величественной мечети шейха Зайда, одной из самых красивых в мире. Белоснежный мрамор, резные колонны, ковры ручной работы и атмосфера благоговейной тишины. Мы также проедем по ультрасовременным районам столицы, чтобы увидеть другую сторону Абу-Даби — небоскрёбы, искусственные острова и амбициозные архитектурные проекты. Одним из ярких акцентов станет остановка у одного из самых дорогих отелей планеты, поражающего роскошью и масштабом. Я расскажу, как Абу-Даби сумел сохранить идентичность на фоне стремительного развития, что символизируют элементы арабской архитектуры и почему даже базары здесь особенные. На протяжении всей экскурсии я буду рядом — чтобы делиться фактами, историями, культурными нюансами и отвечать на любые вопросы. Эта поездка позволит вам прочувствовать дух Эмиратов и взглянуть на арабский Восток не как на декорации, а как на живую, многогранную культуру. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды Если экскурсия начинается в Дубае, трансфер включён в стоимость

