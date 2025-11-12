Погрузитесь в яркий колорит Востока: прогуляйтесь по аутентичному финиковому рынку, ощутите величие исламской культуры в грандиозной мечети шейха Зайда, откройте двери в мир роскоши, посетив один из самых дорогих отелей
Описание экскурсииПриглашаю вас на насыщенную экскурсию по Абу-Даби — столице Объединённых Арабских Эмиратов, где восточная традиция встречается с футуристичным размахом. Мы начнём с прогулки по аутентичному финиковому рынку, где витает аромат специй и сухофруктов. Затем отправимся к визитной карточке города — величественной мечети шейха Зайда, одной из самых красивых в мире. Белоснежный мрамор, резные колонны, ковры ручной работы и атмосфера благоговейной тишины. Мы также проедем по ультрасовременным районам столицы, чтобы увидеть другую сторону Абу-Даби — небоскрёбы, искусственные острова и амбициозные архитектурные проекты. Одним из ярких акцентов станет остановка у одного из самых дорогих отелей планеты, поражающего роскошью и масштабом. Я расскажу, как Абу-Даби сумел сохранить идентичность на фоне стремительного развития, что символизируют элементы арабской архитектуры и почему даже базары здесь особенные. На протяжении всей экскурсии я буду рядом — чтобы делиться фактами, историями, культурными нюансами и отвечать на любые вопросы. Эта поездка позволит вам прочувствовать дух Эмиратов и взглянуть на арабский Восток не как на декорации, а как на живую, многогранную культуру. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды Если экскурсия начинается в Дубае, трансфер включён в стоимость
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Если экскурсия начинается в Дубае, трансфер включён в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
Похожие экскурсии из Абу-Даби
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОдин день в восточной сказке
Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$270
$317 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
14 ноя в 13:00
18 ноя в 13:00
$85 за человека