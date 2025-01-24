Бурдж-Халифа: 124-й этаж на рассвете + завтрак

Насладитесь ярким восходом пустыни на вершине Бурджа, а затем возьмите завтрак на Земле

4.3
65 отзывов
В группе
Бурдж-Халифа: 124-й этаж на рассвете + завтрак
Бурдж-Халифа: 124-й этаж на рассвете + завтрак
Бурдж-Халифа: 124-й этаж на рассвете + завтрак
Бурдж-Халифа: 124-й этаж на рассвете + завтрак
Бурдж-Халифа: 124-й этаж на рассвете + завтрак
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поднимитесь на вершину небоскреба Бурдж-Халифа - самого высокого небоскреба в мире - и полюбуйтесь волшебным восходом солнца со 124 этажа! На обратном пути вы можете выпить выпечку и выпить горячий напиток в кафе. Это Дубай обязательно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ на этаж 124
  • Кофе и выпечка в кафе The Café
Что не входит
  • Поступление на другие уровни
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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