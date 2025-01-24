Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поднимитесь на вершину небоскреба Бурдж-Халифа - самого высокого небоскреба в мире - и полюбуйтесь волшебным восходом солнца со 124 этажа! На обратном пути вы можете выпить выпечку и выпить горячий напиток в кафе. Это Дубай обязательно.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ на этаж 124
Кофе и выпечка в кафе The Café
Что не входит
Поступление на другие уровни
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.