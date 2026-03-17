Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

На одном из самых быстрых в мире лифтов вы подниметесь на панорамные площадки башни «Бурдж-Халифа». Величественный мегаполис отсюда виден как на ладони. Вы рассмотрите высотные здания делового центра, роскошные кварталы и знаменитые искусственные острова. А также посмотрите шоу фонтанов Дубай Молла с нового ракурса — с высоты 452 метров.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что вы получите

Доступ к смотровым небоскрёба «Бурдж-Халифа» без очереди в кассы (открытая площадка на 124 этаже и закрытая на 125).

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top.

3. Сеансы посещения с данным билетом — с 9:00 до 23:00, кроме предзакатных часов в прайм-тайм (с 15:00 до 19:00)

Важная информация

Бронирование производится на ФИО каждого участника, определённую дату и время

Детям до 4 лет билет не нужен

Вам не нужно стоять в очереди в кассу, но после прохождения регистрации возможна очередь у лифта

Ожидание в очереди — от нескольких минут до нескольких часов (время увеличивается в праздничные и выходные дни). Время ожидания не зависит от организатора

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен

Дополнительные расходы

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

Машина на 6 пассажиров

— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 150$ — без ожидания, 200$ — 5 часов, 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов

— из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби: 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов

VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300)

— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 300$ — без ожидания, 400$ — 5 часов, 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов

— из других эмиратов: 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов

Машина на 6 пассажиров — из Дубая, Шарджи или Аджмана: 150$ — без ожидания, 200$ — 5 часов, 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов — из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби: 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) — из Дубая, Шарджи или Аджмана: 300$ — без ожидания, 400$ — 5 часов, 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов — из других эмиратов: 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов На смотровых площадках вы сможете воспользоваться обзорными биноклями и виртуальными аттракционами

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.