Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

На одном из самых быстрых в мире лифтов вы подниметесь на панорамные площадки башни «Бурдж-Халифа». Величественный мегаполис отсюда виден как на ладони.
Вы рассмотрите высотные здания делового центра, роскошные кварталы и знаменитые искусственные острова. А также посмотрите шоу фонтанов Дубай Молла с нового ракурса — с высоты 452 метров.
Вы рассмотрите высотные здания делового центра, роскошные кварталы и знаменитые искусственные острова. А также посмотрите шоу фонтанов Дубай Молла с нового ракурса — с высоты 452 метров.
Описание билета
❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.
Что вы получите
Доступ к смотровым небоскрёба «Бурдж-Халифа» без очереди в кассы (открытая площадка на 124 этаже и закрытая на 125).
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top.
3. Сеансы посещения с данным билетом — с 9:00 до 23:00, кроме предзакатных часов в прайм-тайм (с 15:00 до 19:00)
Важная информация
- Бронирование производится на ФИО каждого участника, определённую дату и время
- Детям до 4 лет билет не нужен
- Вам не нужно стоять в очереди в кассу, но после прохождения регистрации возможна очередь у лифта
- Ожидание в очереди — от нескольких минут до нескольких часов (время увеличивается в праздничные и выходные дни). Время ожидания не зависит от организатора
Возврат билета
- Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
- В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен
Дополнительные расходы
- За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
Машина на 6 пассажиров
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 150$ — без ожидания, 200$ — 5 часов, 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
— из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби: 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300)
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 300$ — без ожидания, 400$ — 5 часов, 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
— из других эмиратов: 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
- На смотровых площадках вы сможете воспользоваться обзорными биноклями и виртуальными аттракционами
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$53
|Дети до 7 лет
|$40
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На стойке регистрации в Дубай Молле
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Идеальное время посещения 09:00. Потом начинает собираться народ, очереди.
Билеты быстро прислали после заказа. Виды с высоты потрясающие!
Чувак внизу перед входом - редкостное хамло. И когда подходишь непонятно куда идти. Толи в очередь к этому чуваку, толи сразу к рамкам чуть поодаль. Вобщем навигация внизу - это хещельме бещельме) Пока не наедешь, перед тобой будут пропускать группы с гидами.
Билеты быстро прислали после заказа. Виды с высоты потрясающие!
Чувак внизу перед входом - редкостное хамло. И когда подходишь непонятно куда идти. Толи в очередь к этому чуваку, толи сразу к рамкам чуть поодаль. Вобщем навигация внизу - это хещельме бещельме) Пока не наедешь, перед тобой будут пропускать группы с гидами.
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Билеты прислали быстро, всё надёжно, оплата из России рублями онлайн. Сам поход на БуршХалифу выдался тяжелым, 3 часа очереди! с этим там, коненчо, беда, но и что уж говорить - народу миллиард, поэтому очередь гигантская. В лифте красиво. Побывать стоит, тут уже как с толпой повезёт.
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М
пришли рано и быстро прошли и всё посмотрели. всем рекомендую
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А
Прошли по билетам. Все отлично
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Е
Спасибо за билеты, было очень удобно приобрести заранее, при отсутствии иностранной карты.
Билеты отправили в течение нескольких минут 🤩🤩🤩
Билеты отправили в течение нескольких минут 🤩🤩🤩
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все понравилось
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