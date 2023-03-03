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И приземление на обратном пути прошло хорошо. Полет, как и ожидалось, продлится один час. После этого приятная поездка на сафари-джипе в лагерь. В лагере приготовлен вкусный обед, есть возможность сфотографироваться с соколами и верхом на верблюдах. Однако времени в лагере было слишком мало: всего один час. В целом приятные впечатления, особенно в первый раз. Таким образом 5 звезд