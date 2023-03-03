1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Начало: Ваш отель
«Сфотографируемся с сапсаном и насладимся восхитительным завтраком из таких деликатесов, как копченый лосось ручной разделки, блюдо с фруктами и многое другое»
Расписание: Ежедневно, в 04:30
28 июня в 04:30
29 июня в 04:30
$367.57 за человека
Групповая
2 часа
Завтрак или ужин барбекю на яхте
Получить незабываемые впечатления от водной прогулки среди небоскрёбов Дубая
Начало: В Дубай Марине
«Зачем завтракать или ужинать в ресторане, когда можно на яхте с ветерком и шиком»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:30 и 17:30
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$75 за человека
Групповая
2 часа
Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
«Что вас ожидает: Начните свой день с прекрасного завтрака на яхте»
Расписание: Ежедневно в 09:00
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина3 марта 2023Великолепно! Все прошло идеально, в т. ч. благодаря нашему гиду Никки, который забрал меня и других туристов из отеля на
- ААлександр30 ноября 2022Все прошло гладко - от бронирования до конца. Один раз это точно стоит увидеть. Доставка вовремя в автобусе с кондиционером.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «С завтраком»
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Сейчас в Дубае в категории "С завтраком" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 367.57. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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