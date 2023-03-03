Экскурсии с завтраком в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «С завтраком» в Дубае на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
🎈 На воздушном шаре
Групповая
5 часов
19 отзывов
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Начало: Ваш отель
«Сфотографируемся с сапсаном и насладимся восхитительным завтраком из таких деликатесов, как копченый лосось ручной разделки, блюдо с фруктами и многое другое»
Расписание: Ежедневно, в 04:30
28 июня в 04:30
29 июня в 04:30
$367.57 за человека
Завтрак или ужин барбекю на яхте
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
Завтрак или ужин барбекю на яхте
Получить незабываемые впечатления от водной прогулки среди небоскрёбов Дубая
Начало: В Дубай Марине
«Зачем завтракать или ужинать в ресторане, когда можно на яхте с ветерком и шиком»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:30 и 17:30
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$75 за человека
Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
«Что вас ожидает: Начните свой день с прекрасного завтрака на яхте»
Расписание: Ежедневно в 09:00
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    3 марта 2023
    Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
    Великолепно! Все прошло идеально, в т. ч. благодаря нашему гиду Никки, который забрал меня и других туристов из отеля на
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    машине и всё время (кроме полёта на шаре) был с нами, интересовался нами и заботился. Полет шикарный, капитан по ходу движения рассказывал интересные факты, в лагере очень вкусный, но скромный шведский стол, все красиво, чисто, без суеты. Ухоженные верблюды, доброжелательный мужчина с соколом, ретро джипы 50'х годов. По окончании полёта выдали воду в термосах с лого компании.

  • А
    Александр
    30 ноября 2022
    Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
    Все прошло гладко - от бронирования до конца. Один раз это точно стоит увидеть. Доставка вовремя в автобусе с кондиционером.
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    И приземление на обратном пути прошло хорошо. Полет, как и ожидалось, продлится один час. После этого приятная поездка на сафари-джипе в лагерь. В лагере приготовлен вкусный обед, есть возможность сфотографироваться с соколами и верхом на верблюдах. Однако времени в лагере было слишком мало: всего один час. В целом приятные впечатления, особенно в первый раз. Таким образом 5 звезд

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «С завтраком»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
  2. Завтрак или ужин барбекю на яхте
  3. Утренняя прогулка на роскошной частной яхте с завтраком
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бурдж-Халифа
  2. Дубай-Марина
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "С завтраком" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 367.57. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «С завтраком», 19 ⭐ отзывов, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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