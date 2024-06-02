Гастрономические экскурсии Дубая

Найдено 41 экскурсия в категории «Гастрономические» в Дубае на русском языке, цены от $27, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз по Дубай Марине с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
34 отзыва
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
«Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
«В вашем распоряжении будет комфортабельная 13-метровая яхта с двумя палубами: в ней есть две спальных комнаты, туалет, кухня, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой, GPS и рыболовное снаряжение»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
«Закончим наше путешествие обедом в ресторане в арабском стиле, где вы отведаете настоящие блюда местной кухни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«Вечернее шоу, национальная кухня и россыпи звезд»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Ужин и вечернее шоу на катамаране
Билеты
2 часа
8 отзывов
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
«На ужин в формате шведского стола вам будут предложены блюда интернациональной и авторской кухни»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
3 отзыва
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
«На борту катамарана для вас накроют шведский стол с акцентом на арабскую и индийскую кухню»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
5 часов
2 отзыва
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Ужин из трёх блюд (тыквенный суп с ореховым маслом, блюда из говядины, телятины и баранины, филе нильского окуня с каперсами и многое другое, а также разные варианты салатов, гарниров и десертов»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
По руфтопам Дубая - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«При покупке напитков/еды парковка бесплатная»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, обед, безалкогольные напитки, свежие фрукты, комплекты для снорклинга, катание на банане, поездка на скоростном катере, оманская рыбалка»
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Билеты
1 час
2 отзыва
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Экстрим-сафари на джипах
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
22 отзыва
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Включено: трансфер из всех эмиратов (кроме Абу-Даби) и ужин с безалкогольными напитками (шведский стол
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Гастрономическое знакомство и легендарный стритфуд»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис
Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле
«Напитки и закуски (сок, канапе, десерты, чай и кофе)»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$225 за билет
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Из Дубая - на горный курорт Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
«А еще мы заедем в аутентичный арабский ресторан, где вы сможете попробовать блюда местной или ливанской кухни»
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
🚗 На машине
Групповая
10 часов
20 отзывов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: трансфер туда и обратно, обед в ресторане быстрого питания, билет в парк, посещение мечети»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Групповая
6 часов
1321 отзыв
Популярное предложение
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
«Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Индивидуальный сафари тур в Дубае с премиум ужином в VIP кемпинге
Погрузитесь в атмосферу пустыни с эксклюзивным сафари туром. Адреналиновые приключения и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«Высокий сервис, романтичная обстановка и вкусная еда,которую готовят в прямо в кемпинге»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
110 отзывов
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
«Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки) •Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
148 отзывов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
По Дубай Марине на яхте Ocean Empress с ужином по системе «шведский стол»
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
92 отзыва
Яхт-тур Ocean Empress по Дубай Марине с ужином «шведский стол»
Вас ждет незабываемое путешествие на роскошной яхте с ужином и шоу-программой в сердце Дубая
Начало: Пирс OCEAN EMPRESS MEGA DHOW
«На борту есть все для приятного отдыха — бассейн, открытая кухня, живая музыка, шоу-программа и шведский стол»
Расписание: Ежедневно в 20:00 - 22:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $40 за человека
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
15 отзывов
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Для вас обустроены 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса»
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Групповая
2 часа
11 отзывов
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Начало: Alexandra Dhow Cruise
«• Ассорти булочек и арабского хлеба Десерты
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
от $50 за человека
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Групповая
2 часа
91 отзыв
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Вас ждёт живая музыка, завораживающий национальный танец Танура и вкусная еда»
Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:00
от $50 за человека
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
🛥 На яхте
Групповая
3 часа
65 отзывов
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
«Билеты класса ВИП Все, что входит в стандарный билет, а еще: коньяк, виски (Chivas), водка (Grey Goose), шампанское, а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты)»
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
🎈 На воздушном шаре
Групповая
5 часов
19 отзывов
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Начало: Ваш отель
«Сфотографируемся с сапсаном и насладимся восхитительным завтраком из таких деликатесов, как копченый лосось ручной разделки, блюдо с фруктами и многое другое»
Расписание: Ежедневно, в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$367.57 за человека
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
20 отзывов
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
Начало: Сбор из любого отеля Дубая. Укажите название отеля
«Наше путешествие начинается вечером, когда Дубай погружается в багрянец заката, который мы встретим за ужином во время круиза по заливу Дубай Марина на традиционной арабской лодке Доу»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
$100 за человека
Из Дубаи в Фуджейру: снорклинг, Индийский океан, барбекю
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Снорклинг в Фуджейре с барбекю: путешествие из Дубая
Исследуйте удивительный подводный мир Индийского океана и насладитесь барбекю на берегу в компании новых друзей
Начало: Отель Дубая
«Как только мы вернемся на землю, для вас будет готов ланч-барбекю»
Расписание: Каждый день с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$140 за человека
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
28 отзывов
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«По пути насладитесь вкусным шведским столом из континентальных и арабских блюд, а также разнообразными безалкогольными напитками, чаем, кофе и другими напитками, утоляющими жажду»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $57.50 за человека
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
2 отзыва
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Билеты стандарт — еда + безалкогольные напитки»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $54.50 за человека
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
«Заходя в парк, посетители попадают в мини - город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $90.50 за человека
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $305 за человека
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
«Вы проводите закат (на протяжении всего года солнце здесь садится рано) в ресторане «1484 by Puro», самом высоком в мире»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Ужин в пустыне в Баб-аль-Шамс
Мини-группа
8 часов
Ужин в пустыне в Баб-аль-Шамс
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня»
Расписание: ежедневно
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
$295 за человека
Ужин на арабской лодке Доу
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке Доу
«В течение двухчасового круиза Вам будет предложен ужин в виде шведского стола, и развлекательная программа с живой музыкой и национальным танцем «Танура»»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 19:00
от $55 за человека
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Индивидуальная
1.5 часа
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом
Начало: в районе Al Sufouh
«Обед продлится полтора часа, так что вы не только успеете насладиться вкусной едой, но и сделать классные фото и видео с уникальным видом на город»
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$290 за человека
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
«Завтрак: круассаны с сыром, маффины в ассортименте, мини-бургеры (с говядиной и курицей), закуски (мортаделла с курицей и говядиной), багет, мини-шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый сок (апельсин), лимонад»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$65 за человека
Сафари на ретро-джипах из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Вы раскроете секреты приготовления арабского кофе и попробуете местные блюда»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
🛥 На яхте
Групповая
2.5 часа
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Билеты класса ВИП Все, что входит в стандартный билет, а еще: коньяк, виски (Chivas), водка (Grey Goose), шампанское, а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты)»
Расписание: Ежедневно: время посадки 15:45, отплытие 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $68.20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Плюсы: поездка по дюнам на новеньком land cruiser 300 (40 минут) 10 из 10 Потрясающие фотографии и виды. Минусы: бесполезный и никому
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    не нужный ужин низкого качества с шоу (3 часа) Итог: в следующий раз буду искать индивидуальный тур без шоу, а с возможностью дольше покататься по пустыне.

  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Очень понравилась экскурсия, несмотря на жуткую жару)) Особенно повезло с гидом, было очень интересно пообщаться, много интересного рассказывал! Все были очень довольны!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    По Дубай Марине на яхте Ocean Empress с ужином по системе «шведский стол»
    Очень красиво) понравилось все, такие шикарные виды) ужин тоже был превосходным!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Экскурсия потрясающая! Водитель профессионал. Эмоций куча. Брали квадроцикл на двоих с мужем, я не справилась с жарой, прям поплохело. Но на улице было +50, шоу очень интересное, особенно фаер) вообщем мы ехали домой уставшие, но очень довольные) спасибо!!!
  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
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    под аудиторию, даже русская есть. Шоу-программа состоит из одного танцовщика каких-то национальных танцев, но мне она и не нужна была. Катают по Марине.

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Экскурсия очень динамичная, водитель на сафари был прекрасен. За отдельную плату пюможно покататься на квадроциклах и верблюдах - рекомендую, т.
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    к. это того стоит, очень круто покататься по песку)) по ходу тура постоянно меняются машины, это даже прикольно, хотя не всем нравилось. Шоу программа была не долгая, но красивая. Единственное, что мне было не по нраву, так это еда, маленький выбор и однообразный, а самое грустное, что не было десертов и кофе, хотя, нужно учесть, что остальным было нормально (за исключением десертов, их ждали всё) и я в поездки еду не есть, а за впечатлениями - их было достаточно 🤩

  • В
    Валерий
    26 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Гастрономические»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
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  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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