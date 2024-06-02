1 чел.
По популярности
Круиз
2 часа
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
«Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
«В вашем распоряжении будет комфортабельная 13-метровая яхта с двумя палубами: в ней есть две спальных комнаты, туалет, кухня, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой, GPS и рыболовное снаряжение»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
«Закончим наше путешествие обедом в ресторане в арабском стиле, где вы отведаете настоящие блюда местной кухни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«Вечернее шоу, национальная кухня и россыпи звезд»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Билеты
2 часа
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
«На ужин в формате шведского стола вам будут предложены блюда интернациональной и авторской кухни»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Круиз
2 часа
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
«На борту катамарана для вас накроют шведский стол с акцентом на арабскую и индийскую кухню»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Ужин из трёх блюд (тыквенный суп с ореховым маслом, блюда из говядины, телятины и баранины, филе нильского окуня с каперсами и многое другое, а также разные варианты салатов, гарниров и десертов»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«При покупке напитков/еды парковка бесплатная»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, обед, безалкогольные напитки, свежие фрукты, комплекты для снорклинга, катание на банане, поездка на скоростном катере, оманская рыбалка»
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«Комплексный обед в одном из ресторанов аквапарка»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Групповая
6 часов
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Включено: трансфер из всех эмиратов (кроме Абу-Даби) и ужин с безалкогольными напитками (шведский стол)»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Гастрономическое знакомство и легендарный стритфуд»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис
Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле
«Напитки и закуски (сок, канапе, десерты, чай и кофе)»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$225 за билет
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: небоскрёбы + стритфуд
Исследовать культовые достопримечательности и попробовать местную кухню
Начало: по месту вашего проживания в Дубае
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
«А еще мы заедем в аутентичный арабский ресторан, где вы сможете попробовать блюда местной или ливанской кухни»
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«В стоимость включено: трансфер туда и обратно, обед в ресторане быстрого питания, билет в парк, посещение мечети»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
скидка
20%
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
«Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный сафари тур в Дубае с премиум ужином в VIP кемпинге
Погрузитесь в атмосферу пустыни с эксклюзивным сафари туром. Адреналиновые приключения и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«Высокий сервис, романтичная обстановка и вкусная еда,которую готовят в прямо в кемпинге»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
«Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки) •Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
Групповая
6 часов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Групповая
2 часа
Яхт-тур Ocean Empress по Дубай Марине с ужином «шведский стол»
Вас ждет незабываемое путешествие на роскошной яхте с ужином и шоу-программой в сердце Дубая
Начало: Пирс OCEAN EMPRESS MEGA DHOW
«На борту есть все для приятного отдыха — бассейн, открытая кухня, живая музыка, шоу-программа и шведский стол»
Расписание: Ежедневно в 20:00 - 22:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $40 за человека
Круиз
2 часа
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Для вас обустроены 3 гостевые палубы вместимостью до 500 человек, диджей и живая музыка, премиальное международное питание (шведский стол), открытый бар с широким выбором напитков премиум-класса»
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Начало: Alexandra Dhow Cruise
«• Ассорти булочек и арабского хлеба Десерты:»
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
от $50 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Вас ждёт живая музыка, завораживающий национальный танец Танура и вкусная еда»
Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:00
от $50 за человека
Групповая
3 часа
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
«Билеты класса ВИП Все, что входит в стандарный билет, а еще: коньяк, виски (Chivas), водка (Grey Goose), шампанское, а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты)»
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека
Групповая
5 часов
Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
Начало: Ваш отель
«Сфотографируемся с сапсаном и насладимся восхитительным завтраком из таких деликатесов, как копченый лосось ручной разделки, блюдо с фруктами и многое другое»
Расписание: Ежедневно, в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$367.57 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
Начало: Сбор из любого отеля Дубая. Укажите название отеля
«Наше путешествие начинается вечером, когда Дубай погружается в багрянец заката, который мы встретим за ужином во время круиза по заливу Дубай Марина на традиционной арабской лодке Доу»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
$100 за человека
Мини-группа
8 часов
Снорклинг в Фуджейре с барбекю: путешествие из Дубая
Исследуйте удивительный подводный мир Индийского океана и насладитесь барбекю на берегу в компании новых друзей
Начало: Отель Дубая
«Как только мы вернемся на землю, для вас будет готов ланч-барбекю»
Расписание: Каждый день с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$140 за человека
Круиз
1.5 часа
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«По пути насладитесь вкусным шведским столом из континентальных и арабских блюд, а также разнообразными безалкогольными напитками, чаем, кофе и другими напитками, утоляющими жажду»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $57.50 за человека
Круиз
2 часа
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Билеты стандарт — еда + безалкогольные напитки»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $54.50 за человека
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
«Заходя в парк, посетители попадают в мини - город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $90.50 за человека
Мини-группа
10 часов
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $305 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
«Вы проводите закат (на протяжении всего года солнце здесь садится рано) в ресторане «1484 by Puro», самом высоком в мире»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Ужин в пустыне в Баб-аль-Шамс
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня»
Расписание: ежедневно
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
$295 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке Доу
«В течение двухчасового круиза Вам будет предложен ужин в виде шведского стола, и развлекательная программа с живой музыкой и национальным танцем «Танура»»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 19:00
от $55 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом
Начало: в районе Al Sufouh
«Обед продлится полтора часа, так что вы не только успеете насладиться вкусной едой, но и сделать классные фото и видео с уникальным видом на город»
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$290 за человека
Групповая
2 часа
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
«Завтрак: круассаны с сыром, маффины в ассортименте, мини-бургеры (с говядиной и курицей), закуски (мортаделла с курицей и говядиной), багет, мини-шоколад, фруктовая тарелка, кофе, чай, вода, свежевыжатый сок (апельсин), лимонад»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$65 за человека
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Вы раскроете секреты приготовления арабского кофе и попробуете местные блюда»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
Групповая
2.5 часа
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Билеты класса ВИП Все, что входит в стандартный билет, а еще: коньяк, виски (Chivas), водка (Grey Goose), шампанское, а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты)»
Расписание: Ежедневно: время посадки 15:45, отплытие 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $68.20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июня 2024Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ССергей30 мая 2024Плюсы: поездка по дюнам на новеньком land cruiser 300 (40 минут) 10 из 10 Потрясающие фотографии и виды. Минусы: бесполезный и никому
- ДДарья30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, несмотря на жуткую жару)) Особенно повезло с гидом, было очень интересно пообщаться, много интересного рассказывал! Все были очень довольны!
- ССветлана29 мая 2024Очень красиво) понравилось все, такие шикарные виды) ужин тоже был превосходным!
- ССветлана29 мая 2024Экскурсия потрясающая! Водитель профессионал. Эмоций куча. Брали квадроцикл на двоих с мужем, я не справилась с жарой, прям поплохело. Но на улице было +50, шоу очень интересное, особенно фаер) вообщем мы ехали домой уставшие, но очень довольные) спасибо!!!
- AAlexander27 мая 2024За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия очень динамичная, водитель на сафари был прекрасен. За отдельную плату пюможно покататься на квадроциклах и верблюдах - рекомендую, т.
- ВВалерий26 мая 2024Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
- ЕЕлена26 мая 2024Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Дубае в категории "Гастрономические" можно забронировать 41 экскурсию от 27 до 565 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2490 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Дубая, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024